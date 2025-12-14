Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
SIEMPRE ROBANDO
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Muebles salvados, cada vez menos

El Madrid necesita luz propia. Necesita recuperar la sensación de que domina los partidos, no de que los sobrevive

Manuel Jabois
Manuel Jabois
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Madrid es una máscara cada vez menos imponente que se derrite cada vez más rápido, y en Álava no hubo excepción del signo de los tiempos de la temporada: maquillaje a cargo de Courtois y Mbappé, casi siempre en acciones solitarias y heroicas desconectadas del juego coral, y luego un lento hundimiento que a veces afecta al marcador y otras veces no (de nuevo Courtois). En Álava el partido empezó como comedia involuntaria. Kylian Mbappé sufrió un golpe en la rodilla, se agachó durante momentos delicados, miró a la banda inquieto y se dedicó a cojear durante varios segundos hasta que le mandó un pepinazo Fede Valverde. Se olvidaron sus males: controló con la izquierda salvando un contrario y disparó a trompicones. Un poco más tarde, el balón le llegó en profundidad al delantero francés. Se deshizo de su marcador bailando a ratos: varios toques al balón a toda velocidad de tal forma que el jugador del Alavés no sabía si meter la pierna o no, o cuándo. Lo decidió después de que Mbappé metiese el gol, un golazo, otro golazo más.

El marcador no asustó al Alavés ni animó al Madrid. Al equipo le falla el motor, las ganas, el ingenio. Con balón es deprimente, sin él aún existe la posibilidad de una contra de sus cohetes arriba. El problema de fondo, sin embargo, no es estrictamente futbolístico, o no solo. El Madrid vive instalado en una contradicción incómoda: depende de Mbappé como si llevara diez años en el club, pero el francés aún no sabe exactamente qué tipo de equipo es este, ni qué se espera de él más allá de que resuelva el tedio. Hay noches, como esta de Álava, en las que a Mbappé no se le pide que juegue bien: se le pide que arregle el marcador. Que sus goles ordenen de forma retroactiva un juego que nunca existió.

La paradoja está en que el Madrid de esta temporada, tan falto de ideas, tan pobre en mecanismos, solamente brilla cuando la jugada se rompe, cuando el caos se abre como un pasillo.

Lo de Álava fue un ejemplo perfecto. El golazo de Mbappé pareció anunciar uno de esos encuentros que el Madrid de otras épocas resolvía por pura inercia. Pero este Madrid no tiene inercia: tiene vértigo. Toca y vuelve a tocar, siempre al pie, siempre en horizontal, al borde de una melancolía que se mastica. Y cuando pierde la pelota, cuando el ritmo lo marca otro, se viene abajo como si descubriera de pronto que lleva semanas viviendo por encima de sus posibilidades. A veces el resultado acompaña, a veces no. Da igual: la sensación es la misma, la de un equipo que juega con máscara y sin pie.

El Madrid necesita luz propia. Necesita recuperar la sensación de que domina los partidos, no de que los sobrevive. La temporada aún ofrece tiempo para la reconstrucción, pero el reloj hace más ruido que nunca. Puede pasar de todo porque los ojos viejos y cansados del madridismo han visto de todo. Ahora es un equipo que depende del jugador más determinante del mundo sin saber muy bien cómo integrarlo en una idea, porque la idea ya no está. Y mientras tanto, el campeonato avanza y el Madrid sigue ahí, ganando 1-2 sin saber muy bien por qué, como si cada victoria fuese una pequeña excepción al clima general de resignación.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Manuel Jabois
Manuel Jabois
Es de Sanxenxo (Pontevedra) y aprendió el oficio de escribir en el periodismo local gracias a Diario de Pontevedra. Ha trabajado en El Mundo y Onda Cero. Colabora a diario en la Cadena Ser. Su última novela es 'Mirafiori' (2023). En EL PAÍS firma reportajes, crónicas, entrevistas y columnas.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Real Madrid - Celta

Y esto no parece el fondo

Manuel Jabois

Nadal a Valdano: “Mi evolución siempre estuvo ligada al éxito. Cuando llegó el éxito profesional, ya estaba preparado”

Manuel Jabois

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  2. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
  3. El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez
  4. El Ayuntamiento de Valencia y el Levante piden a LaLiga aplazar el partido contra el Villarreal por las fuertes lluvias
  5. Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_