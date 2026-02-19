El bronce de Ana Alonso en la final del sprint de skimo de los Juegos Olímpicos de invierno, en imágenes

6 fotosEl bronce de Ana Alonso en la final del sprint de skimo de los Juegos Olímpicos de invierno, en imágenesEl País19 feb 2026 - 14:35CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosAna Alonso celebra el bronce conseguido en la final.Christian Hartmann (REUTERS)Ana Alonso celebra el tercer puesto tras cruzar la meta.Rebecca Blackwell (AP)Desde la izquierda, la francesa Emily Harrop, plata en la prueba, Marianne Fatton, oro y la española Ana Alonso, bronce, tras cruzar la meta.Gabriele Facciotti (AP)Ana Alonso durante la final.Sean M. Haffey (Getty Images)Ana Alonso, tras cruzar tercera la línea de meta. Denis Balibouse (REUTERS)En primer plano, Ana Alonso durante la final.Denis Balibouse (REUTERS)