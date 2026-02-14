El sorteo de Lotería Nacional se celebra todos los sábados en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Este 14 de febrero Loterías y Apuestas del Estado celebra el Sorteo Extraordinario a las 13:00 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado

El Sorteo Extraordinario del día de San Valentín de la Lotería Nacional se celebra este sábado 14 de febrero en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Cada año se lanza este sorteo con un diseño exclusivo en sus décimos, que se venden a 15 euros, y una emisión limitada de cada uno de ellos.

El Sorteo Extraordinario de San Valentín reparte un total de 105 millones de euros en premios, con un premio especial acumulado de 15 millones de euros a la fracción y serie. El primer premio asciende a 130.000 euros al décimo, mientras que el segundo premio otorga 25.000 euros.

Décimo del Sorteo Extraordinario de 'San Valentín' del sábado 14 de febrero de 2026.

Lista de premios

Premio especial de 14.870.000 euros para una sola fracción de uno de los billetes agraciados con el premio primero

1 de 1.300.000 de euros (una extracción de 5 cifras)

1 de 250.000 euros (una extracción de 5 cifras)

50 de 3.750 euros (cinco extracciones de 4 cifras)

1.500 de 750 euros (quince extracciones de 3 cifras)

2.000 de 300 euros (dos extracciones de 2 cifras)

2 aproximaciones de 24.000 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero

2 aproximaciones de 15.325 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo

99 premios de 750 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del premio primero

99 premios de 750 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del premio segundo

99 premios de 750 euros cada uno , para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primer

999 premios de 750 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero

9.999 reintegros de 150 euros cada uno , para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero:

10.000 reintegros de 150 euros cada un o, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra

10.000 reintegros de 150 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra

Sorteo de San Valentín

¿Cómo cobrar el décimo?

Si el décimo premiado es de menos de 3.000 euros, puedes cobrarlo en cualquier punto de venta oficial. Para premios mayores, tendrás que acudir a uno de los bancos colaboradores. Y si lo compraste por Internet, el dinero se ingresará directamente en tu cuenta.

Horario y dónde verlo

El sorteo se realiza este sábado a partir de las 13.00 horas. Además, se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.