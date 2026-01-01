El villancico con toque extremeño de Estopa con Chenoa para las campanadas de RTVE en la Puerta del Sol
Tras el ‘Dale, Jose’, los hermanos Muñoz tocaron en directo un fragmento de su canción ‘Villa & Ziko’
La última actuación musical en La 1 de RTVE previa a las campanadas fue un pequeño directo desde la Puerta del Sol. Chenoa acompañó a los hermanos Muñoz en un fragmento de la canción que Estopa estrenó hace unas semanas, ‘Villa & Ziko’, un villancico de origen extremeño, explicaron.
A Extremadura les unen lazos familiares, por el pueblo de origen de sus padres, Zarza-Capilla, en Badajoz. Tras el ‘Dale, Jose’, los hermanos Muñoz tocaron en directo este fragmento:
¡Ya tenemos la fiesta montada y con toque extremeño!#CampanadasRTVE— La 1 (@La1_tve) December 31, 2025
⭕ https://t.co/8fP2E7iHns pic.twitter.com/Jpkg5ESIUX
La canción, que ha sido utilizada en un spot promocional en el que Estopa ha participado estas navidades, va acompañada en su canal de YouTube por este videoclip:
Chenoa y los hermanos Muñoz fueron las apuestas de RTVE para cubrir el hueco dejado por Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que cancelaron su anunciada cita con las campanadas en la pública por el problema de salud mental, debido a estrés, del cómico y presentador. Hace unas semanas, RTVE y el propio Buenafuente anunciaban un “parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse” por motivos de “exceso de carga laboral” y por “prescripción médica”.
Aquí puedes leer la crónica de Mariola Cubells sobre la Nochevieja televisiva, titulada Estopa y Chenoa: correctos, cada uno en su mundo en unas campanadas que no pasarán a la historia. Y aquí la de Jimina Sabadú: Baratas, escasas y recicladas. sobre la Nochevieja televisiva,
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Antonia San Juan acaba el año con buenas noticias sobre su cáncer: “Estoy curada”
El villancico con toque extremeño de Estopa con Chenoa para las campanadas de RTVE en la Puerta del Sol
Hallado el cuerpo del montañero atrapado por un alud en Huesca
Varios muertos por una explosión en el bar de una estación de esquí en Suiza
Lo más visto
- Jubilarse a los 66 años y 8 meses llega a su fin: la nueva edad de retiro de 2026
- Un petrolero perseguido por Estados Unidos en el Caribe pintó una bandera rusa en un intento de escape
- Sandra Barneda: “Eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento que solo sirve para marcar distancias”
- El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
- Crece el “analfabetismo religioso”: dos de cada diez catalanes no saben qué se celebra en Navidad