Junts ficha a un excandidato de extrema derecha para disputarle Manresa a Aliança Catalana

Aliança Catalana celebra este sábado en Manresa (Barcelona) su tercera escuela de formación para candidatos a las elecciones municipales de 2027, donde confía en hacer valer las buenas expectativas que le brindan las encuestas. Pero el evento tiene un sabor amargo para el partido ultranacionalista, tras saber que el hombre en quien había depositado ciertas esperanzas para conquistar Manresa se ha pasado definitivamente a Junts. El partido de Carles Puigdemont ha fichado a Sergi Perramon, que se había presentado en 2023 bajo la marca del partido de extrema derecha Front Nacional de Catalunya (FNC) como candidato en la capital del Bages, que la formación de Sílvia Orriols aspira a gobernar.

La candidatura de Junts por Manresa del año que viene estará liderada por Ramon Bacardit. Le acompañará, en un puesto destacado de la lista, Sergi Perramon, que después de presentarse por Front Nacional (con el que obtuvo dos concejales) acabó distanciándose de esa formación e impulsó su propia plataforma, Avenç Nacionalista. El acuerdo supone, de hecho, que ambas formaciones, Junts y Avenç, se presenten juntas. El discurso de Perramon ha estado centrado en la lucha contra la inseguridad y en la vigilancia del padrón, dos de los temas que más preocupan a muchos alcaldes de Junts, que ven necesario reforzar esos flancos para contrarrestar la propuesta de Aliança, basada en poner a los inmigrantes en la diana.

El movimiento de Junts pretende frenar el ascenso que las encuestas auguran a Aliança Catalana en el interior de Cataluña y, en particular, en Manresa. En 2023, la formación ultra consiguió 2.812 votos (el 9,4%) en esta ciudad de casi 81.000 habitantes. Pero esos sufragios no le sirvieron para entrar en el ayuntamiento. Del mismo modo que ha logrado atraer a sus filas a concejales de otros partidos o de formaciones independientes, Aliança aspiraba a incorporar a su proyecto a una figura potente en el ámbito local como la de Perramon.

El Front Nacional fue, no en vano, el partido con el que Sílvia Orriols concurrió por primera vez a unas elecciones en Ripoll (Girona), en 2019. Fue así como entró en el ayuntamiento, aunque poco después se distanció del proyecto y fundó Aliança, con el que obtuvo la mayoría de los votos en 2023 y se convirtió en alcaldesa.

El alcalde de Manresa es Marc Aloy, de Esquerra Republicana, que tiene siete concejales, uno más de los seis que cosechó Junts per Catalunya en 2023. La formación nacionalista teme que Aliança crezca en los próximos comicios a su costa y le arrebate parte del poder municipal que ostenta. Según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinión (CEO) del pasado noviembre, Junts y Aliança empatarían en la tercera posición si se celebrasen elecciones al Parlament.