El descarte de María Corina Machado tumba la posición del PP tras apoyar “sin ambages” a Trump

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha compartido su “profunda preocupación” por que las normas del derecho internacional no hayan sido respetadas en la intervención militar de EE UU sobre Venezuela, que calificó de “peligroso precedente”, y el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes de urgencia para abordar el asunto. Pero las reacciones políticas en España muestran que, en un ambiente de campaña electoral permanente ante los próximos comicios en Aragón, Castilla y León y Andalucía, cualquier asunto sirve para atacar al rival. El PP se apresuró a avalar la actuación del presidente estadounidense Donald Trump y a presentar lo sucedido en Caracas como una derrota del Gobierno de Pedro Sánchez. “El actual Ejecutivo socialista”, declaró el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, el sábado, “sacó de Venezuela al ganador de las elecciones [así lo había solicitado el propio Edmundo González, quien agradeció públicamente al Gobierno de Sánchez las gestiones para su traslado]. Estados Unidos ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas”. Este domingo insistió: “El mal ha sido derrotado. La captura de Nicolás Maduro es una buena noticia sin ambages [...] Fue el propio régimen [de Venezuela] quien despreció el orden basado en reglas al robar unas elecciones”.

El análisis de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue en la misma línea: “El Gobierno está atrapado porque ha sido cómplice [de Maduro]. Las únicas dictaduras del mundo son de izquierdas y se apoyan entre ellas”. “[Sánchez] prefiere la ‘legalidad’ de un tirano”, añadió este domingo. Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP que acudió a la concentración de venezolanos en la madrileña Puerta del Sol el sábado, aprovechó los micrófonos para pedir al Gobierno que felicite a María Corina Machado, quien ha apoyado las intervenciones militares de EE UU en Venezuela, por el premio Nobel de la Paz. “Que nadie se lleve a equívoco”, dijo. “Lo que EE UU ha hecho ha sido velar por la libertad y rescatar a todos esos hombres y mujeres que llevaban demasiados años soportando una dictadura”. El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, tuiteó: “A los dictadores que amañan elecciones y torturan a sus opositores no se les saca presentando mociones y cantando el Imagine”. El vicesecretario de coordinación autonómica del partido, Elías Bendodo, criticó este domingo al presidente del Gobierno por condenar en una carta a la militancia socialista la intervención de Trump: “Pedro Sánchez se pone en el lado incorrecto de la historia [...] Vemos bien la actuación de EE UU. Ningún dictador se ha ido voluntariamente”. En su cuenta de X, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid incluso hicieron un montaje sustituyendo la cara de Maduro capturado por la del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el mensaje: “Queridos Reyes Magos...”.

Pero algunas reacciones de dirigentes y cargos del PP, especialmente tras la rueda de prensa de Donald Trump —el presidente estadounidense afirmó que va a “gobernar” Venezuela hasta que sea posible lo que llamó una “transición segura” y descartó que la líder opositora María Corina Machado tenga el apoyo necesario para liderar el país—, dan muestra de que en el partido empiezan a surgir voces conscientes de un error de precipitación en su postura oficial. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP en el Congreso, que a primera hora había tuiteado una foto de las fuerzas estadounidenses sobre Caracas con el mensaje: “El Día V”; luego añadió un vídeo señalando que Trump mentía al asegurar que Machado carecía del apoyo suficiente en Venezuela. Y Xavier García Albiol, alcalde popular de Badalona, escribió en su cuenta de X: “Muy contento con la caída del dictador, pero defiendo que Venezuela debe ser lo que quieran los venezolanos, no una colonia de nadie”. En la carta en la que Feijóo celebra la intervención de Trump, también asegura que “el futuro de Venezuela no puede dirigirlo quien ha sido la mano derecha de Maduro”, en alusión a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sino Edmundo González y María Corina Machado, una opción que parece descartada por EE UU.

El endurecimiento general del discurso del PP tiene que ver con el auge de Vox, que acaba de multiplicar su presencia en el parlamento extremeño (de 5 a 11 escaños) y sube hace meses en las encuestas de estimación de voto. Los mensajes de dirigentes de ambos partidos sobre Venezuela son, en muchos casos, indistinguibles. El líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, que a menudo acusa a Feijóo de “socialdemócrata” y de aplicar las mismas políticas que el PSOE, reaccionó a la intervención militar de EE UU de una forma muy similar a la de buena parte de los dirigentes del PP. “Hoy, el mundo es un poco más libre. Debemos alegrarnos por ello. Por el contrario, Sánchez debe estar muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista”. Sin embargo, otros dirigentes ultras fueron, esta vez, más moderados que Feijóo y el propio Abascal: “Había mil razones para condenar el régimen de Maduro”, tuiteó la francesa Marine Le Pen, “pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela”: “La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, su poder o su continente. Es inviolable y sagrada. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier Estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana. Esto sería un peligro mortal, en un momento en que el siglo XXI ya presencia importantes convulsiones geopolíticas que proyectan una sombra permanente de guerra y caos sobre la humanidad”.

Tanto el PP como Vox mezclaron sus críticas a Sánchez por la reacción a la captura de Maduro con los escándalos de corrupción que afectan al PSOE y que, a juicio de ambas formaciones, deberían suponer el adelanto electoral. El presidente del Gobierno, a su vez, envió este domingo una carta a la militancia en la que condena “con rotundidad” la “violación de la legalidad internacional en Venezuela”, al tiempo que llama a los suyos a no caer en las narrativas de “derrota” que “han comprado algunos progresistas” y plantarle cara “al retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional”.

Previamente, el comunicado inicial del Ministerio de Asuntos Exteriores, mucho más tibio —“España hace un llamamiento a la deses​calada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas", decía— no gustó a la mayoría de socios de investidura de Sánchez. El que más lejos llevó sus críticas, como viene haciendo para diferenciarse de Sumar, integrado en el Gobierno de coalición, fue Podemos, que exige la ruptura de relaciones con EE UU y acusa al Ejecutivo de comportarse como un “lacayo” de Trump. Sumar, ERC, Podemos, EH Bildu, Compromís y el BNG han solicitado la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, “para informar sobre la posición del Gobierno ante el grave ataque de EE UU a Venezuela, vulnerando el derecho internacional y la soberanía del pueblo venezolano”.

Tanto Ione Belarra, de Podemos, como Enrique Santiago, diputado por Sumar y portavoz de IU en el Congreso, secundaron este domingo una concentración de protesta frente a la embajada de EE UU en Madrid. Este pidió la salida de la OTAN y una postura “más contundente” de España contra EE UU por las “violaciones del derecho internacional” y contra lo que define como un “secuestro” de Maduro. Yolanda Díaz, promotora de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, por su parte, aseguró en un comunicado: “Debemos defender con toda nuestra energía y todos los medios a nuestro alcance el derecho internacional como única fuente de seguridad colectiva a través del multilateralismo frente a los deseos imperiales”.

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, insistió: “El principal peligro para el mundo se llama Trump y sus secuaces. Y así lo debe condenar este Gobierno”. “Que no haga el ridículo como con [Juan] Guaidó”, añadió, en alusión al opositor venezolano al que Sánchez reconoció como presidente encargado de Venezuela en febrero de 2019, una apuesta que fracasó.

Sánchez ha insistido estos días en sus redes sociales en que España “no reconoció al régimen de Maduro, pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”. En un comunicado conjunto con los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, el Ejecutivo asegura que la intervención de EE UU es un “precedente sumamente peligroso que pone en riesgo a la población civil”. Abascal replicó llamando “mafioso” a Sánchez.