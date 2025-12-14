Resultados de las elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Jeannette Jara reconoce la derrota y felicita a José Antonio Kast: “La democracia habló fuerte y claro”
El candidato de extrema derecha logra el 58,2% de los votos frente al 41,8% de Jeannette Jara, con el 99% escrutado. El triunfo supone la llegada de un pinochetista a La Moneda desde el retorno de la democracia en 1990, apuntala el giro conservador en Sudamérica y asesta un duro golpe a la izquierda tras cuatro años en el poder
El candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, militante del Partido Republicano, de la extrema derecha, ha ganado este domingo la segunda vuelta de las elecciones con una ventaja de más de 16 puntos sobre la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, con más del 99% de los votos escrutados. Jara ha reconocido la derrota y ha felicitado a Kast: “La democracia habló fuerte y claro”. El triunfo del político ultra supone la llegada de un pinochetista a La Moneda desde el retorno de la democracia en 1990, apuntala el giro conservador en Sudamérica y asesta un duro golpe a la izquierda tras cuatro años en el poder.
Jara habla tras la elección: “Es en la derrota en donde más se aprende”
La derrotada candidata de la izquierda, Jeannette Jara, ha entregado su discurso final tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante el republicano José Antonio Kast. La exministra del Trabajo del Gobierno de Boric ha hablado en medio de los gritos de rechazo de sus adherentes hacia el presidente electo. “Me comuniqué con el presidente electo José Antonio Kast porque estoy convencida que debemos respetar la decisión ciudadana, porque es en la derrota en donde más se aprende y debe ser más profunda la convicción democrática”, ha afirmado la militante comunista.
Jara también ha enumerado los desafíos que tendrá su sector, que en marzo de 2026 pasará a la oposición. “Aquí no puede ponerse en riesgo las conquistas alcanzada por las chilenas y chilenos. El aumento de las pensiones, la gratuidad en la educación superior, las 40 horas, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y decidir. Todo eso debe cuidarse”, ha expresado.
Con un 98% de las urnas escrutadas: Kast vence a Jara en la segunda vuelta
Con el 98,53% de las mesas escrutadas, el candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, alcanza el 58,21% de los votos, mientras la abanderada de las izquierdas, Jeannette Jara, alcanza el 41,79%.
Boric felicita a Kast por su triunfo: “Siempre estaré a disposición para colaborar por la patria”
El presidente Gabriel Boric ha llamado al recién electo mandatario José Antonio Kast, en una ceremonia tradicional entre el mandatario saliente y el que ingresará para liderar la próxima Administración. La comunicación, que se ha emitido por televisión, ha mostrado a ambos en un diálogo cordial. “Quiero que sepa que como Presidente de la República siempre estaré a disposición para colaborar por la patria”, ha dicho Boric. El actual gobernante también ha advertido su sucesor del impacto personal de ocupar el sillón de La Moneda. “Va a conocer en algún momento lo que significa la soledad del poder, donde va a tener que tomar decisiones muy importantes”, ha manifestado.
Kast ha agradecido la disposición de Boric de colaborar con la transmisión del mando, que se concretará el 11 de marzo de 2026. "Que sea una transición muy ordenada, respetuosa y me interesaría mucho después del 11 de marzo contar con sus opiniones, su mirada y su visión de país”, ha manifestado. El republicano ha dicho que en la reunión con Boric de este lunes en el palacio de La Moneda lo acompañará su esposa, Pía Adriasola.
Milei felicita a Kast por su victoria en Chile: “Enorme alegría”
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha felicitado al presidente electo de Chile, el ultra José Antonio Kast, que ha superado a la candidata comunista Jeannette Jara. El mandatario argentino ha escrito un mensaje en su cuenta de X para celebrar la victoria del exdiputado. “¡Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile! Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI !VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, ha escrito Milei.
Los adherentes de Kast celebran con cuecas y banderas chilenas
Los adherentes del presidente electo de Chile, el republicano José Antonio Kast, han llegado hasta el sector de la calle Los Leones en el municipio de Providencia. En el festejo se han visto múltiples banderas chilenas, bailes de cueca en plena calle, y la participación de algunas celebridades locales como en actor Cristián de la Fuente.
Con un 83% de las urnas escrutadas: Kast mantiene la ventaja sobre Jara
Con el 83,43% de las mesas escrutadas, el candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, alcanza el 58,61% de los votos, mientras la abanderada de las izquierdas, Jeannette Jara, alcanza las 41,39%.
Jara reconoce la derrota ante Kast: “La democracia habló fuerte y claro”
La candidata presidencial de la izquierda, Jeannette Jara, ha reconocido su derrota ante el candidato de las derechas, José Antonio Kast, quien la ha superado en la segunda vuelta de este domingo. En un mensaje en su cuenta de X, la militante comunista ha dicho que se ha comunicado con el ganador para felicitarlo por su triunfo. “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, ha escrito.
Jara también ha enviado un agradecimiento a sus adherentes. “A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, ha señalado.
Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, confirma el llamado de Jara a Kast
Arturo Squella, senador electo y presidente del Partido Republicano, ha confirmado que la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, ha llamado por teléfono al vencedor de las elecciones presidenciales, José Antonio Kast. “Hace pocos minutos recibimos el llamado de la candidata Jeannette Jara”, expresó.
Con un 57% de las urnas escrutadas: Kast consolida su ventaja sobre Jara
Con el 57,44% de las mesas escrutadas, el candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, alcanza el 59,16% de los votos, mientras la abanderada de las izquierdas, Jeannette Jara, alcanza las 40,84%.
Con un 25% de las urnas escrutadas: Kast mantiene una amplia ventaja sobre Jara
Con el 25,37% de las mesas escrutadas, el candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, alcanza el 59,83% de los votos, mientras la abanderada de las izquierdas, Jeannette Jara, alcanza las 40,17%.
Con un 4% de las urnas escrutadas: Kast supera a Jara
Con el 4,46% de las mesas escrutadas, el candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, alcanza el 59,83% de los votos, mientras la abanderada de las izquierdas, Jeannette Jara, alcanza las 40,17%.
La portavoz de Kast: “Estoy segura que Pía Adriasola va a cumplir un rol social”
Mara Sedini, la portavoz del comando del candidato de las derechas, José Antonio Kast, ha dicho que en el caso de que el republicano gane la Presidencia evaluará el rol de primera dama, el que ha sido suprimido durante la actual Administración de izquierda de Gabriel Boric. “Estoy segura que Pía Adriasola va a cumplir un rol social potente desde donde ella quiera participar”, ha dicho Sedini en una rueda de prensa previa al inicio del conteo de los votos.
Los primeros resultados oficiales son los del voto en el extranjero
Las primeras mesas que oficializarán los resultados en la plataforma del Servicio Electoral serán las del extranjero. Estas cifras tienen una escasa representación, ya que corresponden a un poco más de 160.000 electores de los casi 15,7 millones habilitados en el padrón electoral.
Cierran las urnas en Chile y comienza el conteo de votos con el ultraderechista José Antonio Kast como favorito
A las 18.00 horas (hora chilena) se ha decretado el cierre de las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrenta a la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, con el postulante de la ultraderecha, José Antonio Kast. El conteo se inicia con el militante republicano como favorito de acuerdo a las encuestas publicadas antes de la veda electoral. En el país sudamericano los votos se extraen de las urnas, se abren, se muestran al público y cada vocal de mesa grita la preferencia marcada. El cómputo se marca en un pizarrón y se inyecta a la plataforma digital del Servicio Electoral. Se estima que el conteo sea rápido y que los resultados consolidados se conozcan cerca de las 19.30 horas.
Matthei, tras votar: “Todo indica que va a ganar hoy José Antonio Kast”
La excandidata presidencial de la centroderecha, Evelyn Matthei, ha entregado una breve declaración tras votar en la sede del Duoc UC del municipio de Providencia. La exrepresentante de Chile Vamos ha dicho que es muy probable que Kast consiga el triunfo, por lo que espera que lo que ocurra tras el 11 de marzo de 2026, fecha en la que asume la nueva administración, ocurran cosas “interesantes”. “Todo indica que va a ganar hoy José Antonio Kast, y por lo tanto vamos a ver lo que sucede a partir de marzo. Yo creo que hay mucha gente que los adultos mayores no paguen contribuciones, por ejemplo; estamos viendo cómo van a recortar los 6.000 millones de dólares en 18 meses, eso no va a ser fácil”, ha expresado.
Matthei asiste a votar en silencio
La excandidata de la centroderecha, Evelyn Matthei, ha asistido durante la tarde de este domingo para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La exalcaldesa de Providencia ha ingresado al recinto electoral sin entregar declaraciones a la prensa y luciendo un llamativo pañuelo rojo en su cuello. Matthei entregó su respaldo inmediato al candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, pero no ha participado de su campaña para el desempate electoral.
El Servicio Electoral recuerda el horario del cierre de las mesas
El Servicio Electoral de Chile ha ratificado que el cierre de las mesas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se concretará a las 18.00 horas (horario de Chile). El organismo ha recordado además que una mesa no puede cerrar si es que aún permanecen los electores haciendo la fila para sufragar, tanto dentro como fuera del local.
Boric acompaña a votar a su pareja, Paula Carrasco, a La Florida
El presidente Gabriel Boric ha regresado a Santiago desde su ciudad natal, Punta Arenas, en donde ha votado en la segunda vuelta de las elecciones que definirán a su sucesor. El mandatario ha reaparecido durante la tarde desde domingo para acompañar a su pareja, Paula Carrasco, que ha sufragado en un local de votación en el municipio de La Florida, en el sector suroriente de la capital chilena.
Dónde estarán los candidatos a la espera de los resultados
Los candidatos presidenciales seguirán minuto a minuto la entrega de los resultados, la que se concretará un poco después del cierre de las mesas, el que ha sido fijado para las 18.00 horas (hora de Chile). La abanderada de la izquierda, Jeannette Jara, permanecerá junto a su equipo en el Hotel Fundador, en el centro de Santiago, un lugar cercano a la sede del Partido Socialista, una de las formaciones que respalda su candidatura. El postulante de la ultraderecha, José Antonio Kast, monitoreará el cómputo desde la sede de su comando en el municipio de Las Condes, en la zona oriente de la capital.
Los expresidentes de Chile frente a la segunda vuelta
Durante la segunda vuelta, los expresidentes de Chile no han entregado el apoyo explícito a ninguna de las dos candidaturas, pero sí han dado señales. El exmandatario democristiano, quien fue parte de la exConcertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), a finales de noviembre sorprendió al recibir en su casa al republicano de la derecha radical, José Antonio Kast. “Nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad”, dijo. Y agregó: “Pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”.
La abanderada de la izquierda, la comunista Jeannette Jara, recibió gestos de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), con quien desayunó el 27 de noviembre. “Es una mujer responsable y dedicada a las políticas públicas”, dijo la expresidenta sobre la candidata.
Jara también se reunió con Luisa Durán, esposa del socialista Ricardo Lagos (2000-2006), quien se retiró de la vida pública a finales de 2024. La asistente social relató que habló con la candidata sobre el trabajo que realizó durante el Gobierno, y mencionó el programa Sonrisa Mujer, que brindó atención odontológica a miles y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), que se creó en 2001. “Tengo preocupación, al igual que ella [Jara] de que estos programas no puedan seguir desarrollándose y eso sería una pena [tristeza]”.
Lagos fue el primer socialista en llegar a La Moneda después de Salvador Allende (1970-1973).
El sistema de transporte de Santiago funciona con 80% de buses extras
Red de Movilidad, la entidad que administra el sistema de transporte público en Santiago de Chile —conocido antes como Transantiago— ha informado que se han inyectado buses de apoyo en toda la ciudad para el desplazamiento de los votantes. Desde el organismo han informado que durante esta jornada se han dispuesto un 80% de buses extra en comparación a un domingo habitual.
Arturo Vidal vota en medio de la incertidumbre por su futuro en Colo Colo
El futbolista chileno Arturo Vidal ha votado este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El exjugador del Bayern Munich y del Barcelona ha sufragado en el municipio de San Joaquín, en el sur de Santiago. En un caótico ingreso, el Rey Arturo ha analizado la situación política del país. Vamos a ver qué pasa. “El voto es privado, no voy a decir por quién votaré. Solo diré que el que salga tiene que cumplir”, ha dicho Vidal. La presencia del futbolista en el recinto electoral ha causado expectación en la prensa deportiva, ya que la continuidad del centrocampista en Colo Colo ha estado en duda por sus públicas diferencias con el entrenador Fernando Ortiz y los dirigentes de la concesionaria Blanco y Negro. El equipo albo, uno de los más populares del país, ha tenido una mala temporada en 2025 marcada por el fracaso en la celebración de su centenario, los graves hechos de violencia en los estadios y una irregular campaña deportiva.
Tohá, sobre su incorporación a un posible Gobierno de Jara: “No estoy para cerrar puertas”
La excandidata presidencial socialdemócrata, Carolina Tohá, no ha descartado participar de un eventual Gobierno de Jeanette Jara si es que la candidata de la izquierda gana la segunda vuelta de este domingo. La exministra del Interior del Gobierno de Gabriel Boric, que ha participado de la campaña de la comunista desde un rol discreto, ha dicho que está dispuesta a ayudar a Jara “desde otros espacios”. “No estoy para cerrar puertas, a estas alturas de la vida no diría una cosas así”, ha expresado Tohá tras votar en el municipio de Santiago.
Elizabeth Lira, académica: “Un Gobierno de la extrema derecha debe seguir buscando a los detenidos desaparecidos”
Elizabeth Lira, psicóloga chilena especialista en derechos humanos y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017, habla del panorama ante el avance de la ultraderecha y ve “altamente probable” un indulto a los presos de Punta Peuco. Recomendamos esta entrevista: “Un Gobierno de la extrema derecha debe seguir buscando a los detenidos desaparecidos”
La restauración según Kast: entre orden, mercado y tradición
Recomiendo la columna La restauración según Kast: entre orden, mercado y tradición de Stéphanie Alenda, académica de la Universidad Andrés Bello y directora del Núcleo Milenio sobre crisis políticas en América Latina (CRISPOL). “Aunque el resultado no puede considerarse fortuito, sería apresurado leerlo como la cristalización de un nuevo clivaje político estable entre restauración y refundación”, escribe.
