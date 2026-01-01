Estopa y Chenoa: correctos, cada uno en su mundo en unas campanadas que no pasarán a la historia

No me había recuperado aún de la canción de pop evangélico que se marcó La Oreja de Van Gogh para celebrar la vuelta de Amaia Montero, ni del estilismo elegido (todos dijimos en casa y creo que en la de más gente, “parece un edredón”), cuando conecté con Antena 3 y apareció Cristina Pedroche con una nueva indumentaria más imposible que nunca que ocultaba el vestido, que es lo único que le importa a la gente de esa conexión. La noche promete, pensé. Entonces puse TVE y vi a Chenoa, muy linda, sola en el balcón de la puerta del Sol del Madrid, sin los otros presentadores, con su soltura habitual y dije, venga, que no está todo perdido. Antes un poco de contexto, va.

Para animar a todos los exhaustos del efecto vestidocristinapedroche, entre los que me incluyo (12 nocheviejas seguidas con modelos cada vez más estrafalarios), TVE lleva varios años, con este 2025 incluido, sacudiéndonos con apuestas poco tópicas. Como Mediaset ha tirado la toalla, dándose por vencida tal noche como esta, digamos que el duelo está claro. O el instante preciso en el que Cristina se quita la capa o lo que sea que tape la indumentaria insólita, ante la mirada asombrada del otro, (reconoced que no le prestáis atención alguna a Alberto Chicote), o la cadena pública, sean quienes sean los elegidos.

Tras la baja lógica y bien argumentada de Andreu Buenafuente y Silvia Abril a principios de diciembre, había que darse prisa para encontrar sustitutos a la altura. Me consta que no ha sido fácil, porque, aunque parezca que a todos los artistas les hace muuucha ilusión presentar las campanadas, no es verdad: algunos dicen que ni pensarlo. Así que empecemos diciendo que aceptar el envite, (o el marronazo, que es como yo lo calificaría) sabiendo que no eras la primera opción, y que te van a mirar con lupa y luego escribir sobre la jugada gente como yo, por ejemplo, que no sabría ni cómo llegar al balcón, ya me parece encomiable.

El caso es que el año pasado la bomba fue la pareja de David Broncano (que era el personaje televisivo del 2024) y Lalachus, la única mujer que formaba parte del plantel fijo de La revuelta, ese programa de hombres (tenía que decirlo). Ya sabemos que dieron en la diana y destronaron a Antena 3 en audiencia, tras tres años consecutivos de liderazgo. Y este 2025, tras la salida de Andreu y Silvia, acudían a salvar a la cadena pública el trío formado por Chenoa y los Estopa. ¿Me sorprendió el anuncio en su día? Desde luego. Más por los hermanos Muñoz que por Chenoa, que ya ha dejado claro que es una showwoman. Lo volvió a demostrar anoche, sobradamente. Pensé en su momento que la mezcla era una apuesta un tanto surrealista, pero entendía que había que correr y que no era fácil.

Y ahora vamos a anoche. ¿Me gustaron en su conjunto? Bueno, a ver cómo lo digo, con lo bien que me caen los dos. Estuvieron naturales, claro, simpáticos, claro, tal cual son. Y ya estaría. Digamos que la prisa se notó bastante, o quizá no, quizá los Estopa son buenos en lo suyo, pero no encajan en otras historias y juntos, con Chenoa, se notaba que pertenecían a modelos distintos. Son espontáneos los tres, sí, pero en dos bloques, me temo. Chenoa en el suyo, con sus tablas audiovisuales, su saber dónde está la cámara, su curriculum ya largo como presentadora, y los Estopa… en el propio. Yo quería reírme, como me reí el año pasado, pero no. Quería gozar de la naturalidad, pero no, me daba apuro. Lo pasé mal a ratos, la verdad, por Chenoa, por ellos, por todo en general. Quería creerme la camaradería, pero no. Soltaron globos, tres para ser exactos y no pillé el sentido; contaron chistes, (sí, chistes); hicieron algún juego de palabras con el acto de “pelárselas”, en referencia a las uvas; cantaron un villancico con la guitarra; Chenoa les pidió anécdotas y mejor que no…

Dieron correctísimamente los cuartos y todo lo demás, y sin alardes y sin más artificios se acabó la conexión, que no pasará a la historia de las campanadas, me temo. Recibí de inmediato whatsapp de colegas y todos se referían al tedio que sentían… Hubo momento megáfono para gritarle al público que llena la Puerta del Sol, (otra cosa que no entenderé nunca. Con ese frío, además). No hubo en cambio momento megáfono para saludar a Pedroche y a Chicote, como hicieron el año pasado Lalachus y Broncano, cosa que no sentó demasiado bien a Atresmedia. Tanto que este año, sabiendo que todo su haber para esta noche se sitúa en el instante preciso en el que la presentadora se quita todo lo que tapa el vestido, pudieron un biombo bien armado que impedía ver más allá. Yo, como tantos otros millones de espectadores me fui a ver el momento exacto en el que se desnuda, claro, y no voy a hacer comentarios porque, una vez más, para cuando se lea esta crónica ya se habrá dicho todo. Que si feminismo, que si cosificación, que si patatín y patatán.

Dicho todo esto, una reflexión que nadie me ha pedido. Creo que anoche TVE le dedicó la programación a una generación concreta: la que creció con La Oreja de Van Gogh y ha celebrado la vuelta de Amaia Montero por todo lo alto; la que adora a Chenoa, a la que descubrieron siendo niños o adolescentes en Operación Triunfo; la que recuerda bien las canciones de Estopa, que han celebrado sus 30 años en la música, y conectan con esa manera estupenda de ver el mundo. Así, todo tenía sentido.