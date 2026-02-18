Mazón reaparece en Les Corts y la oposición le afea que vaya a “fichar a las cinco de la tarde”

El ‘expresident’, que mantiene el acta de diputado autonómico que le procura aforamiento, se ha ausentado de la sesión de control de la mañana

El expresident de la Generalitat Carlos Mazón, del PP, ha acudido este miércoles a la sesión vespertina del pleno de Les Corts Valencianes a una hora taurina, a las cinco de la tarde. Ha ocupado su escaño en la última fila de la bancada popular como diputado del PP, ha saludado a unos y otros de sus correligionarios de la derecha y ha abierto un ordenador portátil.

Por la mañana no le ha robado plano a su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, al ausentarse de la primera sesión de control a la que se ha sometido. Previamente, el expresident había acudido al debate de investidura y a la toma de posesión del actual presidente de la Generalitat a principios de diciembre. el periodo de sesiones en Les Corts se ha reabierto este miércoles tras las vacaciones navideñas.

Mazón dimitió como jefe del Consell el 3 de noviembre tras los abucheos que le dedicaron familiares de las víctimas de la dana en el funeral de Estado del 29 de octubre del pasado año. Su decisión de mantener el acta de diputado le confiere aforamiento frente a la jueza instructora de la causa penal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra. Dos de las asociaciones más representativas de las víctimas reclaman que deje el acta también diputado, así como los partidos de la oposición.

Precisamente, la oposición -PSPV y Compromís- le ha afeado que haya llegado para “fichar a las cinco de la tarde”, durante el debate de enmiendas a un proyecto de ley de la Generalitat. Durante la sesión vespertina sobre la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), el diputado de Compromís Francesc Roig ha denunciado que el PP y Vox tienen Les Corts “cuatro meses paradas” para “salvar a Mazón”, a quien se ha dirigido cuando el ‘expresident’ ya estaba sentado en su escaño. “Ha venido a fichar ahora a las cinco de la tarde y en vez de atender este debate tan importante se ha puesto a saludar a todo el mundo”, ha afeado a Mazón. “Esa es la importancia que le da el PP a esta reforma de la Renta Valenciana de Inclusión”, ha añadido.

Posteriormente, durante el debate de creación de una comisión de investigación sobre la adjudicación irregular de viviendas públicas en Alicante, la diputada de Compromís Mª José Calabuig ha señalado que esta polémica “tiene nombres y apellidos, y el primero de ellos es el de Carlos Mazón”. Acto seguido, la representante de la coalición valencianista ha indicado que el ‘expresident’ ya ha abandonado el hemiciclo. “¿Media hora le ha durado el pleno?”, se ha preguntado.

También ha aludido al que fuera jefe del Consell el diputado del PSPV José Antonio Díaz, recordando una de las medidas aprobadas por “Mazón el breve en su escaño”.

Este jueves, entre las iniciativas que se debatirán en el pleno de Les Corts figura una de Compromís sobre la dimisión de Mazón como diputado. La junta de síndics (portavoces) acordó que el primer pleno del año no incluyera la toma en consideración de la proposición no de ley (PNL) de Compromís para reformar el Estatuto de Expresidentes, con la que pretendía evitar que los exjefes del Consell tengan derecho a un puesto como miembro nato en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) con un sueldo anual de alrededor de 75.000 euros, además de quitarles otros privilegios. El pleno del Consell emitió la semana pasada criterio desfavorable a esta propuesta.

Asesores

En virtud de ese estatuto aprobado en 2002 por el PP y el PSPV-PSOE, Mazón tiene derecho a dos asesores, además de chófer y escolta, y a contar con una oficina de expresidente. El exjefe del Consell ya la ha abierto en un edificio del Puerto de Alicante, en unas dependencias de la Generalitat, y ha nombrado a José Manuel Cuenca como asesor. Cuenca fue su jefe de gabinete y compañero de piso en Valencia durante su mandato como presidente.

Al poco de dimitir, el grupo parlamentario del PP le nombró portavoz del partido de la comisión de reglamento de Les Corts, por lo que cobrará un plus mensual de 634 euros al mes en su sueldo de diputado (que suma un total de 61.785 euros al año, como presidente su salario era de 80.173,92). La comisión apenas se reúne, porque no tiene carácter legislativo y aborda la modificación del reglamento del parlamento, que se mantiene inalterado durante largos periodos de tiempo. La última vez que se convocó fue en octubre de 2020, según indica la propia web de la cámara autonómica valenciana.