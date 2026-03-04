Convocados paros de metro y tranvía en Alicante y durante las Fallas en Valencia

El sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado paros parciales en el Tram de Alicante y en Metrovalencia durante seis y nueve jornadas respectivamente, que coincidirán en el caso de la capital valenciana con los días principales de la semana fallera. Lo hacen, recoge su comunicado, “en defensa de la seguridad y la justicia organizacional”, y después de “haber agotado las vías de negociación establecidas en las respectivas comisiones de conflictos cursadas por los maquinistas así como ante el Tribunal de Arbitraje Laboral”.

La huelga en Metrovalencia está convocado el 13 de marzo de 11.00 a 15.00 horas y de 21.00 a 23.59 horas. Del 14 al 19 de marzo, días centrales de Fallas, las horas de la protesta están fijadas desde las 0.00 a las 2.00 o 2.30, entre las 11.11 a 15.15/16.30 y de 20.00/21.30 a 22.30/23.59 horas, según los días. En los días 24 y 26 de marzo hay paros convocados de 6.00 a 9.30; de 12/12.30 a 16/16.30, y de 20/20.30 a 22.30/23.00 horas.

En el TRAM de Alicante, el horario de la huelha será de 7.00 a 10.00, de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 21.00 horas los días 13, 16, 18, 20, 24 y 26. Se trata de primer calendario de paros conjunto, según ha informado el sindicato en un comunicado.

El Semaf explica que en la negociación ha instado a la dirección de FGV “a atender las carencias de seguridad y a garantizar un trato justo para los maquinistas en la negociación colectiva, de forma que se ponga de relieve la importancia de las funciones de los puestos con roles críticos de seguridad, cuya negociación sigue en vía muerta”.

Desde Semaf denuncian “la falta de interés de la dirección, que no ha estimado oportuno siquiera intentar el diálogo en ninguno de los foros posibles para ello” y considera que FGV “se encuentra instalada en una visión que menosprecia el trabajo que realizan los maquinistas, reduciendo la importancia del último eslabón en materia de seguridad y normalizando situaciones que se producen a diario y que no deberían producirse”.

Según el secretario de Ferrocarriles Autonómicos, José Javier Bleda, supone “asomarse a la gestión del ferrocarril como se gestionaba hace décadas, negando constantemente la relevancia de los roles críticos de seguridad y el respeto por la seguridad desde un enfoque organizacional, técnico, instrumental, formativo y profesional”.

Dentro de los aspectos relacionados con la seguridad, Semaf ha propuesto a la dirección una serie de mejoras en infraestructuras; eliminación de riesgos y factores de riesgo operacionales; mejor identificación de las señales y de los propios enclavamientos; mejora de los sistemas de iluminación de las zonas tranviarias y ferroviarias; actuaciones necesarias en las cabinas de conducción, tanto para las funciones del maquinista como en beneficio del pasaje; protocolos ante situaciones excepcionales -como subraya que reividicaban “antes de la dana”-- así como mejoras en los procesos de formación, tanto de entrada como de habilitación e impartición de prácticas, entre otras cuestiones.

Por su parte, el sindicato Intersindical Valenciana ha lamentado la “degradación del servicio en FGV” con “numerosas” averías por problemas en la infraestructura de vía, en los sistemas electrónicos de los enclavamientos, en el mantenimiento de las señales que regulan la circulación de los trenes, en la falta de repuestos o por falta de personal, que “implica la modificación sistemática de los turnos de trabajo y la supresión de los descansos del personal, lo que hace insostenible el mantenimiento de una explotación regular y segura”.

“Constantes” incidencias

Para este sindicato, es “inaceptable que el personal de conducción de trenes y tranvías inicien sus servicios todos los días con boletines de órdenes e informaciones en los que se describen innumerables incidencias de las líneas por las que circulan, averías que además son recurrentes durante semanas y meses”.

Como ejemplo cita “constantes incidencias” provocadas por el enclavamiento de Picanya recientemente puesto en funcionamiento tras la reconstrucción de ese tramo de la vía a consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre de 2024 en su afectación a las líneas 1,2 y 7. Según denuncia, en esta obra realizada por una empresa externa a FGV, el personal de FGV “no ha recibido formación ni posee información necesaria sobre su funcionamiento”.