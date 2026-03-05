El Govern pide apoyo a sus cuentas para afrontar el golpe económico de la crisis en Oriente Próximo

El Govern de Salvador Illa se aferró este jueves al contexto de “inestabilidad global” para reclamar los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos que llevó al Parlament la semana pasada. Por un lado, Illa se reunió con las principales instituciones y lobbies económicos, a los que trasladó esa urgencia, según fuentes del Ejecutivo catalán. Por el otro, en la Cámara catalana, la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, también se refirió a la guerra en Irán y advirtió de que, en caso de que no haya cuentas, se perderán 1.500 millones de euros que pueden ser más necesarios que nunca. “Con las noticias de los últimos días sobre la conflictividad en Oriente Medio vamos a tener que pensar cómo dar respuesta a algunos de estos retos de futuro, pero también a necesidades actuales”, sostuvo Romero.

El nuevo contexto bélico al que Estados Unidos e Israel han llevado al mundo empieza a traducirse ya en pérdidas económicas. Las bolsas mundiales caen, el caos logístico pone de nuevo en jaque a la industria y los costes energéticos vuelven a dispararse, lo cual amenaza de nuevo a miles de hogares con subidas de la factura de la luz y el gas. Illa advirtió de esa nueva realidad y trasladó a las instituciones económicas con las que se reunió –el Colegio de Economistas, el Círculo de Economía, Pimec, FemCAT, Barcelona Global, RACC y Fira de Barcelona— que es mejor contar con una hoja de ruta que ir a tientas de nuevo.

Romero fue más concreta. Ahora mismo, dijo, Cataluña ya carece de 9.126 millones de euros que podrían estar a disposición de los servicios públicos y las ayudas a la competitividad empresarial. Y en caso de no lograr los votos de ERC, se perderán 1.500 millones de euros. La consejera, que presentó las cuentas en la comisión de Economía, dijo ser “optimista” y alabó a los republicanos por su “responsabilidad” y la “confianza” que han trabado con los socialistas en el año y medio de Gobierno de Illa. “Ha habido otros momentos en los que parecía que no íbamos a salir adelante y lo hicimos”, ha recordado.

Sin embargo, el diputado de ERC Albert Salvadó enfrió las expectativas de Romero. Le ofreció una “mano tendida” para aprobar sus cuentas, pero supeditó su apoyo al cumplimiento de los acuerdos de investidura de Illa y, en concreto, a avances en la cesión de la recaudación del IRPF. “Ustedes eligen: tener Presupuestos o someterse a los intereses electorales del PSOE”, afirmó en referencia al temor del Ejecutivo central de cerrar ese acuerdo en plena campaña castellanoleonesa y con los comicios en Andalucía a la vista, máxime cuando su candidata es la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Romero buscó la complicidad de los republicanos recordando los acuerdos que ya han cerrado: la creación de la empresa mixta de Rodalies, la reforma de la financiación autonómica, que ahora debe pasar por el Congreso, y la quita del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que ERC pactó con el presidente Pedro Sánchez. Además, puso de relieve el aumento presupuestario, del 35%, para la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que pasará a contar con 121,8 millones de euros y que pasará a tener 200 nuevos efectivos para prepararse para llamada “financiación singular”. “Lo hacemos por los acuerdos con ERC para muscular la Agencia Tributaria de Cataluña”, ha señalado la consellera.

Sin embargo, todos esos argumentos siguen sin convencer a los republicanos, que siguen defendiendo que se puede canalizar todo el gasto necesario a través de suplementos de crédito. “Haremos lo que sea para que los recursos lleguen por la vía que sea. Nuestra intención no es bloquear nada”, ha afirmado Salvadó. Es más, tanto el republicano como el diputado de Junts, Antoni Castellà, han afeado a Romero que haya llevado al Parlament unas cuentas que no tienen los apoyos suficientes para salir adelante. Sin embargo, Romero se ha aferrado en que se trata de un “ejercicio de responsabilidad” y ha recordado que el exconsejero Jaume Giró también llevó unos Presupuestos a la Cámara sin tener los respaldos necesarios.

En su presentación Romero ha desgranado también las políticas concretas de su departamento que recogen las cuentas. Además del refuerzo de la ATC, Romero ha destacado los 1.080 millones del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para las empresas y para impulsar la vivienda de alquiler social, pero también el aumento de las dotaciones para el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) o el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua). Precisamente, en vísperas de la visita de la presidenta del Banco Europeo de Inversión (BEI), Nadia Calviño, Romero también destacó la finalización de los fondos Next Generation, que han permitido inyectar 9.000 millones a la economía catalana. La consejera anunció que se está evaluando el impacto de esos fondos y que los resultados de ese estudio se presentarán durante 2026.