Elecciones en Colombia: el horario de la ley seca, el cierre de fronteras y otras medidas por las votaciones del 8 de marzo

El Gobierno Nacional ha decretado una serie de restricciones para “garantizar el orden público” en todo el país

Los colombianos acudirán a las urnas este domingo 8 de marzo para renovar el Congreso. Ese día los ciudadanos también podrán votar en aguna de las tres consultas interpartidistas —la de la derecha, el centro y la izquierda— que buscan seleccionar a su candidato para la elección presidencial.

Para garantizar el orden público, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha expedido un decreto con las medidas que se aplicarán en el país. Entre las restricciones que determina el decreto 0188 del 27 de febrero de 2026 se encuentran la ley seca, cierre de fronteras y la difusión de encuestas, entre otras disposiciones. Las medidas se aplicarán tanto para las elecciones legislativas como para la primera vuelta presidencial, que se realizará el próximo domingo 31 de mayo.

Ley seca

La compra y el consumo de bebidas alcohólicas estarán prohibidas desde las seis de la tarde del sábado 7 de marzo hasta el mediodía del lunes 9 de marzo de 2026. Este horario aplica para todo el territorio nacional; sin embargo, los alcaldes y gobernadores podrán ampliar el horario de la restricción. Para el caso de Bogotá, el Distrito ya confirmó que seguirán la medida anunciada por el Ministerio del Interior.

Para la primera vuelta presidencial, el horario de la restricción será desde las seis de la tarde del sábado 30 de mayo hasta el mediodía del lunes 1 de junio de 2026.

Cierre de fronteras

El decreto del Gobierno también señala que a partir de las seis de la tarde del sábado 7 de marzo y hasta las seis de la mañana del lunes 9 de marzo de 2026, se realizará el cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales fronterizos. Migración Colombia, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional llevarán a cabo un operativo para reforzar los controles de ingreso y salida de viajeros.

“Esta es una medida soberana orientada a garantizar la seguridad nacional y el correcto desarrollo del proceso democrático. Migración Colombia mantendrá un despliegue operativo permanente en las zonas fronterizas del país”, ha subrayado la directora general de esa entidad, Gloria Arriero.

Propaganda electoral

El domingo, día en que se realizará la jornada de votaciones, no pueden exhibirse carteles, pasacalles, vallas y afiches de propaganda electoral. La Policía Nacional deberá decomisar ese material y se aplicarán las sanciones que correspondan. El decreto también señala que los actos de carácter político que se realicen entre el lunes 2 hasta el lunes 9 de marzo solo podrán realizarse en recintos cerrados.

Uso de celulares y cámaras en los puestos de votación

De acuerdo con el decreto, el uso de los teléfonos celulares estará prohibido. Solo estará permitido para los ciudadanos que muestren al jurado su cédula de ciudadanía en formato digital en el dispositivo móvil. Los medios de comunicación también estarán exentos, siempre y cuando estén bien identificados, así como los funcionarios del Ministerio Público y la Fiscalía.

Una vez cerrados los puestos de votación —abren urnas a las ocho de la mañana y se cierran a las cuatro de la tarde— los testigos electorales, podrán hacer uso “sin restricciones” de los teléfonos celulares y dispositivos digitales de grabación de audio y video.