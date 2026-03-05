Un sargento rebaja su condena a dos años y ocho meses de prisión por ceder el piso al inquilino al que disparó en la cabeza

El hombre también apuntó con el arma a la mujer del agredido y huyó tras la agresión para deshacerse de algunas partes de la pistola

Un sargento del ejército del aire ha sido condenado a dos años y ocho meses de prisión por disparar dos veces en la cabeza a su inquilino con el que tenía un enfrentamiento sobre las condiciones del alquiler. Además, ha acabado cediendo la propiedad de la vivienda a la víctima, para reparar económicamente el daño causado, según contempla el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid. Los hechos ocurrieron en 2024 en la puerta del domicilio en el que vivía el arrendado, en el barrio de Villaverde, en Madrid. Tras pegar dos tiros a la víctima se marchó del lugar y fue localizado al día siguiente con el arma desmontada y sin las piezas clave para cotejar si fue la utilizada en la agresión.

Sobre las dos y media de la tarde del 20 de julio de 2024, J. C., el propietario, llamó a la puerta de F. J. S., su inquilino, en la calle del Afecto. Los dos hombres mantenían una discusión desde hacía tiempo por asuntos relacionados con la vivienda. Ese día, J. C. acudió con una pistola que acabó usando con un resultado casi mortal. El agresor tenía acceso a esta pistola por su trabajo como sargento del ejército del aire.

En medio de la discusión, sacó el arma y apuntó con ella a la esposa del inquilino, tras lo que ella, asustada, se metió en el domicilio. La segunda vez que hizo uso de ella, no fue para asustar, sino que apretó el gatillo y disparó dos veces apuntando a la cabeza de su inquilino, F. J. S. Tras los tiros, escapo del lugar rápidamente y dejó en la escena a su víctima a la que atendieron a gran velocidad su pareja y varios vecinos del inmueble.

Esta celeridad en atenderlo y en su llegada al hospital 12 de Octubre fue lo que le permitió salvar la vida aquel día. Sin esta rapidez en la atención médica, la víctima habría fallecido casi con toda seguridad, lo que motivó que la Fiscalía acusara después al pistolero por el delito de homicidio en grado de tentativa. La lista de lesiones y secuelas del inquilino es extensa: pérdida de audición en un oído, varias fracturas del hueso craneal, coágulos de sangre por toda la zona afectada y daños en las vías respiratorias. El hombre tuvo que permanecer un mes hospitalizado.

El sargento fue localizado al día siguiente en las inmediaciones del tempo de Debod. Llevaba encima dos cartuchos y el arma, pero desmontada y no con todas las partes. Justamente faltaban aquellas que que hubiesen permitido un estudio balístico. Fue detenido e ingresó en prisión.

El Ministerio Público pidió para este hombre ocho años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa. Esta pena se vio rebajada porque el hombre reconoció los hechos antes del juicio y firmó la cesión del piso a la víctima en enero de 2026, poco antes de la vista oral. Ademas, se prohíbe al condenado acercarse a su víctima a menos de 500 metros por un periodo de cinco años. La sentencia contempla la agravante de abuso de superioridad y también la atenuante de reparación del daño.