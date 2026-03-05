Isabel Díaz Ayuso comparece este jueves en la Asamblea de Madrid a petición propia para explicar los motivos de la crisis que la llevó a destituir a su consejero de Educación y cambiar el rumbo de toda su política educativa. Un golpe de timón que la presidenta da por bueno después de haber sellado con los rectores de las universidades públicas un acuerdo plurianual de financiación que ha dejado satisfechas a ambas partes.

Mar Espinar ha querido aupar a Pedro Snácnhez desde el Parlamento regional: “Tenemos un presidente del Gobierno que condena sin ambages los regímenes totalitarios mientras defiende la legalidad intrenacional y los intereses de nuestro país”. “Es un momento ideal para ser patriota, para decir que ser español es estar con la paz, con el derecho internacional, con el diálogo, con el concenso”. Según Espinar, Ayuso “tiene mucho que ver con Trump” con su naturaleza “depredadora”. Pero la presidenta se ha declarado “consternada” por lapolítica internacional de no a la guerra de Sánchez y ha pasado a celebrar las últimas decisiones de la Casa Blanca, y en especial de su presidente Donald Trump: “Si por ustedes fuera las cárceles venezolanas estuvieran aún llenas de presos políticos y la gente torturara por las calles, si fuera por ustedes el régimen del ayatolá seguría armándose toda la vida”. Según ha dicho, el no a la guerra del Gobierno central compromete la soberanía, las fronteras, las islas y las costas que “están totalmente desprotegidas”.

Ayuso ha llamado al presidente de Gobierno “un adolescente rebelde”. “Sánchez no es fiable, su gobierno no es fiable y, por tanto, trasladan a ojos del mundo que España no es fiable. Nos van a hundir por la corrupción del bloque sanchista y el aislamiento de España”, ha continuado. “Si tanto les gusta la guierra, váyanse ustedes, váyase usted con Abascal”, le ha recriminado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

En vistas al 8M, Isabel Pérez Moñino ha abierto la sesión asegurando que la igualdad de las mujeres no es posible porque los inmigrantes asesinan y violan a las mujeres. “Vox es el único partido nacional que no tiene una sola mujer presidiendo una organización territorial, es decir, que no confñían en ustedes en su partido”, le ha respondido Ayuso, que le ha hablado de inmigrantes como fuerza productiva, contribuyentes y que ayudan al aumento de la natalidad. Sin embargo, el tema no ha quedado ahí. “De mujer a mujer, tanto le cuesta ponerse del lado de la víctima”, le ha preguntado Mar Espinar, portavoz del PSOE a la presidenta, en relación con el caso de acoso sexualk y laboral del alcalde de Móstoiles a una esedil del Partido Popular en ese consistorio. “En vez de arroparla lo que hizo fue enviarle dos sicarios” y ha agregado “yo no sé cómo ligan ustedes –aludiendo a la prefgunta del número dos del PP a un periodista en una rueda de prensa sobre el caso de Móstoles- pero sí se cómo gobiernan: 29 días después el alcalde de Móstoles sigue en sus puesto y todos aquellos que dicreparon en su forma de actuar han pasado a mejor vida política porque la dignidad, la moral y la honestidad no son compatibles con usted”.

Sin embargo, Ayuso tendrá que encarar las críticas de la oposición por haber dejado durante más de dos años la educación y parte de la política en cultura en manos de Emilio Viciana y su equipo, altamente influidos por un gurú externo al que la presidenta le había dado peso como asesor oficioso. Destituido Viciana, se marcharon dos directores generales y tres diputados, ahondando en la crisis. Ese clan dentro del PP demostró ser más leal al gurú, llamado Antonio Castillo Algarra, que a la propia Ayuso.

PSOE y Más Madrid no creen que el acuerdo con los rectores sea tan beneficioso, a pesar de que ellos mismos le han dado el visto bueno y han agradecido en público la tarea de la presidenta. Falta por conocerse la letra pequeña y la división de las partidas, pero sobre el papel el aumento de la financiación es del 41%. Las universidades públicas, hasta la fecha, presentaban un estado muy crítico por la falta de dinero. las Plataformas de las Universidades Públicas de Madrid desprecian el acuerdo lo han definido de esta manera: “Crónica de una estafa anunciada: la asfixia económica se consolida a seis años vista”. Según ellos, las suman están infladas y se suma como propias partidas como las tasas de los alumnos.