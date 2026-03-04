La borrasca ‘Regina’ dejará inestabilidad por viento y lluvia en ocho comunidades

La borrasca Regina, que desde ayer por la tarde afecta a las islas, ha dejado nieve en el Teide, fuertes vientos y mala mar. En la imagen el paseo marítimo de Puerto Naos, en La Palma.

En algunos puntos de Andalucía y Canarias habrá fuertes tormentas, mientras que en el resto de la Península se esperan lluvias en forma de chubascos

La borrasca Regina trae de vuelta el mal tiempo a España. Ocho comunidades autónomas y Ceuta estarán este miércoles en aviso amarillo (de riesgo bajo) por viento, olas, lluvias y tormentas, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La agencia señala que durante el día habrá puntos de Andalucía y Canarias que llegarán a avisos naranja (de riesgo alto) por fuertes tormentas.

Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura tienen aviso naranja por olas. Por viento se encuentran activos avisos en Almería, Albacete y Cuenca; Altiplano de Murcia y Campo de Cartagena y Mazarrón; Alicante; Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Para este miércoles se esperan cielos nubosos o cubiertos en la mitad sureste peninsular y pocas nubes en el resto del país, aunque tenderán a nublarse a lo largo del día a excepción del Cantábrico y tercio noroeste.

Las lluvias llegarán sobre todo en forma de chubascos que irán avanzando de sur a norte y afectarán principalmente a la mitad sur, el este y la zona centro de la Península, aunque también podría llover en el Pirineo. En muchos casos vendrán acompañadas de tormenta y algo de granizo, y podrían caer con fuerza en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, sin descartar también a Extremadura.

La Aemet prevé lluvias abundantes en la zona del Estrecho. Además, podrán formarse bancos de niebla en zonas del interior del este peninsular, en el entorno del Sistema Ibérico y en el alto Ebro. Se prevé la presencia de calima en la Península y Baleares, que podría llegar hasta el este de Canarias.

En Baleares, el cielo estará nuboso y no se descarta algún chubasco aislado. En Canarias, habrá más nubes y lluvias, sobre todo en el norte de las islas. En las islas orientales, estas precipitaciones podrían ser fuertes y venir acompañadas de tormenta. Nevará por encima de los 1.800 o 2.000 metros en Canarias y en zonas altas del sureste peninsular. En los Pirineos se esperan heladas débiles.

Las temperaturas máximas bajarán en la mitad sur, especialmente en Andalucía. En cambio, subirán en Canarias y en el entorno del Sistema Central. Las mínimas descenderán en el sur, pero aumentarán en la mitad norte del área mediterránea.

El viento soplará del norte, con rachas fuertes en Canarias y en el este peninsular, aunque tenderá a ir perdiendo intensidad. En otras zonas predominará el viento del este, con posibles rachas muy fuertes en el sureste.