La policía francesa encuentra el cadáver de un español descuartizado por su casero en el extrarradio de París

La policía francesa descubrió en la madrugada del martes el cuerpo descuartizado de un español de 33 años, originario de la localidad guipuzcoana de Tolosa, en la casa de alquiler en la que vivía en el barrio de Saint Denis, en el extrarradio norte de París. El propietario de la vivienda, un hombre de 50 años, ha sido detenido como presunto autor del crimen. Según fuentes policiales citadas por el diario francés Le Parisien, cuando fue interrogado por los agentes, él mismo confesó haber perpetrado el crimen días antes.

El aviso lo había dado la tía de la víctima. Estaba preocupada porque llevaba días sin tener noticias de su sobrino, y aunque había ido hasta su casa, este no respondía. Sin embargo, su coche estaba aparcado fuera. Fueron los bomberos los que llegaron en primer lugar a la vivienda, antes que la Policía, y se encontraron allí con el propietario, que al principio se resistió a dejarles acceder.

Hasta que no llegaron los agentes no pudieron entrar en el interior de la casa, donde se encontraron con la escena macabra, pues había restos humanos dispersos en diferentes estancias de la vivienda: la cabeza, que correspondía con la descripción de la víctima, estaba en el cuarto de baño, había “un tronco humano en una caja de plástico y otros restos humanos sobre una lona llena de sangre”, según han descrito fuentes policiales a Le Parisien.

Además, los agentes encontraron también trozos de carne en una cacerola, aunque aún no se ha comunicado si eran restos de comida o humanos. Se ha abierto una investigación por asesinato y profanación de cadáver. Los agentes de la policía judicial han registrado el domicilio de la víctima y han interrogado a los vecinos, que, según el mismo medio, describen al detenido como “un tipo raro, que no hablaba con nadie”.

Según la prensa francesa, el detenido confesó a los agentes que el crimen ocurrió el pasado viernes, tras haber discutido con la víctima “por una deuda de pago del alquiler”, cuando le golpeó y falleció. Decidió, según su relato a la Policía, diseccionar el cadáver para poder transportarlo. La prensa vasca señala que la víctima tenía problemas con el casero porque este quería subirle el alquiler, a pesar del mal estado de la vivienda.

El detenido comparecerá este jueves ante la Fiscalía de Bobigny, que se encarga de la investigación, para aclarar su versión y también otro elemento inquietante de las pesquisas, pues cuando fue arrestado, tenía un carné de identidad de otra persona, a la que están tratando de localizar.

Según la Fiscalía, ya le ha visto un psiquiatra, que no ha encontrado problemas psiquiátricos o de discernimiento en el detenido. La víctima, identificada por la prensa vasca como D.P. había vivido en Tolosa hasta que se trasladó a Francia hace seis años para trabajar como soldador.