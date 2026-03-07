Jayson Tatum pone la piel de gallina al Garden en su retorno a la NBA

Cuando hace 10 meses se rompió entre alaridos de dolor y quedó tumbado sobre el parquet del Madison Square Garden, gran parte de la afición de Boston Celtics dio por perdida no solo la lucha por el anillo del curso pasado, sino también la presente campaña. Se habló de un año de transición, por no mentar el denostado ‘tanking’. Nada más lejos de la realidad. El anticipado y para muchos inesperado retorno de Jayson Tatum a la competición subrayó anoche los méritos individuales y corales de la parroquia verde, que emerge de sopetón como favorita a competir por el título una vez más a apenas un mes del arranque de los playoffs.

El alero de 28 años ha completado en 298 días la odisea que en el pasado transformó a muchos jugadores. El tendón de Aquiles destrozado mermó, por ejemplo, los últimos años de su ídolo Kobe Bryant. Por si fuera poco, un estudio universitario concluye que tres de cada cuatro jugadores no vuelven a ser los mismos. Todo ello hizo que Tatum se tirara noches y más noches en vela, un mar de lágrimas y dudas. Pero por las mañanas siempre comparecía en el gimnasio rumbo a la recuperación. Y este viernes, su reaparición en casa fue un rayo de esperanza que electrizó al público, a sus compañeros y, por supuesto, a él mismo.

“Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Días y noches soñando con esto, pensando en el ambiente y las gradas”, confesó la estrella de los Celtics después de la victoria. Boston derrotó por 120-100 a unos Dallas Mavericks sin alicientes en este tramo final de curso, y Tatum colaboró al triunfo con 15 puntos, 12 rebotes y siete asistencias en 27 minutos de juego (6-18 en tiros de campo y 3-8 en triples). “Todavía tengo mucho camino por recorrer”, avisó tras la ducha que mejor le ha sentado en mucho tiempo. “Pero ha sido un muy buen paso”, añadió con una sonrisa.

El retorno de Tatum, seis veces All Star y cuatro veces miembro del mejor quinteto de la liga, provocó el delirio del TD Garden de Boston. El alero falló sus seis primeros tiros, pero cuando anotó, el público respondió con una ovación. La ansiedad que sentía se desvaneció por fin. Su primera canasta fue un mate tras un rebote en ataque a poco más de un minuto para el descanso, y a la siguiente posesión clavó un triple para confirmar que está de vuelta y mandar un aviso a navegantes. Los Celtics, campeones en 2024, siguen siendo un peligro mayúsculo y candidatos a todo a pesar de las caras nuevas en la plantilla.

“Cuando empezaron los últimos playoffs, pensé que tendríamos cuatro o cinco años con el mismo grupo, y todo cambió de repente, no sabía lo que iba a venir después”, reflexionó Tatum, impresionado por el nivel de sus compañeros esta temporada. A pesar de haber traspasado a Jrue Holiday y Kristaps Porzingis y dejar marchar como agente libre a Al Horford, tres piezas clave de su escuadra de campeonato, los Celtics marchan segundos en el Este con un balance de 42 victorias y 21 derrotas. “No puedo elogiar lo suficiente a mis compañeros y entrenadores por cómo han encarado esta temporada, cómo han competido y jugado juntos cada noche. No creo que haya habido un equipo más divertido de ver esta campaña”, agregaba.

Sin Tatum, Boston se ha apoyado en la mejor temporada de Jaylen Brown, MVP de las Finales ganadas en 2024 y segundo de a bordo de la plantilla. El escolta promedia 28,9 tantos, 7,2 rebotes y 5 asistencias, de largo sus mejores promedios en la competición, y a su vera han dado un paso al frente Payton Pritchard y Derrick White. Los jóvenes Neemias Queta, Baylor Scheierman y el único novato en plantilla, el madrileño Hugo González, han destacado a base de descaro y trabajo incesante, trascendiendo a las estadísticas más simples. Un dedo roto, precisamente anoche, puede frenar la progresión de Nikola Vucevic, su refuerzo para el juego interior de este mercado invernal.

“Es magnífico tener a JT de vuelta. Hay que elogiarle por habérsela jugado para volver y ser parte de algo más grande”, celebró Brown, que ha compartido toda su trayectoria junto al alero. “Todos apreciamos su esfuerzo, porque nadie le presionó para hacerlo, pero esa es su mentalidad y él quería estar aquí jugando con nosotros”. El retorno de Tatum se produce a los mismos 10 meses de promedio que el estudio universitario calculaba para la recuperación de los jugadores con la misma dolencia en el pasado. Los casos más esperanzadores son los de Dominique Wilkins, que volvió como huracán a los ocho meses de lesionarse, y el de Kevin Durant, que tardó más (18) pero no ha visto menguada su producción sobre la cancha.

“Solo estar aquí hoy es una gran victoria para mí, y estoy muy agradecido por ello”, ahondaba Tatum, que no hace ni un año vio como los cimientos de su vida, la trayectoria que él tenía trazada en su cabeza, se esfumaba tras una mala pisada y el dolor punzante invadía su vida. “Ningún atleta piensa jamás en que será él quien se hace daño. Yo no lo pensaba y en ningún momento me entró en la cabeza. Lo hacía todo bien, me cuidaba y no hacía trampas. Cuando pasó, me noqueó y obligó a repensar un montón de cosas”, concluía tras su esperado retorno.