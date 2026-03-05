La Policía Local de Santander recibió el aviso del mal estado de la pasarela 24 horas antes de su colapso

Efectivos de emergencias continúan con la búsqueda de la joven desaparecida tras romperse una pasarela en la zona costera de El Bocal, de Santander.

La Policía Local de Santander recibió el aviso del mal estado de la pasarela costera de la zona norte de la ciudad apenas 24 horas antes de que cayeran al vacío a siete jóvenes estudiantes de formación profesional que hacían una ruta sobre pequeños acantilados en la zona norte de la ciudad. El colapso causó la muerte a cinco de ellos, cuatro chicas y un chico con edades 19 y 22 años. Una joven de 20 años sigue desaparecida y la séptima, de 19 años, se recupera en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Valdecilla de Santander.

El Ayuntamiento, gobernado por Gema Igual (PP), asegura que han solicitado a la Policía Local un informe detallado sobre la llamada que un vecino, llamado Francisco Cabellos, alertó al 112 el lunes de que el puente de madera “se cimbreaba”. El documento se incorporará a las diligencias judiciales que investigan el siniestro, han precisado fuentes municipales. La alcaldesa no ha ofrecido explicaciones públicas de cómo se gestionó esta información, que podría haber sido clave para adoptar alguna medida preventiva, como impedir el acceso a la instalación hasta que se evaluara su seguridad. La Policía Local de Santander informó este miércoles de que han precintado, a petición de la Demarcación de Costas, dos pasarelas de la senda costera al oeste del lugar del accidente.

Este jueves, cuando se cumplen dos días de este trágico suceso, continúa activo el dispositivo de búsqueda de Elena S. P., la joven de Guadalajara que sigue desaparecida. Los alumnos, amantes de la naturaleza, estudiaban un grado superior de Técnico en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal en el centro de formación profesional La Granja de Heras, situado en el núcleo de Heras, a unos 15 kilómetros de Santander. “Era 'un grupo muy bueno’, ‘muy implicado”, dijo ayer de ellos Carlos Micó, director del centro.

La Policía Nacional, encargada de la investigación, estuvo hasta pasadas las 22.00 de este miércoles examinando uno de los profundos cortados, explican fuentes policiales. Agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) descendieron por una de las dos enormes grietas cercanas al puente. A las ocho de la mañana de este jueves han retomado los trabajos, en los que se está utilizando un dron submarino.

Equipos de rescate y servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, la playa de El Bocal, en Santander, Cantabria. Juanma Serrano (Europa Press)

En el dispositivo desplegado en la zona también participan agentes de Policía Judicial y de Policía Científica, que elaborarán los informes sobre la zona y las circunstancias de la muerte de los estudiantes. También se han desplazado agentes de seguridad ciudadana, encargados de controlar el acceso a la zona, además de bomberos de Santander, Policía Local, Protección Civil, 112 y Cruz Roja.

En la parte marítima han retomado la búsqueda embarcaciones de Salvamento Marítimo y Guardia Civil, y desde el aire, los helicópteros Helimer de Salvamento y el del Gobierno de Cantabria (112). El puesto de mando se ha desplazado a una zona un poco más baja al ser un día bastante ventoso.