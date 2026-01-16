El ICO podrá invertir 60.000 millones de forma directa gracias a la inyección del nuevo fondo soberano

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Plan de Educación Financiera.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este viernes que el nuevo fondo soberano para inversiones productivas que anunció ayer Pedro Sánchez —dotado de los 10.500 millones de euros que no ha gastado España de su parte del plan de recuperación europeo— elevará hasta al menos los 60.000 millones el colchón del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Así, ese banco público, que financia proyectos que el mercado privado no cubre bien, podrá invertir en sectores innovadores e industrias nacientes, como la IA, o sectores de interés socia, entre ellos la vivienda.

“Este fondo se nutrirá de entre 10.000 y 10.500 millones de euros procedentes de los préstamos del plan de recuperación, que reforzarán el colchón de capital del ICO. Gracias a este refuerzo, el ICO podrá movilizar de forma directa en torno a 60.000 millones de euros y, de manera indirecta, al sumar la participación de las entidades financieras, una cifra aún mayor”, ha dicho Cuerpo, tras acudir a la firma del nuevo Plan de Educación Financiera, una campaña cuatrienal de concienciación en las escuelas que Economía lleva con el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Educación. El fondo está diseñado para mantener la inversión pública desde los fondos de la pandemia para más allá de este año, cuando el mecanismo de financiación original expira.

El nuevo vehículo que gestionará el ICO, bautizado “España crece”, se ha hecho posible después de que la Comisión Europea flexibilizó en junio pasado las reglas de gasto de los fondos de recuperación para la pandemia, de los que España fue uno de los más beneficiados, con casi 80.000 millones en ayudas no reembolsables. Desde entonces, algunos países ya han puesto en marcha nuevos mecanismos para reaprovechar los fondos europeos. Por ejemplo, Polonia creó su propio vehículo de inversión con 5.000 millones.

Ahora, el fondo que gestionará el ICO, bautizado “España crece”, aspira también a contar con aportes de inversores nacionales e internacionales, con el objetivo anunciado por Sánchez de movilizar hasta 120.000 millones de euros, tal y como anunció ayer Sánchez en la clausura de la decimosexta edición del Spain Investors Day.

Pese a la participación de los socios privados, el fondo seguirá siendo gestionado exclusivamente por el ICO, con el enfoque en nueve sectores, como adelantó ayer Sánchez: además de la IA y la vivienda, están energía, digitalización, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento o seguridad.

“El fondo seguirá siendo parte de ICO y parte del capital de ICO”, ha señalado Cuerpo. “Lo que vamos a hacer es fomentar que haya la posibilidad de que otros actores puedan invertir allí donde el fondo quiere poner el acento, quiere poner en este caso la financiación para seguir desarrollando sectores que a nosotros nos parezcan clave, sectores innovadores o incluso industrias nacientes como ya señaló ayer el propio presidente del gobierno”, añadió. “Es un fondo ambicioso con esa capacidad de transformar y de seguir modernizando la economía española en sectores clave y en industrias que creemos que van a ser clave también para aumentar nuestro crecimiento potencial a largo plazo a través de una mayor innovación”.

