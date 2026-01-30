El Banco de la República rompe la tregua y sube los tipos de interés al 10,25%

El Banco de la República ha dado este viernes un golpe de autoridad. La Junta Directiva, con una votación de cuatro a tres, ha optado por elevar la tasa de intervención en 100 puntos básicos, hasta el 10,25%. La decisión confirma lo que esperaba el mercado y marca el fin de un ciclo de alivio crediticio que había comenzado en diciembre de 2023. El Emisor no subía los tipos de interés desde abril de ese mismo año, pero la realidad económica ha terminado por imponerse al optimismo. Lo que ha primado para la institución es salvaguardar la credibilidad de una meta de inflación que se le escapa de las manos desde hace más de un lustro y que ha recobrado fuerza en las expectativas tras el incremento del salario mínimo.

El Banco Central ha enviado una señal de disciplina a unos mercados que en el último mes dispararon su previsión de inflación para 2026 hasta el 6,5%. Durante la rueda de prensa, Leonardo Villar, gerente general del banco, compartió que la decisión se tomó teniendo en cuenta “una inflación que en diciembre estuvo en el 5,1% y un fuerte repunte de las expectativas de inflación en enero”. Así, el bloque mayoritario se ha aferrado al mandato constitucional de controlar los precios. Por su parte, los codirectores disidentes han mostrado su temor por el enfriamiento del crecimiento económico, proyectado por Corficolombiana en un 2,8% para este año. “Estamos en total desacuerdo con la opinión de cuatro miembros de la Junta. Esto no es responsable con la actualidad que vive la economía del país”, sentenció el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien también tiene asiento en la Junta.

Laura Clavijo, directora de investigaciones económicas de Bancolombia, explica los motivos de la decisión. “La subida se debe a que en el último año la inflación se fue descarrilando de las previsiones iniciales; el aumento del salario mínimo terminó por golpear las expectativas”. Aunque los efectos de dicho incremento aún están por verse (el dato de inflación de enero se publica en febrero), el Emisor ha optado por un enfoque preventivo. Lo que para el Gobierno ha sido una conquista social, para el Banco ha sido un proyectil contra su modelo de estabilidad. Carolina Soto, codirectora del Emisor entre 2018 y 2021, el incremento salarial ha borrado de un plumazo el esfuerzo de los años anteriores: “Subir el salario mínimo 18 puntos porcentuales reales es haberle echado gasolina al fuego”, sostuvo en conversación con este diario.

La decisión de este viernes rompe una tendencia y abre un nuevo ciclo alcista. Munir Jalil, director de investigaciones de BTG Pactual en Colombia, proyecta que el Banco de la República suba los tipos en 200 puntos básicos en los meses siguientes, para dejarlos en el 11,25% en junio. El mercado corrobora esta perspectiva: diversas casas de análisis ven la tasa en el 11,00% al cierre del año, con los pronósticos más duros, como los de Corficolombiana y BBVA, apuntando hacia un 12,25%. “No es que en junio se hayan disipado las presiones inflacionarias, sino que consideramos que esos niveles serían lo suficientemente contractivos como para que se contenga la inflación. Estos procesos toman tiempo”, remata Jalil.