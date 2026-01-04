Condenado a un año de cárcel un ultraderechista por el ciberataque a la web del PSOE en plena ola de protestas ante Ferraz

La Audiencia Nacional ha condenado a un año de cárcel a un ultraderechista, Raul Stancu, de 37 años, por impulsar un ciberataque en 2023 contra la web del PSOE, tras hacer un “llamamiento masivo” contra el partido y el Gobierno en plena ola de protestas ante la sede de Ferraz en noviembre de ese año por los acuerdos con las fuerzas independentistas para investir a Pedro Sánchez como presidente. El tribunal, que también ha castigado al acusado a pagar una indemnización a los socialistas de 40.376,75 euros más intereses, considera acreditado que este cometió un delito de daños al difundir dos mensajes en la red social X (antes conocida como Twitter) para instar al bloqueo de la página web de la formación de izquierdas, así como por “facilitar” el enlace a una herramienta informática para ejecutarlo.

Los socialistas, que ejercieron la acusación particular en el juicio, solicitaron cinco años de cárcel para Stancu, residente en la provincia de Girona y nacido en Rumanía. La Fiscalía, tres años de prisión.

La acción del condenado se llevó a cabo a finales de 2023, cuando grupos ultras elevaron su campaña de hostigamiento contra el principal partido del Gobierno. Fuerzas de extrema derecha emprendieron movilizaciones ante las sedes del PSOE —jaleadas por Vox, entre otros—, que llegaron a acabar en Ferraz con cargas policiales, lanzamientos de gases lacrimógenos y detenidos. El 7 de noviembre, en pleno auge de las algarabías, Stancu echó mano de una cuenta que había creado el octubre anterior en X con el nombre de OpStopEurabia y que se autodefinía como “Movimiento anónimo contra de la expansión del Islam por España y Europa”. Con este perfil, publicó un primer mensaje a las 14.42. “Buena gente, si podéis hacerle llegar esto a más gente sería de mucha ayuda. Hemos desarrollado una herramienta para atacar en modo de protesta al Gobierno”, rezaba ese tuit, que incorporaba un enlace a un “script o herramienta” diseñada para realizar “peticiones masivas” a las páginas web (que provocan así su caída).

“El acusado reconoció en el juicio que incitó de forma generalizad a los usuarios de la red a colapsar la página web del Partido Socialista”, detalla una sentencia del 20 de noviembre de 2025 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que confirma la pena de un año de cárcel impuesta este pasado septiembre por el Juzgado Central de lo Penal. Según escriben los magistrados en ambas resoluciones, a las que tuvo acceso EL PAÍS, el ultra hizo “un llamamiento masivo y generalizado a que se enviaran los mensajes que él mismo colocó en su página, al tiempo que facilitó el medio para que una masa ingente pudiera acceder directamente a la página atacada enviando los mensajes pretendidos”.

El tribunal resume que Stancu abrió la puerta para ejecutar el ciberataque contra el PSOE, al que se sumaría “un grupo de hackers venezolanos denominado Team HDP, con sede en Estados Unidos” y que se hizo “eco del llamamiento”. Fue todo muy rápido. En la noche de ese mismo 7 de noviembre, la empresa encargada de la gestión de la página del partido ya detectó “un funcionamiento anómalo de los servidores, viéndose obligada a suspender el funcionamiento para evitar daños tanto al propio dispositivo como a su contenido”. Durante dicha ofensiva, que provocó el bloqueo de la web durante horas, otro usuario de X difundió datos personales de 53 afiliados de la agrupación socialista de El Rosario (Tenerife).

A las 00.19 del 8 de noviembre de 2023, el condenado se vanaglorió en las redes sociales. “Ya hemos empezado a saturar los servidores del PSOE. Patriotas, os necesitamos, cuanto más seamos, más ruido vamos a hacer. RT por la patria. #AmnistíaNo #SánchezTraidor #Sánchezgolpista”, celebró con un tuit, al que añadió un segundo con, de nuevo, el enlace a la herramienta para impulsar el colapso de la web socialista. “España despierta”, remachaba en este último mensaje. El Juzgado Central de lo Penal subrayó que la reparación de la web y su reactivación costó 40.376,75 euros (la indemnización que el procesado deberá abonar).

“Se aprecia un enlace directo entre la acción delictiva del acusado y el resultado del ciberataque promovido y provocado por él”, subraya la sentencia de la Sección Cuarta, firmada por los magistrados Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Francisca María Ramis, que ha ejercido como ponente. Los tres echan así abajo la tesis de la defensa, que alegó que la participación del ultraderechista en el hackeo fue “residual” y que solo actuaba movido por un “ánimo de protesta”. El tribunal también descarta reducir la indemnización a pagar a 3.300 euros y la pena a solo seis meses de cárcel (sustituibles por trabajos comunitarios), como pedía su abogado.

Pese a que la Audiencia Nacional admite que el condenado actuó por motivos ideológicos, no acepta la pretensión del PSOE de aplicarle la agravante ideológica para elevar la pena. Los jueces explican que no se puede considerar al partido un colectivo vulnerable. Frente a ello, los socialistas habían alegado: “El acusado reconoció que cometió los hechos contra el PSOE exclusivamente, no frente a ningún otro partido. Seleccionó su víctima por ser contraria a la ideología que él mismo profiere, al estar vinculado al Frente Obrero Español, de ideología ultraderechista”.

El perfil de Twitter que Stancu utilizó para impulsar el ciberataque está plagado de comentarios racistas y xenófobos, principalmente contra los inmigrantes, los musulmanes y los marroquíes. También está lleno de insultos a dirigentes de izquierdas, como el socialista Pedro Sánchez e Ione Belarra, líder de Podemos.