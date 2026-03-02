El Govern apela a la continuidad de las políticas de Aragonès para intentar atraer a ERC a los Presupuestos

Este lunes han comenzado en el Parlament las comparecencias sobre https://elpais.com/espana/catalunya/2026-02-27/la-generalitat-presenta-unos-presupuestos-expansivos-con-un-gasto-de-49162-millones.html#?rel=mas. El encargado de abrir el telón de la fase del trámite parlamentario ha sido el titular de la presidencia, Albert Dalmau, el mismo día en que Junts per Catalunya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. El número dos de Salvador Illa ha desgranado las principales figuras de su Departamento en la comisión de Asuntos Institucionales y ha instado a ERC a darles su apoyo, entre otras cosas, para así darle continuidad a programas creados bajo el Ejecutivo republicano. El socio de investidura no se han dado por aludido y su líder, Josep Maria Jové, ha obviado referirse a las partidas y ha insistido en la razón de su negativa: si no se cumple con el compromiso de la cesión de la recaudación del IRPF no se sentarán a negociar las cuentas.

La jornada también ha incluido la comparecencia en sus respectivas comisiones de Núria Parlon (Interior), Òscar Ordeig (Agricultura) y Sílvia Paneque (Territorio). Con todo, ha sido Dalmau el encargado de fijar el tono. “Para seguir avanzando, el país necesita presupuestos”, ha insistido el consejero de Presidencia, que hizo múltiples referencias a la importancia del acuerdo y el pacto. “Las grandes cosas no se consiguen de un día para otro”, ha añadido, en lo más parecido a una referencia respecto al cumplimiento de lo que piden los republicanos.

Dalmau, con todo, ha querido intentar cambiar de parecer a ERC recordándole que sin unas nuevas cuentas no será posible dar continuidad a programas puestos en marcha en el anterior Gobierno, liderado por Pere Aragonès. Por ejemplo, el despliegue del Estatuto de los Municipios Rurales, que se quedó en la cuneta por el adelanto electoral. El consejero ha recordado que la mitad de 1.051 millones de euros de Presidencia irán a pagar los compromisos con el mundo local.

Esquerra ha querido quitarse la presión de encima. En su intento de regresarla a los socialistas, durante las intervenciones en las diferentes comisiones han repetido el mismo argumentario. “¿Quieren los presupuestos? Nosotros también. ¿Quieren nuestro voto? Cumplan con la palabra dada. Somos previsibles, esto no es un chantaje, no decimos nada de nuevo. Siempre queremos llegar a los acuerdos. Pero los acuerdos se tienen que cumplir", aseguró Jové.

“No es de recibo que se nos señale”, ha continuado el jefe de filas de ERC, que tiró de la hemeroteca, recordando que la consejera Paneque solicitó a ERC el pasado martes “asumir un principio de realidad” y la vicepresidenta María Jesús Montero les instó el pasado viernes, en una entrevista, a dejar ”posiciones extremistas". “Si alguno ha de asumir un principio de realidad en esta Cámara es el PSC, que quiere gobernar como si tuviera una mayoría absoluta, cuando solo tiene 42 diputados. Podemos reivindicar que es mucho más extremista no cumplir la palabra dada que exigir un cumplimiento razones en términos y tiempos. Hay que poner la presión donde toca, en el PSOE. Dejen de supeditar Cataluña a los intereses electorales del PSOE”, ha espetado Jové.

Lo mismo ha ocurrido en la comisión de Interior. La representante de ERC, Laia Cañiveral, aseguró que “comparte” algunas de las prioridades que se ven reflejada pero adelantó que no se bajaría al detalle. “Esperamos poder hacerlo. Hay una cosa previa: no negociaremos unos nuevos presupuestos si antes no se cumple lo acordado”.

Por otro lado, Junts per Catalunya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos. Así, de momento, serían cuatro: PP, Vox, ERC y la de los de Puigdemont. “Son los Presupuestos que los Comuns han impuesto y que Illa ha asumido. Tras analizarlos, queda claro que, solo con 6 diputados, los Comuns imponen su modelo de país e Illa lo ha comprado”, ha asegurado la líder de esa bancada, Mònica Sales.