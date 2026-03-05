Ir al contenido
_
_
_
_
Elecciones en Colombia
02:18
La derecha mide este domingo la popularidad de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia
Camila Osorio, en Bogotá, el 4 de marzo.Foto: Chelo Camacho | Vídeo: EPV
ELECCIONES EN COLOMBIA

Videoanálisis | La derecha política de Colombia mide este domingo la popularidad de Abelardo de La Espriella y Paloma Valencia

La senadora del uribismo espera ganar holgadamente la consulta presidencial que reúne a nueve candidatos de la derecha, mientras que el penalista que representa a la extrema derecha espera impulsar al Congreso al pequeño partido Salvación Nacional

Camila Osorio
Bogotá -

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
_
_