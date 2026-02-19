Oriol Cardona, primer oro para España en unos Juegos Olímpicos de invierno desde 1972 al ganar el sprint de skimo

El esquiador de montaña catalán no solo fue el más fuerte, sino el más templado en una final en la que sus rivales se desquiciaron y Ot Ferrer fue quinto

Llegaba al gran día como uno de los máximos favoritos y no ha defraudado. El catalán Oriol Cardona (Banyoles, 31 años), dominador absoluto de los dos últimos Mundiales, 2023 y 2025, ha conquistado este jueves el oro olímpico en el sprint del skimo o esquí de montaña, modalidad en la que España ya es por méritos propios una potencia internacional.

Por fin. 54 años de espera barridos de un feliz plumazo, en poco más de dos minutos y medio. Cardona se ha traído el segundo oro español en la historia de los Juegos de invierno confirmando su enorme favoritismo, sin ceder ante la enorme presión suscitada en torno a su figura. Ha sido preciso esperar 54 años, desde el primer puesto de Paquito Fernández Ochoa en el eslalon de Sapporo 1972, hasta el éxito monumental, este jueves, del esquiador de montaña de Banyoles, uno que empezó siguiendo los pasos de su padre Joan, campeón de España de skimo en 1995, enamorado también del trail running, y de su hermano Nil.

Oriol Cardona es de oro tras superar una final en la que no cometió ningún error (2m34s03), no así sus rivales, que se diluyeron en un concurso de pifias que les alejó del triunfo. Acompañando a Cardona en el podio, el ruso Nikita Filippov ha sido plata (2m35s55; compitiendo sin bandera como atleta neutro) y el francés Thibault Anselmet se ha colgado la medalla de bronce (2m36s34).

“Estoy abrumado, esto es increíble”, ha reconocido Cardona tras la conclusión en declaraciones a RTVE, aún bajo la ventisca de Bormio. “Tenía unas ganas de sacármelo de encima… ¡Y ha ido todo bien! Me encontraba muy bien y al llegar a meta… Ha sido una sensación que me ha dejado sin palabras”.

Con todo, Oriol arrancó mucho más lento de lo deseado, sin dar con su sitio mientras se acercaba el embudo de los rombos. Había preparado específicamente la velocidad en las salidas estas últimas semanas, pero a la hora de la verdad no pudo cumplir con la primera fase de su estrategia. Esta vez más que nunca, el catalán necesitaba poner tierra de por medio para evitar problemas en las transiciones, para anticiparse a cualquier mala jugada de su material. A mitad de la prueba, seguía atascado.

Con las semifinales y una nevada de tintes épicos, densa, húmeda, habían saltado todas las alarmas en la delegación española, en concreto en el lado masculino: Oriol Cardona y Ot Ferrer se clasificaron para la final pese a sufrir un evidente problema con su material (comparten patrocinio) que, si no les impidió clasificarse, sí les colocó al borde de un ataque de nervios. Minutos antes, la eslovaca Marianna Jagercikova, la atleta de mayor edad en la prueba a sus 40 años, brillaba en cabeza de su semifinal cuando le tocó sacarse los esquís de la mochila y colocárselos en los pies: no hubo manera, tardó un mundo, quedó última y apeada de la final. Llevaba el mismo material que Oriol y Ot. La nieve húmeda se acumulaba en el cepo delantero de la fijación e impedía que los dos ganchos metálicos de la parte lateral de la misma se insertasen en las ranuras de la suela de la bota. El muelle se bloqueaba y atascaba impidiendo el cierre.

Una estúpida pesadilla que puede arruinar el valor real de esta competición. Una muestra de lo alejado que está el modelo olímpico de sprint de la esencia del esquí de montaña.

Pero llegó el tramo de escalones y Cardona voló. Detrás de él, el ruso Filippov y el suizo Kistler patinaban sobre los listones de madera mientras Cardona evitaba pisarlos y lograba, a ratos, tragarse los escalones de dos en dos. Las botas de skimo, de apenas medio kilo de peso cada una, ni siquiera llevan suela para limar gramos. Son apenas una carcasa de carbono con un botín minimalista. Con esto, pisar la madera, como ya se vio en las clasificatorias, era asegurarse un patinazo. Destacado, Cardona pudo colocarse los esquís con algún problema, pero con margen suficiente para no sucumbir a la tensión de la transición. El descenso, sencillo, ancho, sin giros pronunciados, también le favoreció, puesto que el modelo de tablas que porta es excelente para subir, pero muy ajustado para bajar, aunque pensado específicamente para el trazado de Bormio.

Su medalla no es fruto de una casualidad, sino del trabajo compartido durante años por las federaciones territoriales de montaña (con Cataluña a la cabeza, pero también con la andaluza, la vasca o la madrileña) con la federación española (FEDME). Todas las entidades han sabido trabajar de forma coordinada, con anticipación, con un programa serio de trabajo que ahora brilla más que nunca.

En las territoriales, muchos técnicos han trabajado durante años sin cobrar solo para ver crecer un deporte que hace apenas 15 años estaba a muchísima distancia del potencial de los países del arco alpino. En la final, Ot Ferrer, soberbio quinto (2m54s45), obtuvo un meritorio diploma olímpico a sus 23 años: es la punta de lanza de una generación de jóvenes dispuesta a tomar el relevo de Cardona, que nunca hubiese esperado ver al ruso Filippov pisándole los talones. Como tampoco hubiese esperado la debacle de Suiza, cuarto Lietha y sexto Kistler. El francés Thibaut Anselmet, que partía como principal rival del español, se llevó el bronce y espera el oro, el sábado, en la prueba por relevos en la que Oriol Cardona y Ana Alonso confían en dar continuidad a su particular cuento de hadas alcanzando otra medalla. “A ver el sábado que pasa”, sonreía Cardona este jueves.

Con el oro en sprint del catalán y el bronce de la andaluza, el medallero español en los Juegos de Invierno alcanza los siete metales: oro para Paquito Fernández Ochoa (Sapporo 1972, eslalon), bronce para Blanca Fernández Ochoa (Albertville 1992, eslalon), bronce para Regino Hernández (Pyeonchang 2018, snowboard cross), bronce para Javier Fernández (Pyeonchang 2018, patinaje artístico) y plata para Queralt Castellet (Pekín 2022, snowboard halfpipe).