Jornada 26 de La Liga: resultados y resúmenes de los partidos
El Barcelona recibe al Villarreal, el Real Madrid al Getafe y el Atlético visita al Oviedo. Destaca también el derbi sevillano en La Cartuja
La jornada 26 llega tras la vuelta del Barcelona al liderato. El conjunto azulgrana quiere mantenerse en lo alto de la tabla y para ello tendrá un duro rival: el Villarreal. El Madrid por su parte recibe al Getafe y el Atlético visita al colista de la Liga, el Oviedo. La jornada ofrece el segundo derbi sevillano, esta vez en La Cartuja.
HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 26 de #LALIGAEASPORTS.— LALIGA (@LaLiga) February 7, 2026
Levante - Alavés (viernes 21.00, Dazn)
Duelo en la parte baja de la tabla. El Levante necesita una victoria que les acerque a la salvación y el Alavés, que sí está fuera de los puestos de descenso, quiere unos tres puntos que les de impulso en la tabla para huir del farolillo rojo.
Rayo - Athletic (sábado 14.00, Dazn)
El Rayo vuelve a Vallecas tras el cambio de césped y recibe al Athletic. Los de Iñigo Pérez quieren una victoria que los aleje de los puestos de descenso. Enfrente están los de Valverde, que buscan unos tres puntos que les meta de lleno en la lucha por los puestos europeos.
Barcelona - Villarreal (sábado 16.15, Movistar+)
Partidazo en el Camp Nou. El Barcelona llega tras recuperar el liderato tras la derrota del Madrid ante Osasuna. El Villarreal por su parte, asentado en la zona Champions, quiere unos tres puntos que les deje cada vez más cerca de volver a jugar la máxima competición europea el próximo año.
Mallorca - Real Sociedad (sábado 18.30, Dazn)
Un Mallorca en descenso recibe a la Real Sociedad en Son Moix. EL conjunto balear llega al encuentro tras despedir a su entrenador Jagoba Arrasate y tiene la máxima necesidad de una victoria. La Real por su parte quiere seguir en la lucha por los puestos europeos.
Oviedo - Atlético (sábado 21.00, Movistar+)
El colista recibe al Atlético en el Tartiere. El Oviedo está obligado a sumar de tres si quiere acercarse a los puestos de salvación y el Atlético busca una victoria que les asiente en la zona Champions.
Elche - Espanyol (domingo 14.00, Teledeporte)
Duelo entre dos conjuntos con pésimas dinámicas. Ninguno de los dos ha conseguido ganar este 2026, aunque el Elche está mucho peor clasificado, casi en descenso.
Valencia - Osasuna (domingo 16.15, Movistar+)
El Valencia recibe en Mestalla a un Osasuna enrachado. Los de Corberán necesitan los tres puntos para huir de la zona de descenso y una derrota incluso podría dejarles en esos puestos al término de la jornada. Los de Lisci en cambio aspiran a entrar en puestos europeos.
Betis - Sevilla (domingo 18.30, Dazn)
Llega el segundo derbi sevillano de la temporada. El Betis quiere volver a la Champions y todo pasa por ganar a su eterno rival. El Sevilla en cambio busca una victoria que calme los ánimos en nervión respecto al descenso.
Girona - Celta (domingo 21.00, Movistar+)
El Girona, posicionado en la mitad de la tabla recibe al Celta en Montilivi. El elenco de Míchel quiere primero asegurar la permanencia en Primera y luego aspirar a una posible plaza europea. El Celta por su parte sí que está en puestos que dan acceso a competición europea.
Real Madrid - Getafe (lunes 21.00, Dazn)
Último partido de la jornada en el Bernabéu. Los blancos reciben a un Getafe que quiere asegurar la permanencia cuanto antes. Los de Arbeloa, que llegan tras pasar a octavos de la Champions, quieren seguir la estela del Barcelona, que está a un punto.
