Euromillones: comprobar sorteo del viernes 13 de febrero

El Euromillones es un sorteo que se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes.

El Euromillones se celebra en varios países europeos entre los que destacan España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde el lanzamiento de esta lotería en 2004, ha acumulado varios botes importantes y ha repartido millones de euros en sus sorteos.

En cuanto a los premios, tiene un total de 13 categorías, que se distribuyen desde las que necesitas acertar solo dos números para ser premiado hasta aquellas en la que se requiere los cinco números principales junto a las dos estrellas.

¿Cómo se juega al Euromillones?

El juego de Euromillones consiste en apuestas, en cada una de ellas se deben seleccionar cinco números del 1 al 50 y dos estrellas del 1 al 12. Se pueden escoger los números de forma manual o dejar la suerte en manos del sistema, que puede seleccionar estos números de forma aleatoria.

El precio de cada apuesta es de 2.50 euros y con cada una de ellas se participa también en el sorteo de “El Millón”, un juego adicional exclusivo para los participantes de Euromillones en España. Para poder ser el ganador de este premio millonario es necesario que el código del boleto coincida con el código de “El Millón” de ese día.

Horario y dónde ver el sorteo

El sorteo del Euromillones se celebra los martes y viernes a partir de las 21:00 horas, y puede seguirse en directo a través de la página web oficial de SELAE.