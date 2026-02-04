Las víctimas de la dana piden a la Generalitat que las indemnice y no las compare con las del accidente de Adamuz

Varias personas de las asociaciones de víctimas de la dana durante una concentración, frente a los juzgados de Catarroja, a 12 de enero de 2026.

L’Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, la entidad que aglutina a los familiares del mayor número de fallecidos (alrededor de 90), reclaman públicamente “a la Generalitat Valenciana que reconozca a sus víctimas y que asuma, de una vez, su responsabilidad e indemnice a los familiares de las víctimas mortales de la dana” que causó la muerte de 230 personas.

“Quince meses después de los hechos, la Generalitat todavía no ha abonado ninguna indemnización a los familiares de las personas fallecidas, mientras que sí ha procedido a compensar daños materiales, como vehículos u otros bienes, así como ayudas escolares. Esta situación resulta profundamente dolorosa y ofensiva para las familias, que continúan esperando un mínimo gesto de reparación institucional”, señala el comunicado, hecho público este miércoles por la tarde.

Las asociaciones “consideran especialmente grave e indignante que, desde el ámbito institucional, se haya pretendido comparar a las víctimas mortales de la dana, consecuencia de una gestión negligente de una emergencia, con las víctimas de un accidente ferroviario”, prosigue. “Desde el respeto absoluto, la solidaridad y el dolor compartido con las víctimas y familiares de un accidente de tren, afirmamos con rotundidad que no se puede ni se debe comparar un accidente con la gestión criminal de una emergencia, existiendo información disponible y decisiones que no se tomaron”.

“Además”, continúa el escrito, “es necesario realizar una aclaración para evitar confusiones interesadas: las víctimas mortales han sido indemnizadas por el Estado con el mismo importe en ambos casos [72.000]. En el caso del accidente ferroviario, a dicha cuantía se ha podido sumar la compensación derivada del seguro incluido en el billete de tren, lo que ha dado como resultado una cantidad final superior” [216.000]. “En ningún caso esto supone una indemnización pública mayor ni un trato discriminatorio respecto a las víctimas de la dana, y utilizar este argumento para justificar la inacción de la Generalitat es profundamente irresponsable”, critican los familiares de las víctimas. Otros miembros del Gobierno valenciano se expresaron en el mismo sentido.

La Generalitat, presidida por Juanfran Pérez Llorca, del PP, salió a criticar al Gobierno al poco del accidente ferroviario de Adamuz, que provocó 46 muertos el pasado el pasado 18 de enero, porque había concedido el triple de indemnización que a las víctimas mortales de la dana. “No puedo entender cómo puede haber víctimas de primera y de segunda o cómo se diferencia a los fallecidos en la dana y el accidente de tren. Me parece una vergüenza y no hay palabras para explicarlo”, afirmó Pérez Llorca el 29 de enero. El actual jefe del Consell sustituyó el pasado diciembre a Carlos Mazón al dimitir, precisamente, por su gestión de la dana y la indignación mostrada por las familiares de las víctimas de la misma hacia su persona y su gestión en el funeral de estado del pasado 29 de octubre.

“Lo que denunciamos es que la Generalitat Valenciana no ha asumido su parte de responsabilidad con las familias de las víctimas mortales de la dana, ni en términos económicos ni políticos”, continúa el comunicado.

“A todo ello se suma que, quince meses después, tampoco se han asumido responsabilidades políticas, manteniéndose en sus cargos el Consell responsable de la gestión de aquel día, así como el acta de diputado de Carlos Mazón y la continuidad de los consellers [Susana] Camarero, [José Antonio] Rovira y [Miguel] Barrachina”, añade.

Y concluye: “Desde las asociaciones recordamos que el respeto a las víctimas comienza por no realizar comparaciones capciosas, continúa con la verdad y la justicia, y se concreta con la reparación. Las víctimas y sus familias no son un argumento político, ni una cifra, ni un ejemplo interesado: son vidas truncadas que merecen dignidad, responsabilidad institucional y una respuesta a la altura del daño causado”.

Ambas asociaciones son las más activas en sus reivindicaciones y movilizaciones y ambas han participado, junto con otras, en las manifestaciones contra la gestión de Mazón, exigiendo su dimisión y, una vez lograda, que deje el acta de diputado autonómico, que le procura aforamiento ante la jueza de instrucción de la dana, Nuria Ruiz Tobarra.