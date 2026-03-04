El pago del aparcamiento en la zona azul de València se suspende el 9 de marzo por las Fallas

Las Fallas obligan cada año a València a reorganizar decenas de servicios municipales y rutinas diarias, con cortes de tráfico, traslado de contenedores de residuos o refuerzo en los servicios de limpieza. El Ayuntamiento de la capital ha reorganizado el transporte público y ha modificado la regulación de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA), que será efectiva a partir del lunes 9 de marzo, cuando la zona azul quedará suspendida, la naranja pasará a ser exclusiva para residentes las 24 horas del día y la verde mantendrá su funcionamiento habitual, según el consistorio.

Unas Fallas sobre las que el mestre major del Gremio Artesano de Artistas Falleros de València, Vicente Julián García Pastor, advertía que pueden sufrir a la hora de la plantà de los monumentos ante la previsión de lluvias para los próximos días en la capital. García Pastor ha instado a que, “ante cualquier alarma” meteorológica se paralice el montaje porque “ante todo, está la seguridad de mis compañeros”. El consistorio ha destinado este año 2,9 millones de euros a subvencionar las fallas grandes e infantiles desplegadas en la capital.

Desde el pasado domingo, 1 de marzo, hay mascletà todos los días y desde este miércoles 4 de marzo las empresas de carpas se afanan en el montaje de estas estructuras en las zonas en las que no hay tráfico. Solo podrán hacerlo las que se instalen en solares, zonas ajardinadas y áreas peatonales. El jueves 5 de marzo se permitirá el despliegue en zonas de aparcamiento y zona con tráfico si no tienen afecciones sobre la red de transporte municipal o suponen solo un corte parcial de la circulación.

El Ayuntamiento ha modificado además temporalmente los horarios de atención y funcionamiento de determinados servicios municipales. Concretamente, las modificaciones afectan a la Oficina Tributaria Integral, la de Información y Registro y la del Padrón de habitantes, que desde el pasado lunes 2 de marzo, y hasta el lunes 11, permanecerán abiertas desde las 8.30 hasta las 13.00 horas. Del 12 al 17 de marzo, conforme se incrementa la agenda fallera, el horario se reducirá de 9 a 12 horas; y el día 18 solo permanecerá abierta la Oficina de Registro en ese mismo horario. Por último, el viernes 20 de marzo, los citados servicios estarán abiertos de 9 a 13 horas.

Las visitas turísticas a la casa consistorial también han quedado suspendidas hasta el 20 de marzo y el tránsito rodado por la plaza del Ayuntamiento y las vías adyacentes se reorganiza a diario a causa de la mascletà. Este dispositivo especial se activa todos los días a partir de las 11.45 horas, a criterio de la Policia Local, y se mantiene hasta 30 minutos después de la mascletà.

El plan especial de limpieza y recogida de residuos para estas Fallas contará con un presupuesto de 3,2 millones de euros, un 9% más que en 2025 y un 65% más que en 2023, en unas fiestas en las que el Ayuntamiento movilizará equipos polivalentes que realizarán 34.613 jornadas de trabajo en turnos de mañana, tarde y noche, en un sistema de turnos escalonado, y con refuerzos específicos en zonas de máxima afluencia y nueva maquinaria para limpiar zonas de difícil acceso.