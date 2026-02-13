Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 13 de febrero

El Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos más populares en España, celebrado todos los viernes.

El premio principal es de 6.000.000 euros para aquellos que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie

El Cuponazo de la ONCE está organizado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se celebra todos los viernes. Es uno de los sorteos más populares en España. Comenzó en 1987 como una evolución del tradicional cupón de la ONCE, que se remonta a 1939, y que se celebra de lunes a jueves.

Resultados del Cuponazo de la ONCE hoy

El número premiado del sorteo del Cuponazo de este viernes 13 de febrero de 2026 es el siguiente:

Número: 94602

Serie: 064

Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que ofrece este sorteo de la ONCE, según las cifras acertadas:

Todos los premios del Cuponazo de la ONCE

94602 serie 064 : 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.

94602 : 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

9460 : 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.

4602 : 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.

946 : 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.

602 : 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.

94 : 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

02 : 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

9 : 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.

2: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

Comprobar los números premiados

Una vez concluido el sorteo del Cuponazo, se podrán comprobar los números premiados en la página web oficial de JuegosOnce.es y a través de la página web de EL PAÍS.