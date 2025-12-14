Alavés - Real Madrid en directo | Mbappé adelanta al conjunto blanco con un golazo al contraataque
El Real Madrid, con Mbappé, Vinicius y Rodrygo en punta, está enfrentándose este domingo en Vitoria al Deportivo Alavés en la jornada 16 de la Liga. El delantero francés adelantó al Madrid en una contra en la que definió de forma espectacular y Courtois salvó el empate ante Ibáñez en el último minuto del primer tiempo. El encuentro supone otro examen para Xabi Alonso y los suyos después de las derrotas ante el Celta y el Manchester City. Las dudas rondan un proyecto que está sin margen para no ceder incluso más terreno en la lucha por el liderato tras la victoria del Barcelona el sábado contra Osasuna. Los azulgranas sacan siete puntos de ventaja a los blancos pese a haber perdido el clásico en el Bernabéu. El conjunto vitoriano, además, llega en un buen momento tras el triunfo la semana pasada ante la Real Sociedad.
¡¡Descanso en Vitoria!! El Real Madrid toma el camino hacia los vestuarios por delante en el marcador gracias a la solitaria diana de Kylian Mbappé (0-1). Los blancos han ido de más a menos con el paso de los minutos, pasando de dominar con balón a cerrarse en un bloque compacto y sólido en el tramo final. El conjunto alavesista creció a partir del tanto en contra, soltándose con Abde Rebbach y con Calebe desde los costados y teniendo la oportunidad de marcharse a vestuarios con el empate al marcador de no ser por una magnifica intervención de Thibaut Courtois.
¡¡¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN EL ESTADIO DE MENDIZORROZA!!!!
¡¡¡COURTOOOOOOIS!!! ¡¡Ha evitado el gol del empate!! La falta lateral de Abde Rebbach la prolonga Jon Pacheco, dando opción a Pablo Ibáñez de conectar un remate en semifallo que Courtois tapa con la cara.
Bronca de Mendizorroza a García Verdura por una falta de Aurélien Tchouaméni sobre Pablo Ibáñez. La grada reclama la tarjeta amarilla.
Dos minutos de descuento. Nos iremos hasta el 47'.
Arda Güler intercepta el pase atrás de Jonny Otto buscando el remate de Pablo Ibáñez. El turco evita un posible disparo.
El cuadro alavesista está acabando el primer acto en campo rival. Crece a través de las bandas, con Abde Rebbach y Calebe muy activos.
¡¡RECTA FINAL DEL PRIMER PERIODO EN MENDIZORROZA!! ¡¡Restan cinco minutos para tomar el camino hacia los vestuarios!! El Real Madrid duerme el partido tras el gol de Kylian Mbappé (0-1).
Víctor Valdepeñas tapa el centro al área de Calebe. Ruge Mendizorroza con el paso hacia delante del cuadro vitoriano.
¡¡Despeje de Arda Güler!! La falta lateral de Denis Suárez no coge altura, dando opción al turco de alejar el peligro defendiendo la corta.
OIportunidad a balón parado para el Deportivo Alavés. Arda Güler arrolla cerca de la banda a Abde Rebbach tras un recorte. Se prepara Denis Suárez para ejecutar la estrategia.
Ha cambiado de plan el Real Madrid tras el gol, juntando líneas para defender en bloque y soltar arriba a Kylian Mbappé y a Vinícus Junior. Suma Rodrygo Goes en tareas defensivas tapando la banda derecha.
Defectuoso golpeo de Víctor Parada en una apertura de Antonio Blanco hacia el costado contrario. Su chut se va muy desviado.
Media hora de juego en Mendizorroza. Kylian Mbappé rompe la igualdad del marcador tras una pérdida de Denis Suárez en el origen de la jugada. El Deportivo Alavés intenta reaccionar (0-1).
Rüdiger, al cruce. El alemán mide los tiempos para ir a la ayuda de Víctor Valdepeñas en el duelo en carrera con Calebe.
¡¡GOL ANULADO A JUDE BELLINGHAM!! El córner botado desde la esquina derecha cae en la mano de Jude Bellingham, que frena la pelota para que pueda sacar el disparo con el que fusila a Antonio Sivera.
¡¡Responde Mbappé!! Su lanzamiento desde fuera del área toca en un defensor para desviar la trayectoria.
¡¡No consigue sacar Bellingham el disparo!! El inglés avanza a trompicones, plantándose dentro del área. La defensa albiazul evita el lanzamiento.
Mbappé acude al rescate de un Real Madrid que empezaba a coquetear desde la falta de fondo físico. Ya son 17 dianas del francés en el presente curso liguero.
Jude Bellingham se apunta la asistencia.
¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE KYLIAN MBAPPÉ!!!! Deportivo Alavés 0-1 REAL MADRID. ¡¡Mbappé abre el marcador!! La pérdida de Denis Suárez en campo propio permite al equipo blanco contragolpear por medio de Jude Bellingham, lanzando en largo a Kylian Mbappé. Recibe abierto en banda el francés, tira la diagonal hacia dentro y saca un disparo que clava en el palo largo.
Pacheco, contundente al corte. El central salta para aprovecharse del control en largo de Vinícius Junior.
Se ha entonado el Deportivo Alavés en este tramo. Encuentra caminos para progresar con Lucas Boyé fijando de espaldas y coin Abde Rebbach en las transiciones.
¡¡Valdepeñas maquilla el error de Rüdiger!! Falla el alemán en el salto a Lucas Boyé, tirándole un caño para adentrarse en el área. Se cruza el canterano blanco a tiempo.
¡¡Bellingham evita el remate de Abde Rebbach!! Salta a tiempo el inglés para molestar al argelino en el momento que armaba la pierna desde dentro del área.
Primer cuarto de hora en Mendizorroza. El Real Madrid inclina el campo hacia la portería de Antonio Sivera (0-0).
Mueve de lado a lado el conjunto blanco, ganando metros poco a poco. El cuadro alavesista cada vez repliega más cerca de su área.
¡¡Rodrygoooooo!! Pase al espacio de Fede Valverde para habilitar dentro del área al brasileño. Su disparo se va muy cruzado.
La entidad de Chamartín es dueño de la pelota, mandando en el desarrollo del juego. Tanto Bellingham como Arda Güler buscan ordenar el juego por dentro.
El conjunto albiazul está encontrando muchísimos espacios entre Raúl Asencio y Fede Valverde. No cierra lo suficiente el uruguayo por dentro, dando opción a tirar desmarques en esa zona.
¡¡Abde Rebbach pide penalti!! Se cuela el argelino entre lateral y defensor, corrigiendo Raúl Asencio cargando con el cuerpo dentro del área. No hay nada para García Verdura.
¡¡Otra de Kylian Mbappé!! Jugada ensayada dle conjunto merengue que traslada hacia Fede Valverde, descargando para que el galo acabe con un disparo colocado. ¡Se va por muy poco!
¡¡Sale de puños Sivera!! El córner de los blancos desde la esquina derecha no encuentra rematador en el segundo palo.
¡¡Le pega Kylian Mbappé!! ¡¡Fueeeeeraaaa!! El golpeo del francés toca ligeramente en Jonny Otto, desviando la trayectoria del esférico.
García Verdura amonesta con tarjeta amarilla a Victor Parada por una falta sobre Fede Valverde.
Con balón en posesión, Aurélien Tchouaméni se coloca entre centrales, retrasando Arda Güler para conectar con la salida desde atrás.
Abde Rebbach cae en fuera de juego. Mide bien el salto Raúl Asencio para dejar en posición antirreglamentaria al argelino.
Xabi Alonso ordena al equipo con Fede Valverde y Víctor Valdepeñas en los laterales, formando el eje de los centrales con Raúl Asencio y Antonio Rüdiger. Por delante de Tchouaméni se colocan Arda Güler y Jude Bellingha, apareciendo Vinícius Junior y Rodrygo Goes desde los costados hacia dentro.
Coudet monta una línea de cinco en el medio, saltando Pablo Ibáñez sin balón a la misma altura de Lucas Boyé para intensificar en la primera presión. Antonio Blanco es el pivote que conecta la defensa con el mediocampo.
¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO DE MENDIZORROZA!!!! ¡¡Vinícius Junior pone a rodar la pelota en Vitoria!!
¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped! ¡Esto está a punto de arrancar! ¿Os lo vais a perder?
El colegiado Víctor García Verdura, perteneciente al Comité de Árbitros de Cataluña, será el encargado de impartir justicia. El mataronense acumula más de 40 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la categoría en la temporada 2023/24. Estará asistido en el VAR por Pablo González Fuertes (Comité de Árbitros de Asturias).
Kylian Mbappé ha marcado nueve de los trece tantos del Real Madrid en el presente curso de la Champions League (69% sobre el volumen total) y ha generado a través de goles y asistencias 20 de los 32 que ha hecho el club blanco en LaLiga (62'5% sobre el volumen total). El francés ha participado en el 64'4% de los goles en competición oficial.
'Chacho' Coudet no ha ganado ninguno de los seis enfrentamientos de LaLiga contra el Real Madrid como técnico. Solo ante la entidad de Chamartín (6D) y Almería (1D) tiene 100% de derrotas como entrenador en el campeonato nacional español.
Los merengues solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos de LaLiga (3E 1D) después de cosechar diez triunfos en las once primeras jornadas. Viene de perder su último partido del campeonato doméstico (0-2 contra el Celta) y no enlaza dos derrotas desde mayo de 2019 con Zinedine Zidane en el banquillo.
El conjunto vitoriano es el quinto equipo de LaLiga que mejor rentabiliza sus goles tras Espanyol (1'42), Real Oviedo (1'42), Getafe (1'53) y Athletic Club (1'53): cada diana vale 1'38 puntos. Ha firmado 13 dianas, solamente empeorado por los 7 del Real Oviedo, para sumar hasta 18 puntos.
El cuadro blanco ha ganado en cada una de sus cinco últimas visitas a Mendizorroza, las dos últimas por la mínima: 0-1 en 2023/24 con gol de Lucas Vázquez y 0-1 en 2024/25 con gol de Eduardo Camavinga. No pierde en Vitoria desde octubre de 2018 (1-0 con gol de Manu García).
El Deportivo Alavés ha perdido cada uno de los siete últimos enfrentamientos de LaLiga contra el Real Madrid, encajando al menos tres o más goles en cinco de ellos. No puntúa desde el triunfo en Valdebebas en la temporada 2020/21 cuando ganó con los goles de Lucas Pérez y de Joselu Mato (1-2 en noviembre 2020).
¡¡¡¡¡¡XABI ALONSO RECURRE A VÍCTOR VALDEPEÑAS!!!!!! La lesión de Eder Militao y las expulsiones tanto de Fran García como de Álvaro Carreras en la última jornada liguera obligan al tolosarra a hacer encaje de bolillos en una defensa en la que hace debutar a Víctor Valdepeñas como recurso desde la cantera. Al once titular regresa Arda Güler y Kylian Mbappé tras no jugar de inicio frente al Manchester City entre semana, de la misma manera que repite con Rodrygo Goes tras finiquitar su larga racha sin gol.
¡¡¡¡¡¡ANTONIO BLANCO VUELVE AL ONCE TITULAR!!!!!! Tras cumplir partido de sanción por ciclo de tarjetas contra la Real Sociedad, el centrocampista madrileño vuelve a apuntalar la sala de mandos de un equipo que tan solo presenta un cambio con respecto al triunfo de la última fecha liguera. Lucas Boyé se afianza como referencia ofensiva, de la misma manera que Abde Rebbach se hace con un puesto desde el arranque por tercer encuentro consecutivo.
Por su parte, Xabi Alonso comenzará con los siguientes once jugadores (4-3-3): Thibaut Courtois - Fede Valvede, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Víctor Valdepeñas - Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham - Rodrygo Goes, Kylian Mbappé y Vinícius Junior.
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Eduardo 'Chacho' Coudet pone en liza la siguiente alineación (4-5-1): Antonio Sivera - Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Víctor Parada - Calebe, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez, Abde Rebbach - Lucas Boyé.
En cuestión de un mes, la entidad de Chamartín ha pasado de adjudicarse el 'Clásico' en el Santiago Bernabéu y mirar por el retrovisor al resto de perseguidores desde lo alto de la tabla clasificatoria a perder el liderato en favor de un Barcelona que le mete hasta cuatro puntos de distancia en la carrera por el título liguero.
Tan solo dos victorias en los últimos ocho encuentros en competición oficial (3E 2D) definen el momento de crisis que vive actualmente el Real Madrid, golpeado por los malos resultados, dulcificado por las formas de la derrota europea contra el Manchester City, lastrado por el carro de lesionados que puebla su enfermería y con la duda latente en torno al futuro de Xabi Alonso en el banquillo.
Los babazorros despiden el año 2025 en LaLiga en Mendizorroza con la visita del Real Madrid. Desde la última ocasión que los merengues visitaron el Paseo de Cervantes (derrota por 0-1), solo ha perdido dos (1-2 contra el Sevilla y 0-1 contra el Celta de Vigo) de los 12 siguientes encuentros como local en el campeonato doméstico (6V 4E).
Los balsámicos tres puntos conseguidos por el Deportivo Alavés con el triunfo por la mínima en la última fecha frente a la Real Sociedad cortaron de raíz una racha de tres derrotas consecutivas, instalándose en una zona tranquila de la tabla clasificatoria para tener antes del inicio de la jornada los puestos europeos (-6 con respecto al Real Betis como sexto clasificado) a la misma distancia que las posiciones de descenso (+6 con respecto al Girona como antepenúltimo clasificado).
Mendizorroza pone en juego tres puntos para un Deportivo Alavés instalado en media tabla y recuperado tras el triunfo de la última jornada y para un Real Madrid metido en un brete al que busca solución para no seguir perdiendo pista con respecto al liderato.
¡¡Muy buenas noches a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Deportivo Alavés y el Real Madrid Club de Fútbol, correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga 2025/26. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (21:00h)!
