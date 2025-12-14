La Real Sociedad destituye a Sergio Francisco y nombra, de manera interina, a Jon Ansotegi
El técnico del filial blanquiazul se hace cargo del primer equipo mientras el club sondea el mercado para la contratación de un nuevo entrenador
Sergio Francisco ya es historia en la Real Sociedad. La entidad que preside Jokin Aperribay ha hecho oficial la destitución del entrenador de Irún, que solo ha aguantado en el cargo siete meses. Los malos resultados deportivos, pero, sobre todo, la sensación de que no ha conseguido dar con la tecla desde que se hiciera cargo del equipo, se han llevado por delante al entrenador que llegó como sustituto de Imanol Alguacil. Sergio Francisco ha dirigido a la Real Sociedad en 18 partidos (16 de Liga y dos de Copa) con el pobre balance de seis victorias, cuatro empates y ocho derrotas, la última este viernes ante el Girona (1-2) Su lugar, de manera interina, lo ocupará Jon Ansotegi, hasta ahora técnico del filial blanquiazul. Mientras tanto, el club sondea el mercado para la contratación de un nuevo técnico.
ℹ Sergio Francisco deja de ser entrenador del primer equipo.— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 14, 2025
Nada más Ortiz Arias pitó el final del partido el viernes en Anoeta, Jokin Aperribay abandonó el palco de manera precipitada y se reunió con el director de fútbol, Erik Bretos, en el antepalco. Acto seguido, y como suele hacer de manera habitual, el presidente realista bajó a los vestuarios. Ambos volvieron a reunirse más tarde para tratar la crisis que vive el primer equipo, acrecentada por la dolorosa derrota encajada frente al Girona. Fue ahí cuando decidieron el despido de Sergio Francisco.
El técnico irundarra ya estuvo en el alambre durante el parón de octubre, tras la derrota encajada frente al Rayo Vallecano, y ni siquiera la buena racha iniciada en el partido inmediatamente posterior, contra el Celta en Balaídos, sirvió para eliminar las dudas existentes en la cúpula de la entidad. La mala imagen ofrecida contra el Alavés en Vitoria y el revés de este mismo viernes han significado un rejón de muerte del que Sergio Francisco no ha podido reponerse.
Habría que echar la vista muy atrás en el tiempo para ver la última vez que la Real Sociedad echó a un entrenador. También fue en el mes de diciembre, pero de 2018. Ese 26 de diciembre, el conjunto blanquiazul anunció la destitución de Asier Garitano, que llegó el verano anterior procedente del Leganés. El técnico guipuzcoano, al igual que le ha pasado a Sergio Francisco, abandonó el club donostiarra sin haber podido completar la primera vuelta de Lla iga. En lugar de Garitano llegó Imanol Alguacil.
Jokin Aperribay nombrará durante las próximas horas al décimo entrenador blanquiazul bajo su mandato. Este arrancó en diciembre de 2008, hace ya 17 años, con Juan Manuel Lillo. El del tolosarra es el primer nombre de una lista que también integran Martín Lasarte, Philippe Montanier, Jagoba Arrasate, David Moyes, Eusebio Sacristán, Imanol Alguacil, Asier Garitano y, finalmente, un Sergio Francisco que acaba de ser destituido.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
- Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
- Los 50 mejores libros de 2025
- Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados
- El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”