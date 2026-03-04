Retrasos y limitaciones de velocidad: La crisis de Rodalies se cronifica

La crisis ferroviaria se ha cronificado en Cataluña y los vaticinios de lo que está por venir a corto plazo no son buenos. La red de Rodalies permanece inmersa en un sinfín de alteraciones, retrasos y cancelaciones, que ni siquiera ha logrado disimular esta semana durante la celebración del Mobile World Congress, con Barcelona convertida en un escaparate para visitantes de todo el mundo y registrando incidencias diversas en las conexiones de los trenes con el aeropuerto de El Prat. En toda la red hay más de 200 puntos con limitaciones de velocidad por obras o por necesidad de ellas. El arranque de las intervenciones en los túneles del Garraf se hará este mes de marzo, según ha confirmado el ministro de Transportes Óscar Puente, lo que complicará aún más la situación. Los trabajos, considerados urgentes por el deficiente estado de la estructura que soporta los puentes en varios tramos de acantilado, obligará a los trenes a circular en una única vía, lo que entorpecerá y ralentizará la circulación por el corredor sur.

Transcurrido un mes y medio desde el trágico accidente de Gelida (Barcelona), donde falleció un maquinista, el servicio de Rodalies Renfe sigue funcionando a trancas y barrancas. Este martes, la circulación de la línea R11 entre Portbou y Figueres quedó interrumpida poco después de las siete de la mañana por una afectación en los sistemas de señalización. Antes de las ocho Adif daba la avería por “solucionada”, pero el perjuicio en los trenes que cubren el servicio hasta Girona y Barcelona perduró durante horas. Al mediodía los retrasos eran superiores a los sesenta minutos.

En las líneas que conectan con Lleida, Tarragona, Reus o las Terres de l’Ebre, se repiten las demoras superiores a los 30 minutos. O más. Este martes, un tren de la R14 que salió de Lleida a las 13:07 horas no llegó a Barcelona Sants hasta las 17:15, una hora más tarde lo previsto.

En la R3, la línea que va hasta Vic y Puigcerdà, sigue el corte total del tráfico y no hay previsión de mejora. La plataforma de viajeros afectados por la R3 manifiesta que la reapertura del tramo entre la Garriga y Ripoll podría estar lista durante este mes, pero para la activación de la vía que llega hasta Puigcerdà la espera se alarga por lo menos hasta abril. El servicio alternativo se está cubriendo con autobuses pero los usuarios denuncian que la oferta no es suficiente y ha quedado desbordada.

La afectación en las líneas de cercanías causa los principales quebraderos de cabeza ferroviarios, pero no son los únicos. Se les suman las demoras que registra la alta velocidad y las disfunciones que, desde hace semanas, vienen denunciando los usuarios de los trenes Avant. El viernes, decenas de pasajeros de la línea Barcelona-Girona-Figueres fueron obligados a evacuar un tren de alta velocidad que se había quedado bloqueado en un túnel entre las estaciones de La Sagrera y Sants.

Pese a que implican tarifas de billete más altas, los trenes Avant, que discurren por las vías de alta velocidad, han sido una de las alternativas por las que han optado los usuarios del ferrocarril, ante la desconfianza que genera Rodalies. También en los Avant de la línea Barcelona-Camp de Tarragona-Lleida se han intensificado las quejas por la reiterada falta de puntualidad y la supresión de trenes sin avisar.

Situación parecida se vive con el Euromed que cubre el trayecto entre Barcelona y Valencia. Pese a que tiene una previsión de tres horas y media para un trayecto de unos 350 kilómetros, los retrasos son una norma. Este martes, el tren que tenía que llegar a las 14.50 horas a Sants lo hizo una hora más tarde.

La Generalitat insiste en que hay un ambicioso plan de mejoras en marcha, pero a corto plazo nada invita a pensar que la situación pueda revertirse. El ministro Óscar Puente enfatizó este lunes que las obras en los túneles del Garraf comenzarán este mes de marzo. Se trata de una intervención urgente para optimizar la seguridad del corredor sur, en un punto que está muy degradado y que ha generado protestas de usuarios y alcaldes de la zona por considerar que la seguridad está en juego. Puente puntualiza que los trabajos de refuerzo y estabilización de los pilares no han empezado antes por petición expresa de la Generalitat, para no acumular obras. Mientras se hagan los trabajos, cuya durada prevista es de tres meses, se reducirá la oferta entre las estaciones de Castelldefels y Vilanova i la Getrú, y se tendrán que desviar por Vilafranca del Penedès trenes de las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 en dirección a Barcelona

Según el ministro, las mejoras en Rodalies “se tienen que notar paulatinamente” y ha concretado que, actualmente, hay en curso 130 obras en esa red. Según sus cifras, en dos años la inversión en Cataluña alcanza los 1.200 millones de euros y las obras en marcha son las máximas que se pueden hacer sin afectar a la prestación del servicio.

Renfe ha comunicado esta semana que ha vuelto a ser una empresa rentable al cierre de 2025. Tras cinco ejercicios consecutivos en pérdidas, la compañía ha cosechado un resultado neto de 50 millones impulsado por la división Renfe Viajeros, cuyas ganancias han ascendido a 70,2 millones (5,4 millones de euros en 2024).