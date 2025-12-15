Siete claves políticas de una elección rotunda: 16 puntos de diferencia entre Kast y Jara

El presidente más votado. José Antonio Kast, líder de la extrema derecha del Partido Republicano, es desde este domingo presidente electo de Chile con la mayor votación que haya tenido un mandatario en la historia de Chile: más de 7,2 millones de votos, un 58,1%, frente a los 5,2 millones de Jeannette Jara, candidata de la izquierda, militante comunista, que llegó al 41,8%. El dato se debe al sistema de inscripción automática en los registros (el censo electoral) y al voto obligatorio, que está vigente desde hace tres años. Es la primera elección presidencial que se efectúa con estas normas. El presidente Gabriel Boric tenía, hasta ahora, el récord de mayor votación: en 2021 obtuvo 4,6 millones de respaldos (55,8%) frente al propio Kast, aunque en aquella votación se produjo con un sistema de voto voluntario.

El clivaje apruebo-rechazo. Como han manifestado algunos analistas chilenos, con esta elección el mapa de la política chilena habría cambiado: ya no se ordenaría entre el Sí y el No a Pinochet del plebiscito de 1988 -la dicotomía entre dictadura y democracia, entre victimarios y víctimas-, sino según los bandos del estallido social de 2019 y lo que vino después. De acuerdo a esta mirada, que defienden David Altman o Pablo Ortúzar, el país se ordena ahora entre el Apruebo y el Rechazo a la propuesta del primer proceso constitucional, liderado por la izquierda radical: el 62% de los que echaron abajo el texto, frente al 38% de quienes lo apoyaron en el plebiscito de septiembre de 2022. Sea como fuere, el porcentaje de Kast y Jara, respectivamente, se acercan a lo que obtuvieron ambas alternativas hace tres años.

La distancia de 16 puntos. No fue una sorpresa que Kast haya ganado esta segunda vuelta con holgura ante Jara. Todas las encuestas mostraban su triunfo y una amplia distancia, en torno a lo que finalmente se produjo: un 58,1% ante un 41,8%. En el oficialismo, incluso, se indicaba en reserva que estaba en duda que alcanzara el 40%, que finalmente Jara logró. Esta victoria rotunda deja a Kast y las derechas, sobre todo la republicana, con un respaldo popular suficiente para llevar a cabo su programa, enfocado en un Gobierno de emergencia centrado en el control de la delincuencia, la migración irregular y el crecimiento económico. Solo una vez desde el retorno a la democracia en 1990 hubo una diferencia mayor en segunda vuelta: la elección de 2013 entre Michelle Bachelet, socialista, y Evelyn Matthei, de la UDI, de la derecha tradicional. Hace 12 años hubo una distancia de 24,3% entre ambas, en favor de Bachelet. “Es una mandato claro para hacer los cambios necesarios”, aseguró Kast esta noche.

Jeannette Jara da un discurso a sus seguidores, el 14 de diciembre. CRISTOBAL VENEGAS

Lo que avanzaron ambos. Jara pasó de los 3.476.615 votos en primera vuelta, de noviembre, a 5.213.524, por lo que en un mes capturó 1,8 millones de respaldos adicionales. Kast, en cambio, que alcanzó 3.097.717, este domingo llegó a los 7.248.013, es decir, sumó 4,2 millones, más del doble que Jara. Todavía es una incógnita la forma en que se repartieron los 2.552.649 votos que obtuvo Franco Parisi en primera vuelta, populista, que no llamó a votar ni por Jara ni por Kast para este domingo 14.

Nulos y blancos. En la primera vuelta hubo 360.000 votos nulos, y este domingo 780.000 (pasaron de un 2,6% a un 5,8%), mientras que los blancos se mantuvieron prácticamente igual en un mes: de 142.000 (1,06%) pasaron a 165.277 (1,23%). De acuerdo a estas cifras, el llamamiento de Parisi de votar en blanco no fructificó y sus electores se dividieron entre Kast y Jara. Los nulos y blancos no protagonizaron esta jornada electoral.

Kast gana en las 15 regiones. El republicano se impuso en todas las regiones del país, del norte al sur del territorio. En Arica, 62% contra 37% de Jara. Lo mismo en Tarapacá. En Antofagasta, 56% Kast y 43% Jara. En Atacama, 54% y 45%, respectivamente. En Coquimbo, 54%-45%, lo mismo que en Valparaíso. En Santiago, donde vive la mayor parte de la población, Kast se impuso por un 53%-46%, aunque fue en la capital donde mejor le fue a Jara. En la región del Libertador Bernardo O’Higgins, obtuvo un 60% contra un 39%. En el Maule, alcanzó un 66% ante un 33% de la candidata de la izquierda. La mayor distancia nacional frente a Jara la alcanzó en la región de Ñuble, 69% contra 30%. En Bio-bio, 63% contra 36%. En La Araucanía, la zona mapuche, 68% y 31%, respectivamente. Los Ríos, 62%-37%. Los Lagos, 65%-34%. Aysén, 59%-40%. Y Magallanes, en el extremo sur, 55%-44%.

Los cinco municipios más grandes. En Puente Alto, la comuna más grande de Chile, en el sur de Santiago, Jara le ganó a Kast, por un 53% a un 46%. En Maipú, en la zona poniente de la capital, también ganó Jara por 52% contra un 47%. En Santiago Centro, Kast ganó por 53%-46%. En el municipio de Antofagasta, en el norte, por 54% contra 45% ganó Kast. En la quinta comuna más grande del país, La Florida, en la zona suroriente de Santiago, ganó Jara por 50% contra un 49%.