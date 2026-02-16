Sánchez anuncia que el fondo soberano financiará la construcción de 15.000 viviendas al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a sus ministros durante la presentación, este lunes, de "España crece", el nuevo fondo que promueve el Gobierno para continuar el impulso económico que se ha conseguido con los fondos europeos Next Generation puestos en marcha después de la pandemia, este lunes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha detallado este lunes que el nuevo fondo soberano planea movilizar 23.000 millones de euros para la construcción de hasta 15.000 viviendas al año. El vehículo inversor, denominado España crece, fue anunciado el pasado 15 de enero, y contará con los 10.500 millones de euros en préstamos sin utilizar procedentes del Plan de Recuperación europeo, así como con 2.800 millones de euros adicionales en forma de transferencias que no tendrán que devolverse. Estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La intención, sin embargo, es que ese capital rinda mucho más. La expectativa del Ejecutivo es que pueda multiplicarse gracias a instrumentos de deuda hasta los 60.000 millones de euros, y que esa cantidad se duplique a su vez hasta los 120.000 millones de euros gracias a la participación del sector privado. De ese montante total, 23.000 millones irán a vivienda: 14.000 millones con origen público (a través de la inyección al ICO y de la deuda que este pida), y los 9.000 millones restantes procedente de inversores privados.

“Tenemos que construir más viviendas, más vivienda pública y asequible, y la falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, ha afirmado Sánchez durante su intervención en el Colegio de Arquitectos de Madrid. El presidente ha asegurado que se tratará del mayor volumen de inversión movilizado nunca por España para vivienda, y ha invitado a los fondos de inversión, a los de capital riesgo y a otros fondos soberanos a sumarse a la iniciativa. Eso sí, ha dejado claro que el lucro no puede ser el factor fundamental para quienes participen. “Vamos a extender al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para los ciudadanos con dificultades para acceder a una vivienda”.

La vivienda será de este modo uno de los pilares de las inversiones del fondo, junto al de la competitividad de la empresa española, la transición energética y la digitalización. La herramienta cumple así con varios objetivos. Busca salvar unos fondos comunitarios que había que reciclar en otro formato para que no caducasen en 2026. Y permite al Gobierno redoblar sus recursos disponibles en un momento de parálisis presupuestaria.

Más allá del anuncio sobre vivienda, Sánchez ha insistido en que el fondo soberano tiene un triple objetivo social, verde y tecnológico. “Nos hemos tomado en serio el informe Draghi, que recuerda que solo cuatro de las 50 mayores tecnológicas del mundo son europeas”, dijo. Y sacó pecho de la situación de la economía tirando de comparaciones: señaló que España tiene menos porcentaje de deuda que Estados Unidos, menos déficit que el conjunto de la zona euro y una prima de riesgo inferior a la de Francia. Además, citó el informe del Banco de España de la semana pasada, que elevó a más del 2% el crecimiento potencial de la economía española para el periodo 2025-2028.

La presentación de este instrumento estaba prevista para el pasado 19 de enero, pero el accidente de tren de Adamuz el día anterior obligó a Moncloa a aplazar el acto. El fondo soberano español nace como una rara avis entre sus pares. No solo porque suele ser un instrumento utilizado por países que venden materias primas para dar salida a sus excedentes, caso de Noruega o los países del Golfo, sino por el uso de deuda para potenciar su efecto. Una parte de ese dinero será utilizado por el ICO para aportar el capital necesario para construir vivienda de alquiler a precios asequibles.

La idea de que se trata más de un ICO reforzado que de un fondo soberano propiamente dicho es, de hecho, una de las críticas de la oposición. El PP acusa al Ejecutivo de haber creado el instrumento para maquillar su mala ejecución del plan europeo de recuperación y salvar parte de los préstamos del plan de recuperación a los que ha renunciado. “No es un fondo soberano. Un fondo soberano es lo que tienen los países que venden materias primas”, reprochó la semana pasada el vicesecretario económico de la formación, Alberto Nadal. El Gobierno, sin embargo, defiende que dará continuidad al impulso inversor cuando finalice el mecanismo europeo de recuperación este mismo año.