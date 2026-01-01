Ir al contenido
NOCHEVIEJA TELEVISIVA

El villancico con toque extremeño de Estopa con Chenoa para las campanadas de RTVE en la Puerta del Sol

Tras el ‘Dale, Jose’, los hermanos Muñoz tocaron en directo un fragmento de su canción ‘Villa & Ziko’

El País
El País
Madrid -
La última actuación musical en La 1 de RTVE previa a las campanadas fue un pequeño directo desde la Puerta del Sol. Chenoa acompañó a los hermanos Muñoz en un fragmento de la canción que Estopa estrenó hace unas semanas, ‘Villa & Ziko’, un villancico de origen extremeño, explicaron.

A Extremadura les unen lazos familiares, por el pueblo de origen de sus padres, Zarza-Capilla, en Badajoz. Tras el ‘Dale, Jose’, los hermanos Muñoz tocaron en directo este fragmento:

La canción, que ha sido utilizada en un spot promocional en el que Estopa ha participado estas navidades, va acompañada en su canal de YouTube por este videoclip:

Chenoa y los hermanos Muñoz fueron las apuestas de RTVE para cubrir el hueco dejado por Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que cancelaron su anunciada cita con las campanadas en la pública por el problema de salud mental, debido a estrés, del cómico y presentador. Hace unas semanas, RTVE y el propio Buenafuente anunciaban un “parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse” por motivos de “exceso de carga laboral” y por “prescripción médica”.

Aquí puedes leer la crónica de Mariola Cubells sobre la Nochevieja televisiva, titulada Estopa y Chenoa: correctos, cada uno en su mundo en unas campanadas que no pasarán a la historia. Y aquí la de Jimina Sabadú: Baratas, escasas y recicladas. sobre la Nochevieja televisiva,

