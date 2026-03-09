Adif bloquea la web que marca los lugares donde los trenes reducen la velocidad alegando que la información es “sensible”

Adif, en concreto el departamento de ciberseguridad de la compañía de infraestructuras, consiguió bloquear el pasado viernes una web diseñada por la plataforma Dignitat a les Vies donde los pasajeros —y sobre todo maquinistas anónimos— habían confeccionado un mapa en movimiento donde poder consultar las limitaciones temporales de velocidad de toda la red ferroviaria nacional.

La idea surgió el lunes de la semana pasada después de que los usuarios de Rodalies de Cataluña llevarán semanas sufriendo, tras el accidente de Gelida el 20 de enero, cortes en la red ferroviaria. Unos cortes que fueron acompañados de hasta 200 puntos con limitaciones de velocidad. Fue entonces cuando crearon la web: https://limitacions.vatard.com/es. Adif ha confirmado a EL PAÍS que gracias a su intervención —no especifica cómo fue— la web dejó de funcionar el viernes. La compañía no recurrió a ningún organismo judicial y ha conseguido que no se pueda ver, al menos en España, la información de esa página web al denunciar que se estaba haciendo pública una información “sensible”.

Anna Gómez, de Dignitat a les vies, conoce los entresijos de la página web. “Como todo lo que hacemos en la plataforma, lo diseñamos para mejorar la comunicación de los usuarios. En este caso nos filtraban información los propios maquinistas mediante un sistema totalmente anónimo”, confiesa Gómez. La web contabilizaba y mapeaba todos los puntos de la red ferroviaria con reducciones de velocidad y permitía comprobar cuánto se había reducido la velocidad y lo que suponía a nivel temporal para los usuarios. “El viernes la página empezó a ir mal. Preguntamos a la empresa donde se había registrado el dominio y nos informaron que la habían bloqueado. Adif nos había denunciando”, recuerda Gómez.

La plataforma ha escrito un comunicado en la página web en el que denuncia: “Adif nos ha confirmado que ha instado el bloqueo de nuestra web bajo el argumento de que la información sobre las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) es “sensible” y no puede ser conocida por el público general”. Gómez denuncia que la compañía pública de infraestructuras vuelve a mostrar su “opacidad”. “Conocer el estado de la infraestructura no solo ayuda al usuario a entender los retrasos crónicos sino que es la única vía para constatar, con datos en la mano, que las vías por las que circulamos cada día son seguras. La seguridad ferroviaria no puede ser un secreto de estado; la transparencia es la mejor garantía de confianza pública”, denuncia la plataforma.

“Desde el viernes, la página web no se puede ver en España pero sí que se ve fuera de nuestras fronteras. De hecho, nosotros todavía la vemos y hemos optado por publicar en las redes sociales toda esa información que Adif intenta que no comuniquemos. No es normal esta opacidad y seguiremos informando hasta que los trenes funcionen correctamente”, ha concluido la líder de la plataforma de usuarios del servicio ferroviario. Adif se ha limitado a justificar que ha conseguido retirar la web alegando que el sector del transporte pertenece a las consideradas infraestructuras críticas y puede exigir la limitación de la difusión pública de información sensible para la red ferroviaria.