La Real Sociedad destituye a Sergio Francisco y nombra, de manera interina, a Jon Ansotegi

Sergio Francisco ya es historia en la Real Sociedad. La entidad que preside Jokin Aperribay ha hecho oficial la destitución del entrenador de Irún, que solo ha aguantado en el cargo siete meses. Los malos resultados deportivos, pero, sobre todo, la sensación de que no ha conseguido dar con la tecla desde que se hiciera cargo del equipo, se han llevado por delante al entrenador que llegó como sustituto de Imanol Alguacil. Sergio Francisco ha dirigido a la Real Sociedad en 18 partidos (16 de Liga y dos de Copa) con el pobre balance de seis victorias, cuatro empates y ocho derrotas, la última este viernes ante el Girona (1-2) Su lugar, de manera interina, lo ocupará Jon Ansotegi, hasta ahora técnico del filial blanquiazul. Mientras tanto, el club sondea el mercado para la contratación de un nuevo técnico.

Nada más Ortiz Arias pitó el final del partido el viernes en Anoeta, Jokin Aperribay abandonó el palco de manera precipitada y se reunió con el director de fútbol, Erik Bretos, en el antepalco. Acto seguido, y como suele hacer de manera habitual, el presidente realista bajó a los vestuarios. Ambos volvieron a reunirse más tarde para tratar la crisis que vive el primer equipo, acrecentada por la dolorosa derrota encajada frente al Girona. Fue ahí cuando decidieron el despido de Sergio Francisco.

El técnico irundarra ya estuvo en el alambre durante el parón de octubre, tras la derrota encajada frente al Rayo Vallecano, y ni siquiera la buena racha iniciada en el partido inmediatamente posterior, contra el Celta en Balaídos, sirvió para eliminar las dudas existentes en la cúpula de la entidad. La mala imagen ofrecida contra el Alavés en Vitoria y el revés de este mismo viernes han significado un rejón de muerte del que Sergio Francisco no ha podido reponerse.

Habría que echar la vista muy atrás en el tiempo para ver la última vez que la Real Sociedad echó a un entrenador. También fue en el mes de diciembre, pero de 2018. Ese 26 de diciembre, el conjunto blanquiazul anunció la destitución de Asier Garitano, que llegó el verano anterior procedente del Leganés. El técnico guipuzcoano, al igual que le ha pasado a Sergio Francisco, abandonó el club donostiarra sin haber podido completar la primera vuelta de Lla iga. En lugar de Garitano llegó Imanol Alguacil.

Jokin Aperribay nombrará durante las próximas horas al décimo entrenador blanquiazul bajo su mandato. Este arrancó en diciembre de 2008, hace ya 17 años, con Juan Manuel Lillo. El del tolosarra es el primer nombre de una lista que también integran Martín Lasarte, Philippe Montanier, Jagoba Arrasate, David Moyes, Eusebio Sacristán, Imanol Alguacil, Asier Garitano y, finalmente, un Sergio Francisco que acaba de ser destituido.