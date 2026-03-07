La inflación en Colombia acelera en febrero al 5,29%

La inflación en Colombia sigue caliente. El dato de febrero, publicado este viernes por el estatal Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), llega al 5,29% anual, en un momento de tensión abierta en el frente de política monetaria. La cifra se ubica por debajo de lo que anticipaba el mercado. “Las presiones inflacionarias están vigentes y se prevé que la inflación anual permanezca alta durante el año, en un entorno caracterizado por riesgos al alza”, escribe Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Con todo, el avance es menor al augurado por el mercado: la encuesta mensual de Citi, que recoge la visión de 24 entidades financieras, apuntaba a una aceleración del 5,5% anual.

La variación mensual de 1,08% —también por debajo de lo que preveía la Encuesta de Opinión Financiera del Banco de la República— se distribuyó de forma dispar. La educación fue el rubro que más aceleró en el mes: las matrículas de preescolar, básica primaria y secundaria subieron 6%, y las inscripciones en carreras técnicas y universitarias, 5,6%. Le siguieron los restaurantes y hoteles, con 1,4%, y los alimentos, con 1,3%, presionados por el alza de las papas —que subieron más de un 10%— y las frutas frescas, con 3,1%. Un alivio provino de los combustibles para vehículos, que cayeron un 2,57%, reflejo de la reducción de 500 pesos, un 3%, en el precio del galón de gasolina.

El dato de hoy difícilmente impactará las elecciones legislativas y las consultas presidenciales de este domingo, pero sin duda llegará a los pasillos del Banco de la República. El martes 31 de marzo, la Junta Directiva se reúne para tomar una nueva decisión de política monetaria y los analistas encuestados por el Emisor ya han hecho su apuesta: una subida de 75 puntos básicos, que llevaría la tasa de intervención al 11%. Ya en enero el Banco Central había subido 100 puntos básicos de un solo golpe —el doble de lo que esperaban los analistas— y mandó una señal para embridar las expectativas inflacionarias, que habían saltado en enero desde un 4,6% hasta casi un 7% para finales de 2026 tras el incremento del salario mínimo.

Las minutas de la última reunión de la Junta, celebrada en enero, muestran que la postura monetaria se endureció tras el salto en las expectativas de inflación, que siguen acechando en Colombia. Los disidentes —dos de los siete directores, entre ellos el ministro de Hacienda, Germán Ávila— advirtieron que subir tasas ante choques de oferta e indexación no enfría los precios, sino que los encarece por la vía del crédito, y pidieron una rebaja que no prosperó. Colombia lleva ya cinco años fuera de la meta de inflación del 3% y se encamina hacia el sexto. El dato de hoy llega por debajo de lo que esperaba el mercado, pero eso no les quitará argumentos a los halcones del banco de cara a su próxima reunión: la inflación sigue alta, acelera, y el ciclo restrictivo, por ahora, no da señales de haber terminado.