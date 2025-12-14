Resultados de las elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Jeannette Jara reconoce la derrota y felicita a José Antonio Kast: “La democracia habló fuerte y claro”

Jara habla tras la elección: “Es en la derrota en donde más se aprende”

La derrotada candidata de la izquierda, Jeannette Jara, ha entregado su discurso final tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante el republicano José Antonio Kast. La exministra del Trabajo del Gobierno de Boric ha hablado en medio de los gritos de rechazo de sus adherentes hacia el presidente electo. “Me comuniqué con el presidente electo José Antonio Kast porque estoy convencida que debemos respetar la decisión ciudadana, porque es en la derrota en donde más se aprende y debe ser más profunda la convicción democrática”, ha afirmado la militante comunista.

Jara también ha enumerado los desafíos que tendrá su sector, que en marzo de 2026 pasará a la oposición. “Aquí no puede ponerse en riesgo las conquistas alcanzada por las chilenas y chilenos. El aumento de las pensiones, la gratuidad en la educación superior, las 40 horas, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y decidir. Todo eso debe cuidarse”, ha expresado.