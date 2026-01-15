Sánchez anuncia la creación de un fondo soberano para movilizar 120.000 millones para inversiones productivas

El presidente asegura que inicialmente el Estado pondrá 10.000 millones de los fondos europeos y se ampliará con dinero y deuda privada para mantener la inversión después de 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de un “nuevo fondo soberano”, que se llamará “España crece”, y que está pensado para mantener la inversión después de 2026, cuando acaban los fondos Next Generation europeos. Según ha anunciado, el fondo, que gestionará el ICO, inicialmente estará dotado con 10.500 millones de euros “del plan de recuperación”, esto de los fondos europeos, pero el “objetivo es movilizar 120.000 millones de euros a través de de deuda privada, de inversores nacionales e internacionales” para mantener en el futuro la transformación de la economía española que han impulsado los fondos europeos desde la pandemia.

España Crece, ha explicado, coinvertirá con el sector privado, mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando 9 sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad. “Si los fondos NextGeneration fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional”, ha insistido el presidente. Sánchez y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, darán los detalles de este nuevo fondo el lunes.

El presidente ha hecho este anuncio durante su intervención en la clausura de la XVI edición del Foro Internacional Spain Investors Day que se ha desarrollado en Madrid durante dos días y ha reunido a grandes empresarios, representantes institucionales e inversores internacionales.

El presidente ha hecho un largo discurso de reivindicación de su política económica y del crecimiento de los últimos años que él ha vinculado especialmente a los fondos europeos, que expiran en 2026, y por eso ha anunciado la creación de este nuevo gran fondo soberano, tal como lo ha llamado. En realidad ese término suele referirse a fondos de países, casi todos ellos productores de petróleo, que utilizan parte de las ganancias de su venta para crear un gran instrumento de inversión y de compra de activos, como sucede con los países petroleros del Golfo Pérsico o con Noruega. España no tiene petróleo, como ha recordado Sánchez, que ha presumido de que sí tiene “mucho sol”, y por eso debe apostar por las energías renovables, pero el presidente sí confía en acumular esos 120.000 millones a través de inversión privada y pública y de deuda para poder seguir promoviendo proyectos de innovación e inversión productiva como los que han financiado los fondos europeos hasta ahora.

Sánchez suele decir que los fondos europeos son “sus verdaderos Presupuestos”, porque no ha conseguido aprobar ningunas Cuentas esta legislatura pero sí ha podido gracias a los fondos financiar proyectos industriales multimillonarios.

“Hay que ser conscientes del éxito español”, ha insistido el presidente. “Nos estamos malacostumbrando a estar entre las economías europeas que más crecen. Hemos creado medio millón de puestos de trabajo anuales desde la pandemia. El IBEX 35 bate récords, nunca había tenido 17.000 puntos. Nos hemos acostumbrado a competir en la champions league año tras año. Hay un cambio estructural en un periodo de incertidumbre en el mundo. En un mundo cada vez más turbulento, España se ha convertido en un valor seguro, un refugio. Aquí no hay tensiones comerciales, ni riesgo geopolítico, aquí no hay inseguridad jurídica aunque haya marcos normativos que no les resulten confortables a algunos. Aquí hay paz social, cohesión territorial, y un Gobierno comprometido con las empresas. En España no sobra nadie, España se abre al mundo. Es el quinto país del mundo que más proyectos de inversión recibe desde 2013″, ha clamado el presidente.