Pérez Llorca anuncia una ayuda de 80.000 euros a los familiares de las víctimas mortales de la dana, 16 meses después

El presidente de la Generalitat responde a la petición de las dos principales asociaciones que le afearon su comparación con las afectados de Adamuz sin haber pagado indemnizaciones

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles una “ayuda directa de 80.000 euros para los familiares de las víctimas mortales de la dana”, que causó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024. Lo ha hecho en Les Corts Valencianes en la primera sesión de control tras su nombramiento el 2 de diciembre y después de que las dos principales asociaciones de afectados reclamara el 4 de febrero a la Generalitat “que reconozca a sus víctimas y que asuma, de una vez, su responsabilidad e indemnice a los familiares de las víctimas mortales de la dana”. Además, el PSPV-PSOE anunció este domingo una iniciativa parlamentaria para reclamar al Consell el pago de las indemnizaciones ante la “incomprensible demora”.

Pérez Llorca no ha dado ningún detalle más sobre la medida anunciada durante su réplica al portavoz de Compromís, Joan Baldoví. Posteriormente, en los pasillos, el president ha señalado a este periódico que la intención es aprobar el decreto lo antes posible.

El anuncio se produce también después de que la la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, que aglutina a los familiares del mayor número de fallecidos (alrededor de 90), consideraran “especialmente grave e indignante que, desde el ámbito institucional, se haya pretendido comparar a las víctimas mortales de la dana, consecuencia de una gestión negligente de una emergencia, con las víctimas de un accidente ferroviario”.

La Generalitat salió a criticar al Gobierno al poco del accidente ferroviario de Adamuz, que provocó 46 muertos el pasado el pasado 18 de enero, porque había concedido el triple de indemnización que a las víctimas mortales de la dana. “No puedo entender cómo puede haber víctimas de primera y de segunda o cómo se diferencia a los fallecidos en la dana y el accidente de tren. Me parece una vergüenza y no hay palabras para explicarlo”, afirmó Pérez Llorca el 29 de enero.

Las dos asociaciones respondieron con un duro comunicado en el que criticaban la acusaciones y explicaban las diferencias: “Las víctimas mortales han sido indemnizadas por el Estado con el mismo importe en ambos casos [72.000]. En el caso del accidente ferroviario, a dicha cuantía se ha podido sumar la compensación derivada del seguro incluido en el billete de tren, lo que ha dado como resultado una cantidad final superior” [216.000]. “En ningún caso esto supone una indemnización pública mayor ni un trato discriminatorio respecto a las víctimas de la dana, y utilizar este argumento para justificar la inacción de la Generalitat es profundamente irresponsable”. Desde el comunicado los cargos públicos de la Generalitat apenas han vuelto a emplear esa crítica al Gobierno.

“Quince meses después de los hechos”, decía el comunicado a principios de mes, “la Generalitat todavía no ha abonado ninguna indemnización a los familiares de las personas fallecidas, mientras que sí ha procedido a compensar daños materiales, como vehículos u otros bienes, así como ayudas escolares. Esta situación resulta profundamente dolorosa y ofensiva para las familias, que continúan esperando un mínimo gesto de reparación institucional”.

Las víctimas añadían: “Quince meses después, tampoco se han asumido responsabilidades políticas, manteniéndose en sus cargos el Consell responsable de la gestión de aquel día, así como el acta de diputado de Carlos Mazón y la continuidad de los consellers [Susana] Camarero, [José Antonio] Rovira y [Miguel] Barrachina”. Mazón no ha asistido a la sesión de control. Su escaño se ha quedado vacío.

Votación

El pasado domingo, el PSPV-PSOE denunció la “incomprensible demora” por parte de la Generalitat para indemnizar a las víctimas y urgió a tomar medidas “con carácter de urgencia”. La diputada socialista en Les Corts Alicia Andújar anunció que el PSPV forzará una votación en el parlamento valenciano “para que el PP se pronuncie y diga claramente si piensan indemnizar a las víctimas de la dana, a los que sufrieron lesiones o a los familiares de personas que perdieron la vida como consecuencia de su inacción, o piensan seguir degradándolas de forma sistemática”.