Alavés - Real Madrid en directo | Mbappé adelanta al conjunto blanco con un golazo al contraataque

El Madrid, con Xabi Alonso cuestionado, necesita ganar tras las derrotas ante el Celta y el City para acercarse al Barça en Liga

El Real Madrid, con Mbappé, Vinicius y Rodrygo en punta, está enfrentándose este domingo en Vitoria al Deportivo Alavés en la jornada 16 de la Liga. El delantero francés adelantó al Madrid en una contra en la que definió de forma espectacular y Courtois salvó el empate ante Ibáñez en el último minuto del primer tiempo. El encuentro supone otro examen para Xabi Alonso y los suyos después de las derrotas ante el Celta y el Manchester City. Las dudas rondan un proyecto que está sin margen para no ceder incluso más terreno en la lucha por el liderato tras la victoria del Barcelona el sábado contra Osasuna. Los azulgranas sacan siete puntos de ventaja a los blancos pese a haber perdido el clásico en el Bernabéu. El conjunto vitoriano, además, llega en un buen momento tras el triunfo la semana pasada ante la Real Sociedad.