La jueza de la dana cita como testigos en febrero a tres escoltas de Mazón

¿Qué itinerario hizo el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón durante la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 muertos en Valencia? La respuesta a una de las principales incógnitas políticas de la catástrofe puede estar cerca. La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la desgracia, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado como testigos a los tres escoltas que acompañaron al entonces barón popular el día de la desgracia. La magistrada ha acordado para el próximo 9 de febrero sus comparecencias como testigos, una condición que obliga a decir la verdad y a contestar a todas las partes (jueza, fiscal, acusaciones populares y particulares y defensas).

Pese a que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había decretado a primera hora de la jornada la alerta roja, la máxima en la escala, Mazón mantuvo intacta su agenda institucional del día de la dana. Tras asistir a tres actos por la mañana, disfrutó de un almuerzo de casi cuatro horas (15.00-18.45 horas) en el restaurante El Ventorro de Valencia con la periodista Maribel Vilaplana. Al concluir el ágape, que se desarrolló mientras se desbordaba el barranco del Poyo a la altura de municipios como Chiva (17.245 habitantes) o Cheste (8.891), el entonces president inicia su periodo más enigmático: 37 minutos (18.57-19.34) en los que permaneció incomunicado mientras estaba con la informadora. Vilaplana relató a la jueza que, tras abandonar la casa de comidas, el popular le acompañó a un aparcamiento de la céntrica plaza Tetuán de Valencia a recoger su coche.

Del estacionamiento, supuestamente, Mazón se fue al palau de la Generalitat, sede de su Gobierno, desde donde puso rumbo a L’Eliana, donde se encuentra el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que gestionó la crisis y que había iniciado la reunión más importante de su historia más de tres horas antes. El dirigente desembarcó en este dispositivo a las 20.28 horas, 17 minutos después del envío del Es Alert, la alerta masiva a móviles que llegó tarde y que, según la instructora, si se hubiera activado antes, se habrían salvado vidas.

La comparecencia como testigos de los tres escoltas de Mazón se enmarca en el nuevo criterio impuesto por la Audiencia de Valencia, que el pasado octubre ordenó a la jueza de Catarroja citar a la periodista que comió con el expresident durante la dana. La instructora se negaba hasta entonces a husmear en el entorno del político con el argumento de que suponía investigar indirectamente a Mazón que, al ser aforado –mantiene su acta de diputado en las Cortes Valencianas- sólo puede ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la exposición razonada de la instructora.

La magistrada también ha pedido que declare como testigo el próximo 2 de marzo el diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia y máximo responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Avelino Mascarell.

La comparecencia de Mascarell se produce después de la declaración como testigo del que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos durante la dana, José Miguel Basset. Los efectivos coordinados por este profesional, ya jubilado, se retiraron del barranco del Poyo el día de la inundación a las 15.00, una hora y media antes de que la infraestructura se desbordara a la altura de poblaciones como Chiva o Cheste.

La instructora también ha citado con la misma condición para los próximos días 4 y 5 de marzo a dos comandantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME).