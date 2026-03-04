La borrasca ‘Regina’ dejará inestabilidad por viento y lluvia en ocho comunidades
En algunos puntos de Andalucía y Canarias habrá fuertes tormentas, mientras que en el resto de la Península se esperan lluvias en forma de chubascos
La borrasca Regina trae de vuelta el mal tiempo a España. Ocho comunidades autónomas y Ceuta estarán este miércoles en aviso amarillo (de riesgo bajo) por viento, olas, lluvias y tormentas, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La agencia señala que durante el día habrá puntos de Andalucía y Canarias que llegarán a avisos naranja (de riesgo alto) por fuertes tormentas.
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura tienen aviso naranja por olas. Por viento se encuentran activos avisos en Almería, Albacete y Cuenca; Altiplano de Murcia y Campo de Cartagena y Mazarrón; Alicante; Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.
Para este miércoles se esperan cielos nubosos o cubiertos en la mitad sureste peninsular y pocas nubes en el resto del país, aunque tenderán a nublarse a lo largo del día a excepción del Cantábrico y tercio noroeste.
Las lluvias llegarán sobre todo en forma de chubascos que irán avanzando de sur a norte y afectarán principalmente a la mitad sur, el este y la zona centro de la Península, aunque también podría llover en el Pirineo. En muchos casos vendrán acompañadas de tormenta y algo de granizo, y podrían caer con fuerza en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, sin descartar también a Extremadura.
La Aemet prevé lluvias abundantes en la zona del Estrecho. Además, podrán formarse bancos de niebla en zonas del interior del este peninsular, en el entorno del Sistema Ibérico y en el alto Ebro. Se prevé la presencia de calima en la Península y Baleares, que podría llegar hasta el este de Canarias.
En Baleares, el cielo estará nuboso y no se descarta algún chubasco aislado. En Canarias, habrá más nubes y lluvias, sobre todo en el norte de las islas. En las islas orientales, estas precipitaciones podrían ser fuertes y venir acompañadas de tormenta. Nevará por encima de los 1.800 o 2.000 metros en Canarias y en zonas altas del sureste peninsular. En los Pirineos se esperan heladas débiles.
Las temperaturas máximas bajarán en la mitad sur, especialmente en Andalucía. En cambio, subirán en Canarias y en el entorno del Sistema Central. Las mínimas descenderán en el sur, pero aumentarán en la mitad norte del área mediterránea.
El viento soplará del norte, con rachas fuertes en Canarias y en el este peninsular, aunque tenderá a ir perdiendo intensidad. En otras zonas predominará el viento del este, con posibles rachas muy fuertes en el sureste.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.