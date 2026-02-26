El Govern alerta de “tensiones” en las finanzas a partir de abril si no se prueban los presupuestos

El gobierno catalán alerta de que, sin presupuestos para este año 2026, las finanzas de la Generalitat se empezarán “a tensionar” a partir del mes de abril. En declaraciones a Catalunya Ràdio, la consellera de Economía, Alícia Romero, ha asegurado este jueves que “no contempla” otro escenario que no sea la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para este año, ya que el anticipo electoral “no es una opción”, ha subrayado. Romero se ha mostrado convencida de que ERC se acabará “incorporando” a la negociación presupuestaria y respaldando las cuentas, y ha añadido que el Govern aprobará mañana un proyecto de presupuesto para 2026 que dará margen para la negociación de partidas.

“En las negociaciones siempre hay altibajos, pero estoy convencida de que lo conseguiremos”, ha dicho la consellera, que ha subrayado que “hay margen para poder incorporar las políticas que ERC considere en el presupuesto, porque seguro que habrá espacio”, ha dicho Romero. En cuanto al IRPF, ha comentado que el Govern está “viendo qué garantías necesita” ERC para avenirse a negociar las cuentas, pero ha insistido en que en la Comisión Bilateral con el Estado se acordó trabajar en las modificaciones legales para hacer posible el traspaso de la gestión del IRPF a la Generalitat y que eso está haciendo el Departamento de Economía.

Romero ha apuntado que, sin presupuestos para este año, se perderían 1.500 millones de gasto, el equivalente al presupuesto de Empresa y Trabajo de la Generalitat. Asimismo, ha recordado que la Generalitat funciona con los presupuestos prorrogados de 2023 y que, al no tener tampoco a estas alturas de año suplementos de crédito, las tensiones de tesorería pueden producirse a partir del mes de abril. Ha dejado claro que no dejarán de pagarse nóminas ni tampoco de atender el pago de la deuda, pero ha comentado que, sin presupuestos, sí que tendrán que “dejarse de hacer muchísimas cosas”.

A partir del mes de abril, y al no disponer tampoco de suplementos de crédito para este año, la Generalitat se verá obligada a pedir a los diferentes departamentos que reserven una parte del gasto, que se usará para garantizar el pago de nóminas al sector público. Romero ha explicado que entonces la tesorería de la Generalitat “sufrirá” y la situación será “más delicada”, ya que se puede incorporar solo el nivel de gasto correspondiente a 2023.

La consellera ha dicho que, por ello, el proyecto de presupuesto de la Generalitat que se aprobará mañana contempla un aumento del gasto de 9.126 millones, para situar el presupuesto total en torno a los 50.000 millones y el del conjunto de la Generalitat, con su sector público incluido, en torno a los 65.000 millones. Por ello, ha apelado a la confianza generada en lo que va de legislatura con ERC y se ha mostrado “convencida” de que habrá presupuesto a pesar de que ERC ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad si no hay acuerdo sobre el IRPF.

Como prueba de su compromiso con el desarrollo de la Hacienda catalana, Romero ha explicado que este jueves se han convocado 25 nuevas plazas de inspectores. Con todo, ha insistido en que la ATC aún no está preparada para asumir la gestión de un impuesto masivo como el IRPF.