Colombia reduce las brechas de género para acceder a una pensión de vejez: las mujeres empiezan a cotizar menos semanas

Las brechas de género para alcanzar una pensión en Colombia se reducen, aun en medio de la incertidumbre que pesa sobre la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. Mientras la Corte Constitucional estudia si dejará en firme el proyecto que aprobó el Congreso de la República en 2024 para transformar el actual sistema de pensiones, este año comenzó la reducción gradual de 1.300 a 1.000 semanas de cotización para que las mujeres puedan asegurar, en menos tiempo, una mesada de protección para la vejez. El cambio se concreta, independientemente de la reforma, por una sentencia de la misma Corte, del año 2023, como respuesta a una demanda que pedía proteger el principio de igualdad en las jubilaciones.

Aunque la edad mínima de pensión es menor para las mujeres que para los hombres –57 años para ellas y 62 años para ellos–, el Alto Tribunal consideró que ese beneficio perdía validez con la exigencia de la misma carga de cotización para ambos. En la práctica, igual número de semanas en cinco años menos de vida laboral de las mujeres. “La norma demandada, aunque se aprecia neutral, resulta inconstitucional, por cuanto genera una situación jurídica de discriminación indirecta para las mujeres que debe superarse”, explicó la Corte en su momento. En su fallo ordenó al Congreso y al Gobierno resolver esa inequidad, a más tardar a finales del 2025. Si no lo hacían, el ajuste comenzaría de forma progresiva con 50 semanas menos en 2026 (a 1.250 semanas) y otras 25 semanas menos cada año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036, como, en efecto, ha empezado a suceder. En otra sentencia, la Corte también ordenó la reducción gradual a ese mismo número de semanas en los fondos privados de pensiones.

La transición ocurre en medio de la expectativa frente al control de constitucionalidad que definirá el futuro de la reforma impulsada por el Gobierno, y que, a seis meses de que termine el periodo presidencial, sigue suspendida. En esencia, la iniciativa busca fortalecer el sistema público, conocido como régimen de prima media a cargo de la estatal Colpensiones, y aumentar la cobertura pensional creando un aporte solidario para quienes no alcanzan ese ingreso de retiro: hoy solo 2 de cada 10 mujeres en edad de jubilación acceden a una mesada, mientras que 3 de cada 10 hombres alcanzan ese derecho. La Corte devolvió el proyecto aprobado al Congreso por un vicio de trámite y aún estudia si se subsanaron las fallas.

La reforma que está en vilo desde hace más de año y medio, contempla en uno de sus artículos la reducción de semanas de cotización a favor de las mujeres que la Corte había exigido y que ahora, en todo caso, se ha empezado a implementar. “Resulta paradójico que la misma Corte mantenga en suspenso la reforma pensional, cuando, precisamente, desarrolla esos mandatos. Con el trámite de la reforma en el Congreso, se está legislando lo que la propia Corte venía ordenando para corregir desigualdades estructurales del sistema pensional”, afirma el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Brechas históricas

La desigualdad que se intenta corregir tiene causas más profundas, que siguen presentes. Las mujeres tienen menos posibilidades de cotización que los hombres por las brechas en el acceso al mercado laboral —7 de cada 10 hombres tienen empleo, en contraste con 5 de cada 10 mujeres—, reciben salarios más bajos y la carga de cuidado no remunerado recae, principalmente, sobre ellas. En Colombia, las mujeres dedican, en promedio, 7 horas y 44 minutos diarios a las labores de cuidado no remunerado, más del doble de las 3 horas y 6 minutos que dedican los hombres, según la Encuesta nacional de uso del tiempo del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane).

Diego Andrés López Suárez, administrador público y especialista en derecho constitucional, fue quien ganó la demanda ante la Corte. “A esas condiciones de desigualdad, se suma que las mujeres muchas veces ven interrumpida su relación laboral por los partos, por la conformación de una familia, por la crianza y, en no pocos casos, por asumir solas la maternidad como madres cabeza de hogar”, dice. Hoy celebra que la sentencia se haga efectiva. “Es una decisión que transforma el sistema pensional desde adentro y que demuestra que sí es posible cerrar brechas estructurales a través del derecho”, sostiene.

La reforma del Gobierno contempla, además, una reducción extra de 50 semanas por cada hijo que tengan las mujeres como reconocimiento a las cargas históricas de cuidado, hasta por tres hijos. Esta medida adicional dependerá de la viabilidad del proyecto. “Al estar suspendida la reforma, se frena una herramienta concreta para compensar esa brecha y avanzar hacia un sistema pensional más justo. Por eso nuestro llamado ha sido que la Corte actúe como lo que es: garante de la Constitución y de los derechos de las colombianas, en coherencia con la línea jurisprudencial que ella misma ha desarrollado”, agrega el ministro Sanguino.

Entre tanto, el presidente de Asofondos, el gremio que agrupa a los fondos de pensiones privados en Colombia, Andres Velasco, advierte el impacto que pueden tener las medidas de la reforma en la sostenibilidad del sistema, incluyendo el hecho de que las mujeres – la mitad de la población colombiana – empiecen a cotizar seis años menos. “La reforma pensional genera un aumento del pasivo pensional que pasaría del 100% al 160% del PIB. Es decir, lo que los colombianos les debemos a los pensionados futuros es, en valor presente, todo lo que producimos en un año, y eso aumentaría al 160% por medidas que elevarían el costo de las pensiones para las futuras generaciones”, señala.

Pase lo que pase con el análisis de la reforma en la Corte Constitucional, las mujeres ya tienen asegurada la reducción progresiva en el número de semanas que deben completar para pensionarse. “El avance en favor de las mujeres ya está consolidado y debe cumplirse”, concluye López.