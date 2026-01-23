Feijóo reconoció ante la jueza de la dana que no sabía qué era el Cecopi ni que se había activado

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 9 de enero, en el Congreso de los Diputados, desde donde declaró en el juzgado de Catarroja por vía telemática.

El líder del PP aseguró en su declaración como testigo que el 29 de octubre de 2024 solo se comunicó con Mazón por WhatsApp

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no sabía qué era el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) —el órgano de emergencias que coordinó la crisis de la dana— ni que este dispositivo se hubiera activado la tarde del 29 de octubre de 2024, cuando la riada dejó 230 muertos en Valencia. Así lo manifestó el dirigente ante la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra, el pasado 9 enero, según la transcripción de su declaración como testigo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

“Desconocía que existiera un Cecopi en la Comunidad Valenciana y si estaba o no funcionando ni quién era el responsable. Entiendo que es lo que me corresponde, dado que no tengo ninguna competencia ejecutiva, administrativa ni legal”, señaló Feijóo en videoconferencia desde su despacho oficial en el Congreso de los Diputados.

El que fuera presidente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022 relató ante la jueza que la tarde de la dana cruzó mensajes de WhatsApp con el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Me puse en contacto con personas que fueron colegas míos en mi tiempo de presidente de comunidad autónoma”, precisó.

El dirigente explicó que la comunicación para preguntar por la dana fue iniciativa suya. “Nadie se puso en contacto conmigo para informarme como presidente de mi partido. No hubo esa comunicación. Fui yo quien tomo la iniciativa y remití los wasaps”, defendió. Y, según detalló, los mensajes arrancaron con el entonces presidente valenciano Carlos Mazón a través de la aplicación de WhatsApp a las 19.59.

En la misma línea, Feijóo aseguró que el entonces president no le indicó dónde se encontraba la tarde de la gota fría. “El señor Mazón no me dio ninguna información sobre dónde estaba y tampoco se la pedí”, admitió el jefe de la oposición.

Sobre la existencia de fallecidos, que el entonces barón valenciano comunicó a Feijóo a las 23.25 en un wasap ―“No lo hemos hecho público aún, pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más”, le reportó―, el mandatario popular creyó que el dato procedía de información propia de Mazón. En la comisión de investigación de la dana en el Congreso, donde tenía la obligación de decir la verdad, el exjefe del Consell sostuvo que se enteró del primer muerto al día siguiente.

Ante la jueza, Feijóo defendió que Mazón ―que la tarde de la dana de 2024 pasó casi cuatro horas en un restaurante― estuvo informado en todo momento. Y puso como ejemplo de este conocimiento sobre la catástrofe que a las 20.15 horas le dijo: “que la noche iba a ser larga”. Y luego, le pidió el teléfono del entonces CEO de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, para solucionar la caída de las comunicaciones provocadas por la inundación.

Feijóo afirmó en el juzgado que la dana comportó una crisis de “emergencia nacional”. Y que en las catástrofes que él afrontó como presidente de la Xunta, como el descarrilamiento del tren Alvia, que dejó 80 muertos en Angrois (Santiago de Compostela) en 2013, siempre acudió al lugar de la desgracia desde el primer momento. Sostuvo que pidió al juez instructor del caso Alvia que “facilitase” el levantamiento de cadáveres en la vía. Mazón llegó al Cecopi el día de la dana de 2024 tras el envío de la alerta masiva a móviles y, cuando la mayor parte de los desaparecidos ya habían muerto.

El jefe de la oposición defendió tangencialmente la teoría del apagón informativo, una tesis que sostiene que si la Generalitat reaccionó tarde fue porque organismos nacionales no le advirtieron de la dimensión de la tragedia. “Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) [que depende del Ministerio para la Transición Ecológica] no preveían lluvia de más de 800 litros por metro cuadrado”, dijo a la jueza.

Fejióo se sorprendió de haber sido citado a declarar al juzgado que investiga la catástrofe valenciana como testigo, cuando Mazón, según le dijo, habló el día de la gota fría con otras autoridades, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; o la vicepresidenta María Jesús Montero. La magistrada de Catarroja acordó la comparecencia judicial de Feijóo para que aclarara por qué dos días después de la dana de 2024, cuando visitó el Cecopi, aseguró que fue informado por Mazón “en tiempo real” de la magnitud de la inundación. Una aseveración que desmienten los wasaps y que el propio Feijóo reconoció en sede judicial que se trataba de un error.

La instructora estimó “improcedente” que el líder del PP respondiera a si sugirió a Mazón que no fuera al funeral de Estado de la dana. Y Feijóo quitó hierro a un wasap en el que animaba a Mazón a “liderar” la comunicación en la crisis de la dana. “Me refería a dar información e intentar trasladar toda la información que se posea a los medios de información, a los ciudadanos, al pueblo de Valencia y a cualquier persona afectada”, indicó.