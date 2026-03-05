Ir al contenido
País Vasco
SUCESOS

Muere un pescador tras caer al mar en las rocas del monte Igeldo en San Sebastián

La víctima tenía 62 años y estaba acompañada por otro hombre, que ha alertado al servicio de emergencias

Trabajadores de la funeraria trasladan al pescador ha fallecido este jueves en San Sebastián tras caer al mar desde una zona de rocas del monte Igeldo.Javier Etxezarreta/EFE (EFE)
Agencias

Un pescador de 62 años ha fallecido este jueves en San Sebastián tras caer al mar desde una zona de rocas del monte Igeldo. Así lo ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad y Salvamento Marítimo, que han explicado que el accidente se ha producido pasadas las ocho de la mañana. Al parecer, el pescador ha caído al mar y, según el relato de otro pescador que le acompañaba, no pudo salir debido al oleaje.

En esta situación, el acompañante ha alertado al servicio de emergencias SOS-Deiak que ha trasladado el aviso a Salvamento Marítimo. Después se ha activado un operativo de rescate en el que han participado un helicóptero de la Ertzaintza, la embarcación Salvamar Orión y la lancha de salvamento de la Cruz Roja Getaria II.

Poco después han rescatado el cuerpo y lo han trasladado al puerto de San Sebastián, donde personal médico ha certificado el fallecimiento. Tras la llegada de la comisión judicial y los servicios funerarios, el cuerpo ha sido traslado a dependencias del Instituto Vasco de Medicina Legal.

