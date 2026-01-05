El PP defiende ahora que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” en Venezuela

El PP rebaja el entusiasmo sobre Venezuela y se instala en una doble contradicción. Por un lado, Génova destaca como una “buena noticia para cualquier demócrata”, sin ambages, la captura de Nicolás Maduro por parte de EE UU en suelo venezolano pero, al mismo tiempo, defiende ahora que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” con ese ataque, según ha señalado este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, en una entrevista en la Cadena Ser. Y por otro lado, la formación conservadora evita criticar la posición del presidente estadounidense, Donald Trump, de apostar por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina mientras rechaza de plano a la número dos del régimen como “figura transitoria” para encaminar el “horizonte” del país, como ha reafirmado Gamarra en una entrevista posterior en TVE esta mañana. Los populares insisten en apuntar, por contra, a los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado. Una fórmula que descarta Trump.

Durante el fin de semana, Alberto Núñez Feijóo emitió dos comunicados para sentar la posición oficial de la dirección nacional. En un primer momento, el líder del PP pidió “prudencia” ante los acontecimientos. Un día después ensalzó “sin ambages” la captura de Maduro. El jefe de la oposición persistió, eso sí, reivindica a los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado para llevar las riendas de la transición. Trump rechaza ese escenario, dando al traste con los deseos de los populares y situándoles en el lado opuesto a las intenciones de la Casa Blanca. Pero, aún así, Génova se cuida de no censurar en público a Washington.

—¿Les ha descolado la apuesta de Trump por Delcy?—, ha preguntado este lunes el periodista Álex Barreiro en TVE.

—Para nosotros el camino al horizonte de Venezuela no pasa por Delcy Rodríguez—, ha respondido, lacónica, Gamarra.

La otra cuestión sobre la mesa es si el ataque supone o no la vulneración de la legalidad internacional. En el primero comunicado de Feijóo, no se mencionaba nada relacionado con este extremo. En el segundo —emitido cuando el presidente Pedro Sánchez ya había publicado la carta a la militancia en el que condena la “rotunda vulneración del Derecho Internacional”—, el líder del PP sí entra en el asunto, pero sin mojarse. “La captura de Maduro es una buena noticia sin ambages. Un régimen dictatorial, represor, que ha provocado la ruina de un país rico, la destrucción de sus instituciones y el mayor éxodo de Iberoamérica, ha sido descabezado”, indica el jefe de la oposición. “A partir de esta realidad incontestable, se impone reafirmar los compromisos y los valores que España defiende en el concierto internacional y, en particular, hacia el espacio de Iberoamérica y el mundo hispano”.

Sin embargo, este lunes, Gamarra ha ido más allá. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular ha echado el freno y ha asegurado que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” en Venezuela por parte de EE UU. Gamarra ha insistido en que la captura de Maduro es “una buena notica para cualquier demócrata” porque supone “descabezar a un dictador”.

Pero, al mismo tiempo, la dirigente popular ha expuesto sus “dudas” sobre si podría suponer la vulneración de la legalidad internacional. “Es el momento de reafirmar los compromisos que España defiende y, como no puede ser de otra forma, el Derecho Internacional”, ha expresado en la Cadena ser. “De la intervención y de la detención de Maduro por parte del gobierno de EE UU, lo primero que tenemos que concluir es la buena noticia y el hito histórico de que que haya sido derrocado, pero hay reivindicar nuestros valores democráticos, y esos valores son el Estado Derecho, en el que está presente el Derecho Internacional, que debe de ser respetado, y las duda que hay sobre ello, deben ser despejadas”, se ha reafirmado luego en TVE.

Para Gamarra, además, el Gobierno de Pedro Sánchez “está avalando la continuidad del régimen” de Maduro a “través de Delcy” Rodríguez. “A nadie se le escapan los fuertes lazos de [Delcy Rodríguez] con el Gobierno, la presencia de Delcy [Rodríguez} en el aeropuerto es algo que conocemos todos los españoles”, ha indicado en alusión al episodio de hace seis años cuando la vicepresidenta venezolana escaló en Barajas es una visita secreta preparada por el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización de PSOE, José Luis Ábalos, que tenía una agenda de cuatro días prevista en Madrid. “No puede ser figura de transición quien está sancionada por la Unión Europa”, ha insistido Gamarra.