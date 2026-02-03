La jueza de la dana quiere conocer el alcance del segundo ‘Es Alert’

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha pedido a la subdirección general de Emergencias de la Generalitat que aclare el radio geográfico del segundo Es Alert, la alerta masiva a móviles que se remitió para informar a la población de la magnitud de la tragedia que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 muertos. La magistrada quiere saber si esta notificación incluyó la pedanía valenciana de La Torre, donde la riada se llevó nueve vidas, y los lugares exactos de la comarca de L’Horta Nord donde se activó esta alerta. Así lo recoge la instructora en una providencia notificada este martes a las partes.

El envío del Es Alert se ha convertido en la piedra angular de la investigación judicial. La magistrada ha estimado en decenas de autos que, si esta notificación se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas. El primer mensaje masivo se remitió a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto.

La Generalitat conocía el riesgo de la riada desde los días previos a la catástrofe. La misma jornada, a primera hora, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió una alerta roja, la máxima en la escala. Pese a esta circunstancia, el entonces president, Carlos Mazón, ni suspendió su agenda oficial, que contempló tres actos por la mañana del día de la dana, ni canceló la comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, que duró casi cuatro horas y se desarrolló mientras se desbordaba del barranco del Poyo, génesis de la tragedia, a la altura de municipios como Chiva o Cheste.