Un turista vasco atacado por un sirio en Berlín: “Me agarró por detrás del hombro y con la otra mano me clavó el cuchillo”

El acusado Wassim Al M. sentado en la sala del Tribunal Penal de Moabit, en Berlín (Alemania), al comienzo del juicio contra él, el 20 de noviembre de 2025.

El turista vasco apuñalado junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto, en el centro de Berlín, el pasado mes de febrero, ha comparecido este miércoles en el juicio contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita, en un tribunal de la capital alemana. Durante al sesión, ha descrito cómo sigue sufriendo física y psicológicamente las consecuencias del ataque: “Hasta hoy no soporto que alguien se acerque por detrás y me toque”.

El español de 31 años ha regresado para declarar ante el Tribunal Superior de Berlín. “Me agarró por detrás del hombro, me asusté, pero no me dio tiempo a reaccionar y con la otra mano me clavó el cuchillo”, ha rememorado la víctima, y ha asegurado que “nunca vio realmente” al agresor durante el ataque en el que resultó herido de gravedad, el 21 de febrero, a dos días de las elecciones generales en Alemania. “El hombre gritó algo sobre Alá”, ha detallado el español que estaba de turismo en la ciudad por primera vez, con su novia y un amigo, que en el momento de los hechos estaban un poco más adelantados.

Según la acusación, el hombre agredido sufrió un corte de 14 centímetros en la garganta, así como heridas en la cara y en un dedo. Estas heridas en la cara y en la mano se produjeron cuando intentó defenderse de un segundo ataque del agresor, según ha explicado el español, que se ha sumado al proceso como acusación particular en el juicio que comenzó el pasado 20 de noviembre. Sus cicatrices siguen siendo claramente visibles. Según ha detallado al final del interrogatorio, que duró más de dos horas, la gente no le pregunta por ellas, pero a menudo hay personas que le lanzan miradas.

El vasco ejercía como nutricionista en el ámbito del deporte cuando sufrió el ataque, pero actualmente está imposibilitado para trabajar, sobre todo, por razones psicológicas, como ha informado durante su comparecencia de este miércoles, donde también se han mostrado fotografías del corte que sufrió. Ha perdido movilidad en el cuello y sufre trastorno postraumático, según el diagnóstico de su psiquiatra. Asimismo, a veces tiene flashbacks de lo que ocurrió y escucha aún la señora que gritó cuando salió corriendo lleno de sangre, antes de caer al suelo.

“Mi cliente ha detallado cómo en una situación cotidiana, en la calle o con un familiar o un amigo, no aguanta si una persona se le acerca por detrás y le toca, por ejemplo, en el hombro. Algo que le hace revivir de nuevo todo lo ocurrido. Y claro, quiere evitar eso y rehúye las actividades sociales”, comentó su abogado, Sebastian Sevenich, a la salida. “Ha sido muy difícil para él”, ha añadido.

De no poder trabajar, la víctima vive de sus ahorros y de la ayuda de sus padres, con los que reside actualmente. Durante su declaración, ha explicado que si no hubiera vuelto a casa de sus padres, no podría hacer frente a sus gastos.

Su abogado ha subrayado también que, como su cliente fue víctima de un presunto atentado terrorista en Alemania, el Estado español no es competente para darle ningún tipo de ayuda económica. De momento, ha asegurado el letrado, la víctima solo ha recibido 5.000 euros de un fondo para víctimas y familiares de actos terroristas que existe en el país germano. “Este es un tema que me parece muy importante y que hay que explicarle al tribunal aquí, porque en Alemania sería distinto. Y esta es una dificultad a la que se enfrenta mi cliente en España”, ha declarado Sevenich a la salida.

El acusado, un sirio de 19 años que ese día habría viajado de Leipzig a Berlín para cometer el delito, aún no se ha pronunciado ante el tribunal. Sin embargo, tras el interrogatorio de la víctima, ha expresado a través de su abogado “su sincero pesar”. Le ha pedido que transmitiera su deseo de que “pueda volver a la vida normal tras las terribles experiencias vividas”, ha declarado su abogado, Daniel Sprafke.

La Fiscalía Federal parte de la base de que se trata de un acto motivado por el islamismo radical y el antisemitismo. Acusa al joven sirio de intento de asesinato, lesiones corporales graves e intento de pertenencia a una organización terrorista extranjera. Según la acusación, quería cometer un atentado contra una persona y matarla en nombre del “Estado Islámico”. De acuerdo con la investigación, el acusado eligió el monumento conmemorativo del Holocausto como lugar del crimen porque supuso que allí “con toda probabilidad encontraría a una persona de fe judía”. Sin embargo, el turista español no es practicante de esa religión.

El acusado se entregó unas dos horas y media después del ataque a la policía. En su mochila, los agentes encontraron una alfombra de oración, un Corán y un cuchillo de caza, entre otras cosas, según han confirmado los policías ante el tribunal. El juicio continuará este jueves. En total, el tribunal ha programado hasta ahora 12 días de juicio hasta el 29 de enero de 2026.