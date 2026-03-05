Condenado a 13 años de prisión un joven sirio que intentó matar a un turista vasco en Berlín

Wassim Al M., en el banquillo de los acusados durante el juicio, celebrado en Berlín en noviembre de 2025.

El agresor, que reconoció los hechos y pidió perdon durante el juicio, se había radicalizado viendo vídeos del Estado Islámico en redes sociales

Wassim Al M., ciudadano sirio, ha sido condenado este jueves a 13 años de prisión por atacar con un cuchillo a un turista vasco en el monumento conmemorativo del Holocausto, en el centro de Berlín, en febrero de 2025. El Tribunal Superior de Justicia de la capital alemana ha declarado al joven —que confesó los hechos— culpable, entre otros cargos, de intento de asesinato y de intento de pertenencia a una organización terrorista en el extranjero.

El ataque ocurrió el 21 de febrero de 2025, dos días antes de las elecciones generales en Alemania, cuando la víctima, un español de 31 años, natural de Bilbao, estaba haciendo turismo con unos amigos en la capital alemana. En esos momentos se encontraban visitando el monumento del Holocausto. “[El agresor] Supuso que allí encontraría a personas de religión judía”, dedujo la presidenta del tribunal, Doris Husch.

El atacante se acercó por detrás al turista español y, con intención de matarlo, le infligió un corte de unos 14 centímetros en la garganta. A continuación, gritó “¡Allahu Akbar!” (Dios es grande, en árabe). La víctima sobrevivió por poco. Fue, según Husch, “un milagro”.

El hombre recibió inmediatamente atención médica por parte de los efectivos de emergencia y luego fue operado en el hospital, donde se le indujo un coma artificial. Sufre graves “secuelas psicológicas”, señaló la jueza: sigue en tratamiento psicológico y no ha podido volver a trabajar.

La Fiscalía Federal había solicitado una pena de cadena perpetua contra el acusado, y el abogado de la víctima pedía 15 años de cárcel. Por su parte, el abogado defensor del ciudadano sirio, que en el momento del ataque tenía 19 años, había solicitado una pena de siete años de prisión en base al derecho penal de menores, que en determinadas condiciones se puede aplicar a jóvenes de entre 18 y 20 años. Al final, tal y como pedía la acusación, el tribunal aplicó el código penal general alemán.

Según la sentencia, el condenado había viajado el mismo 21 de febrero de 2025 de Leipzig a Berlín para cometer un atentado contra una persona cualquiera, en nombre del llamado Estado Islámico (EI). De acuerdo con el relato que hizo la Fiscalía Federal en su alegato, había elegido el monumento al Holocausto, situado cerca de la Puerta de Brandeburgo, y se había ofrecido como miembro del Estado Islámico a través de un servicio de mensajería.

El acusado admitió ante el tribunal haber “agredido a una persona” y haberle infligido un gran corte. “Un segundo después del hecho, ya me arrepentí”, dijo, al tiempo que pidió perdón. El viaje a Berlín, explicó, se produjo por la presión de un compañero de chat con el que entró en contacto mientras veía vídeos del Estado Islámico.

El joven, que ahora tiene 20 años, había llegado a Alemania en 2023 como refugiado menor no acompañado y vivía en un alojamiento en Leipzig. Se entregó a la policía, en el mismo monumento del Holocausto, unas dos horas y media después del ataque. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva.