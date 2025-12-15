Kast modera las expectativas en su primer discurso como presidente electo: “Los resultados no se verán al día siguiente”

El futuro mandatario ofrece un mitin en tono conciliador, en ocasiones paternalista, en el que advierte que 2026 será un año “muy duro” en lo económico, pero que los cambios prometidos se percibirán “prontamente”

En su primer discurso como presidente electo, el abanderado de las derechas, José Antonio Kast, ha moderado las expectativas de su futuro mandato: “Los resultados no se verán al día siguiente, esto requiere perseverancia, fortaleza y sabiduría”. Con un 58,1% de los votos, en una victoria muy contundente sobre la candidata de la izquierda, la comunista Jeannette Jara (41,8%), el fundador del Partido Republicano, de la extrema derecha, ha concedido un discurso con tono conciliador, convocante, institucional ante sus adherentes en la comuna de Las Condes, en el sector oriente de Santiago, en el que agredió a Dios y su familia. “Aquí ganó Chile, la esperanza de vivir sin miedo“, sostuvo en sus primeras palabras como ganador -que se extendieron por casi una hora-, donde remarcó el énfasis que pondrá su Administración para combatir la inseguridad, el narcotráfico y potenciar el crecimiento económico y reforzar el control migratorio. Además, junto con reiterar que renunciará a la formación que fundó, para ser ”el presidente de todos los chilenos", remarcó que no se imagina un Gobierno sin Chile Vamos, de la derecha tradicional.

Acompañado de su esposa, la futura primera dama, Pía Adriasola, Kast llegó sobre las 22.00 a las afueras de su comando, tras reunirse con la candidata Jara, a quien valoró su “coraje” por asumir un desafío “muy difícil” y alinear a los suyos. El presidente saliente, Gabriel Boric, lo llamó al conocerse los resultados, lo invitó a acudir el lunes por la mañana a La Moneda y le ofreció su colaboración en el futuro, continuando con una tradición republicana. “Va a conocer también, en algún momento, lo que significa la soledad del poder”, le advirtió el izquierdista. La expresidenta socialista, Michelle Bachelet, también contactó al candidato ganador para hablar sobre los desafíos de Chile.

Durante el discurso, aunque remarcó las diferencias, recordó a sus antecesores de izquierda y centroizquierda -Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Bachelet-, también al democristiano Eduardo Frei y dio un especial homenaje al dos veces presidente, Sebastián Piñera, fallecido en un accidente en 2024.

José Antonio Kast y su esposa, Pía Adriasola, celebran en Santiago. cristian soto quiroz

Aunque moderó las expectativas -“vamos a tener un año duro, muy duro” en lo económico; “esto no es magia, lo que yo les prometo es trabajo, orden, decisión y convicción”-, también dio señales a los electores y a la oposición, a la que llamó a trabajar en conjunto y abrió la puerta a las críticas constructivas. “Este mandato no permite demoras. Chile va a tener un cambio real que ustedes van a empezar a percibir prontamente”, dijo, y también que a partir del 11 de marzo “vamos a sorprender”. En un tono paternalista, casi de académico, llamó a levantarse temprano, a estar alegres, a comportarse correctamente en los colegios, a pintar los muros rayados de los vecindarios, entre otras labores cívicas.

Sostuvo que a partir de este lunes comienza “un tiempo del deber, de la responsabilidad, del trabajo intenso y de decisiones difíciles”. “Esta no es la meta, es el punto de partida”, apuntó, y a que este domingo ganó el Chile “que cumple las reglas y que exige que el Estado cumpla también”. “En esto, quiero ser muy claro: El Chile donde el imperio de la ley se va a restablecer en todo el territorio, sin excepciones, sin privilegios. Los políticos, los jueces, los ciudadanos”, añadió.

Sobre las 19.30 horas, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, informó que ya habían recibido el llamado de Jara felicitando a Kast. “Estamos muy contentos y sentimos esta tremenda responsabilidad. Esta magnitud nos hace tener muy a la vista cada uno de los compromisos que hemos tenido de Arica a Punta Arenas”, sostuvo el senador electo por Valparaíso, quien se asoma como coordinador de las derechas en el Congreso. “Nos sentimos muy responsables de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de estas crisis que está atravesando Chile y esperamos contar con cada una de las personas que trabajan por Chile, independiente del color político”, añadió.

Kast acudió esta mañana a votar en el municipio de Buin, de fuerte tradición campesina, en la zona sur de Santiago. El republicano llegó acompañado de su esposa, la abogada Pía Adriasola, y su principal asesor Cristian Valenzuela. “Es muy emocionante votar en la tierra que me vio nacer. Es un gran día para Chile”, señaló. En un punto de prensa sostuvo que su equipo está “a disposición de todos los chilenos”, pero evitó entrar en detalles sobre su -entonces, eventual- gabinete o cómo sumará a las formaciones de las derechas que le entregaron su apoyo en la campaña de segunda vuelta. “Nosotros vamos a dejar la vida por recuperar y reconstruir nuestra patria. Por eso apelamos a la unidad para avanzar”, afirmó, y añadió sobre la necesidad de contar con el Congreso para llevar adelante el grueso de su programa: “Las transformaciones no pasan solo por la voluntad del Gobierno. Vamos a hacer muchas presentaciones”.

Simpatizantes de José Antonio Kast celebran en las calles cercanas a su comando. SOFIA YANJARI

A partir de este lunes y durante los próximos tres meses, el equipo del republicano afinará los detalles de su aterrizaje en el Palacio desde La Moneda chica. El centro de operaciones está ubicado en La Gloria 88, en Las Condes, a unas calles del comando del candidato ganador, y está previsto avanzar en el Plan Desafío 90, a cargo del economista Bernardo Fontaine. El objetivo es alistar una batería de medidas para aplicar durante los tres primeros meses de Gobierno para “marcar la diferencia y llevar a la práctica cambios reales y profundos”, principalmente en materia de inmigración, seguridad y una reforma judicial. En el punto de prensa tras su votación, Kast adelantó que van a invitar a médicos, vecinos, profesores y a la ciudadanía en general a colaborar y solucionar los problemas. “No queremos que nadie quede olvidado en Chile”, sostuvo.