Videoanálisis | La derecha política de Colombia mide este domingo la popularidad de Abelardo de La Espriella y Paloma Valencia
La senadora del uribismo espera ganar holgadamente la consulta presidencial que reúne a nueve candidatos de la derecha, mientras que el penalista que representa a la extrema derecha espera impulsar al Congreso al pequeño partido Salvación Nacional
