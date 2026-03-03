ERC aumenta la presión a Illa al registrar la enmienda a la totalidad a los Presupuestos

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha decidido dar un paso más en su pulso presupuestario con el Ejecutivo de Salvador Illa y ha registrado este martes en el Parlament su enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de la Generalitat. “No avalaremos la resignación del Govern ante al PSOE”, ha argumentado la secretaria general del partido, Elisenda Alamany.

“No hay garantías para desencallar la tramitación y por eso presentamos la enmienda a la totalidad”, ha asegurado a Catalunya Ràdio la número dos de los republicanos. Ese paso que llega después de cuatro días de la aprobación inicial de las cuentas en el Govern, ha añadido, se da al confirmar que “el PSC no ha sido capaz de mover al PSOE”, en lo que respecta al cumplimiento de los acuerdos de investidura. El pasado 24 de febrero, el propio Oriol Junqueras había dejado caer la posibilidad de presentar la enmienda a la totalidad si no había avances.

Los republicanos insisten así en enfocar la presión en el Ejecutivo de Salvador Illa, cuyos consejeros este lunes y martes se han esmerado en repetir en las comparecencias del trámite de los Presupuestos que cumplirán con todos los acuerdos. Alamany le ha quitado hierro a que en el Parlament se bloqueen las cuentas, a la espera de un gesto para la cesión de la gestión de los impuestos, mientras que en el Congreso sí se apoyan votaciones del Gobierno, como el escudo social. “Los Presupuestos no son números, nos preocupa como está el país y la ambición social que necesita”, ha añadido. Alamany, como los diputados del Parlament, ha evitado valorar los números que el Govern ha puesto sobre la mesa.

Con todo, la también jefa de filas de los republicanos en Barcelona ha seguido extendiendo la mano tanto para sentarse a hablar de las cuentas si llega ese gesto sobre la cesión del IRPF o de suplementos de crédito. En ambas operaciones son necesarios sus 20 votos en la Cámara. “Si se trata de llegar a acuerdos sectoriales, ahí estaremos. Si se trata de pagar nóminas, de una Cataluña que funcione con servicios mínimos y que es posible con los suplementos de crédito, nosotros nos sentaremos”, ha aclarado.

“Yo no entiendo como el partido socialista ha apretado el botón de los Presupuestos sin tener los apoyos amarrados”, ha asegurado Alamany. “Te pones presión a ti mismo y ahora esperas que los otros hagan lo que tu esperas sin haber cumplido. Es mejor que cuando esté todo preparado, aprietas el botón”, ha añadido.

La tramitación parlamentaria de las cuentas continúa este martes, con una segunda tanda de comparecencias de consejeros en Comisión. La votación a las enmiendas a la totalidad será el día 18 de este mes. De momento se han presentado cuatro: PP, Junts, Vox y la de los republicanos.