Salvador Illa pide a Junqueras estar “a la altura” para aprobar los presupuestos catalanes

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene en un acto el pasado viernes 6 de marzo en el Palau de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat defiende que las cuentas son el mejor “escudo social” ante la incertidumbre económica generada por la guerra de Irán

Sin interpelarlo directamente, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado al líder de ERC, Oriol Junqueras, estar a la “altura” del momento “extraordinario” global para aprobar los presupuestos catalanes. El líder socialista ha reclamado que la única forma de garantizar la “estabilidad” en un contexto de “incertidumbre” global es habilitando las cuentas autonómicas. Después de alcanzar hace dos semanas un acuerdo con Comuns, Illa sigue intentando seducir a los republicanos, cuyo apoyo es imprescindible. Pero la formación de Junqueras sigue sin dar luz verde si no hay avances en la recaudación del IRPF. “Los presupuestos son el mejor escudo social posible”, ha remarcado Illa, que también ha exigido “responsabilidad, sentido del deber y sentido de país”.

En una primera intervención realizada en el inicio de la reunión extraordinaria del Consell de Diàleg Social de Catalunya, celebrada este sábado por la mañana en el Palau de la Generalitat, Illa ha alertado de las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán: “Caída de las bolsas, encarecimiento de los productos y un más que posible repunte de la inflación”, ha enumerado.

El líder socialista ha asegurado que su Ejecutivo está listo para “activar los planes necesarios” para proteger los empleos y el tejido productivo en riesgo, como ya hizo “con la crisi de la guerra de los aranceles”. Y ha pedido para ello disponer de “todos los recursos que estén al alcance”, en alusión a la aprobación de los Presupuestos. “Ante la inestabilidad global necesitamos estabilidad y certezas, y Cataluña no puede poner en riesgo ni un euro ni quedar bloqueada”, ha compartido. “La estabilidad, hoy, tiene un nombre: presupuestos”.

En plenas negociaciones con ERC para desbloquear las cuentas, Illa ha hecho un llamamiento para actuar “a la altura de los momentos extraordinarios que vivimos”, y ha asegurado que la responsabilidad de dotar a Cataluña de presupuestos “es compartida”. “Es necesario que todos pongan Cataluña por delante”, ha vuelto insistir, siempre sin citar expresamente a los republicanos ni a su líder.

El Govern aprobará el próximo martes, en el Consell Executiu, la creación de un grupo de trabajo permanente para seguir la evolución de la situación geopolítica global y “decidir las medidas necesarias para proteger, en los ámbitos que sean, económica y socialmente el país”.

El Ejecutivo catalán presentó la semana pesada su proyecto de Presupuestos para 2026, que incluye una inversión sin precedentes en políticas de vivienda. El Gobierno prevé destinar cerca de 1.900 millones de euros a este ámbito con el objetivo de afrontar la actual emergencia habitacional. La cifra engloba partidas destinadas a la promoción de suelo y a actuaciones de planificación urbanística, además de reforzar el sistema de ayudas al alquiler.